Ерёменко внезапно ушёл из «Ростова». Что случилось в последнем матче?

Роман уже объявил о возвращении в Финляндию. Но вернётся ли он в Россию?

Сегодня «Ростов» официально объявил об уходе из команды своего капитана – Романа Ерёменко. Разрыв контракта с одним из лидеров нового, молодого «Ростова» оказался полной неожиданностью для болельщиков. Поэтому сразу после официальной новости об уходе с заявлением выступил сам полузащитник.

– Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта, – цитирует Ерёменко официальный сайт клуба, – при подписании у нас была договорённость с президентом клуба Арташесом Владимировичем Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам. Одной из причин были семейные обстоятельства. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всём.

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Ключевые слова в речи футболиста – «решение не пришло спонтанно». Версию конфликта с главным тренером команды Валерием Карпиным можно отмести: во-первых, сохранить конфликт в тайне у клуба вряд ли бы получилось – в прошлом году из-за ссоры с Карпиным из команды уходил другой игрок – Ивелин Попов, и СМИ о конфликте узнали почти сразу. Во-вторых, Ерёменко только позавчера выводил «Ростов» с капитанской повязкой на кубковую игру с «Ахматом». Правда, в матче от отыграл меньше часа – на 39-й минуте Романа заменил Георгий Махатадзе, но поменялся абсолютно спокойно. И эту замену стоит рассмотреть подробнее.

Но сначала несколько дисклеймеров. Для понимания проблемы Ерёменко нужно помнить несколько вещей:

– у футболиста есть проблемы с суставами, из-за которых «Спартак» в своё время отказался продлевать контракт с футболистом;

– в июне Роман вместе с половиной «Ростова» слёг с коронавирусом. Как раз перед матчем с «Сочи», который назабивал ростовской молодёжи 10 голов. Ерёменко, по словам своей матери Нелли, болезнь перенёс тяжелее одноклубников – терял вкус и обоняние, тяжело дышал, а после раннего возвращения к тренировкам уставал больше обычного. В итоге в конце прошлого сезона полузащитник отыграл всего 46 минут, а первый полный (всего полных игр было три) матч в нынешнем сезоне провёл лишь 18 октября;

– футбол Карпина в «Ростове» очень энергозатратен, огромное значение играет прессинг, освобождать от которого Ерёменко – непозволительная роскошь.

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Если про проблемы с суставами сейчас можно говорить меньше (за «Ростов» Ерёменко провёл 48 матчей, забил 10 голов и отдал пять голевых передач, а 21 матч пропустил – это неплохая статистика), то вот о последствиях коронавируса рассуждать нужно серьёзнее (об этом, кстати, говорит и экс-нападающий «Ростова» Дмитрий Кириченко). В матче с «Ахматом» Роман тяжело двигался и дышал, постоянно брал паузы и много махал руками, а на 30-й минуте вообще попросил замену. Потом совершил рывок за Беришей и покинул поле. Капитан команды устал к 30-й минуте первого официального матча в году – такое встречается нечасто.

Здесь мы возвращаемся к словам Ерёменко о семейных обстоятельствах и не спонтанном решении: после коронавируса прошло достаточно много времени, чтобы подумать: «Может, я больше не тяну и надо уходить?». А матч с «Ахматом» в этой ситуации мог стать последней каплей. Именно поэтому Ерёменко сразу прояснил, что возвращается домой – в Финляндию, а не срочно подписывает контракт с другим клубом.

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С другой стороны, контракт Ерёменко действовал до 2023 года, а в марте футболисту исполнится 34 года. Можно ли было в такой ситуации дождаться окончания контракта, выходя за «Ростов» на замены на 20-30 минут, а потом спокойно завершить карьеру? Вполне. Но Ерёменко всё-таки ушёл. И вариантов тут несколько – либо футболист действительно настолько устал, что готов бросить всё ради отдыха и даже завершения карьеры. Либо отдохнуть Ерёменко хочет временно, как раз перед подписанием своего последнего контракта в карьере с каким-нибудь другим клубом. Причём на более выгодных условиях и для себя, и для агентов – потому что Ерёменко будет числиться свободным агентом.