«Эта громкая капель напоминает тот апрель, в нём были только ты и я в курорте Евпатория». Возможно, если Илкаю Гюндогану из «Манчестер Сити» сейчас дать послушать старый ламповый хит группы «Ляпис Трубецкой», то он сразу поймёт, о каком городе идёт речь в песне. Ведь именно в Евпатории в 2014-м Гюндоган залечивал травму спины, которая вывела его из строя на весь сезон-2013/2014.

За год до поездки в Крым молодой Гюндоган считался одним из самых перспективных немецких игроков, добрался до финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» и даже вошел в символическую сборную сезона по версии УЕФА. Полузащитник стабильно вызывался в сборную Германии и был одним из кандидатов на поездку в Бразилию на чемпионат мира. Но всё испортила травма спины, с которой не могли справиться даже врачи «Боруссии» и сильнейшая немецкая медицина.

В начале 2014-го года клуб предложил Гюндогану выбрать метод лечения самому. Двоюродная сестра Наз Айдемир, выступавшая за волейбольную сборную Турции, посоветовала ему лечение в Крыму. Она объяснила, что проходила восстановление после похожей травмы в одной из здравниц полуострова.

Фото: mil-ru.ru

Вскоре Гюндоган действительно отправился в Крым, причём изначально ходили слухи, что Илкай едет в военный госпиталь. На самом деле Гюндоган оформил путёвку в Евпаторийский центральный детский клинический санаторий Министерства обороны Украины (на тот момент). Сейчас эта здравница носит имя композитора Глинки и перешла к Министерству обороны Российской Федерации. Она специализируется на заболеваниях нервной и костно-мышечной системы.

Директор санатория Юрий Пономаренко в одном из интервью подтвердил информацию о том, что Гюндоган лечился в Евпатории: «Гюндоган узнал о нас в интернете. Плюс какие-то у него были знакомые, которые побывали здесь раньше и рассказали об этом месте. Сначала он долго думал, попросил показать ему, что мы здесь делаем, чем занимаемся. Затем взял два дня на принятие решения, и в итоге решился ехать. Мы, в свою очередь, брали его с опаской, ведь понимали, что это не самый простой человек. А когда он уезжал, сказал, что ему всё понравилось. Он провёл у нас 24 дня».

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В силу определённых причин (события происходили в марте и апреле 2014 года) «Боруссия» отказалась от официальных комментариев по поводу пребывания игрока в Крыму, а сам Гюндоган упомянул об этом лишь вскользь и без обозначения конкретного места: «Я посещал некоторых специалистов, в том числе на Украине, чтобы получить экспертное мнение по поводу своей травмы». Евпаторийским врачам удалось выработать для Гюндогана программу восстановления, причём спустя два года Илкай откровенно рассказал о том, что характер повреждения был крайне серьёзным.

После Евпатории Гюндоган отправился не в Латвию и даже не Татарстан. Он прибыл обратно в Германию, где ему сделали операцию на поясничном отделе позвоночника — именно там находился воспалённый нерв. «Суммарно период восстановления занял 14 месяцев. Прошло много времени с тех пор, когда я решился на операцию на спине. Для футболиста подобные решения принимаются непросто и, разумеется, подобная процедура была очень опасной. Я был очень напуган, не знал, смогу ли когда-либо еще играть в футбол. Это было очень тяжело, но с поддержкой моей семьи и друзей я смог с этим справиться», – делился воспоминаниями Гюндоган.

Восстановившись, Гюндоган продлил контракт с «Боруссией» и вскоре вернулся в основу – впрочем, из-за очередной травмы Илкай пролетел мимо Евро-2016. Но это не повлияло на личный интерес Пепа Гвардиолы, который тем же летом возглавил «Манчестер Сити» – Гюндоган был в числе первых покупок испанца на новом посту. Тогда казалось, что «Сити» берёт игрока с нестабильной медицинской картой – опасения подтвердились, когда Гюндоган порвал крестообразные связки колена в декабре 2016-го и слетел до конца сезона.

Но Пеп всегда верил в Илкая: «Вы даже не представляете, насколько он хорош. Это исключительный футболист. Он может играть на разных позициях, везде соблюдая рабочую этику. Мне сильно его не хватало в первый сезон, когда он выбыл на полгода из-за травмы колена. Он невероятен. Гюндоган – одно из лучших приобретений в истории этого клуба».

В этом сезоне 30-летний Гюндоган расцвёл в новой схеме «Манчестер Сити» – регулярно поддерживает атаки вторым темпом и настрелял уже 11 голов (все – за последние два месяца). Илкай с присущей ему дисциплиной выполняет простые тренерские установки и поддерживает бешеную динамику «Сити» в атакующих фазах.

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Сейчас Гюндоган работает как безотказный механизм – скорее всего, семь лет назад евпаторийские врачи, как и Гвардиола сейчас, были довольны дисциплинированностью игрока. Всё-таки лечение в военном санатории предполагает наличие жёсткого графика процедур, малейший отход от которого влечет негативные последствия. Вряд ли Гюндоган слышал в Евпатории вопрос: «Илкай, почему вы опоздали на ЛФК?», так же как и сейчас вряд ли слышит от Пепа: «Илкай, почему ты просто стоял и смотрел?».

Но если без шуток, то выбор Гюндогана в пользу Крыма хоть и кажется удивительным для игрока сборной Германии, но вполне объясним. На полуострове функционирует огромное количество здравниц с разными профилями лечения — прибавьте к этому приятный местный климат (в Евпатории морской климат сочетается со степным), Чёрное море и сбалансированное санаторное питание. Гюндоган успешно прошёл лечение, вернулся в футбол, а сейчас вместе с «Манчестер Сити» уверенно мчится к чемпионству, претендуя на звание лучшего игрока АПЛ по итогам сезона. Вполне возможно, что без Евпатории карьера Илкая могла сложиться гораздо хуже.