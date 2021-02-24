В чём играли в первом чемпионате России. Футбольная мода 1990-х

Мы запускаем новый цикл материалов – будем рассказывать и вместе с вами выбирать лучшую форму чемпионатов России. Начинаем с первого сезона, то есть 1992 года, а также с небольшой истории, как ломали футбол и лигу после развала СССР.
Футбольный переворот: как делили футбольную власть в новой стране и реорганизовывали высшую лигу
Последний чемпионат СССР завершился 27 октября 1991 года – чемпионом в том историческом сезоне стал ЦСКА, – после чего начался непростой процесс преобразования советской лиги. Перед руководителями отечественного футбола стояла непростая задача: понять, как дальше жить и играть, в каком формате и, что главное, составе.
В декабре, после подписания Беловежского соглашения о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств, на заседании исполкома федерации футбола было объявлено, что все державы СНГ, за исключением Украины, готовы участвовать в объединённом чемпионате. В ФИФА такое развитие событий одобрили. «Для нас, – сказал президенту нашей федерации Вячеславу Колоскову Йозеф Блаттер, – это было бы оптимальным решением проблемы». Проект структуры первенства СНГ представлял собой расширение высшей лиги до 20-22 команд, разбитых на две подгруппы и разделённых по территориально-спортивному признаку. Турнир предполагалось провести в два круга, по итогам которых 10-11 лучших команд объединялись в финальную пульку и боролись за медали и места в еврокубках, 10-11 худших – за право остаться в высшей лиге (на вылет – три клуба). По мнению Колоскова, такой формат «свёл бы на «нет» проблемы договорных матчей».
Окончательное утверждение новой футбольной реальности назначили на январь.
Когда закончились новогодние праздники, появилась новая проблема: инициативная группа в лице Анзора Кавазашвили, Виктора Понедельника, Валентина Иванова и сирийского бизнесмена Хуссама Аль-Халиди (владел «Асмаралом») учредили новый управленческий орган – Всероссийскую ассоциацию футбола. Иначе как попыткой захвата власти это назвать сложно, ведь Федерация футбола СССР (да, уже несуществующей страны) продолжала свою работу и готовилась к новым встречам по утверждению финального формата сезона-1992. Учредители ВАФ отправили факс в ФИФА с просьбой признать их организацию единственной легитимной и способной принимать управленческие решения и контролировать лиги и сборные, но Колосков не позволил перевороту случиться. На следующий же день действующий президент федерации футбола СССР созвал новое собрание, на котором – о чудо! – все поддержали его. На встрече присутствовали представители российских клубов, а также команд из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана и Молдавии – как сообщалось, их место в грядущем чемпионате напрямую зависело от голоса «за» Колоскова.
Тут же был создан орган-правопреемник Федерации футбола СССР – Ассоциация федераций футбола СНГ – и утверждён формат первенства 1992 года, старт которого наметили на 1 марта.
В итоге остановились на 22 участниках: в группу «А» распределили «Памир», «Нефтяник» (Узбекистан), «Алга» (Киргизия), «Копетдаг» (Туркменистан), «Нефтчи» (Азербайджан), «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Тилигул» (Молдавия), «Зенит», «Локомотив» НН; в группу «Б» – «Пахтакор» (Узбекистан), «Новбахор» (Узбекистан), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо» (Абхазия), «Динамо» (Белоруссия), ЦСКА, «Торпедо», «Спартак» Владикавказ, «Ротор», «Ростсельмаш» и «Уралмаш».
Первенство СНГ так и не началось: пять московских клубов – ЦСКА, «Спартак», «Торпедо», «Динамо» и «Локомотив» – выступили против такого формата и отказались от участия, а также предложили реорганизацию федерации (во главе должны быть «не случайные люди, а профессионалы»).
«В настоящий момент происходит кардинальное изменение экономической ситуации в СНГ. Введение свободных цен и последовавший в результате многократный рост транспортных тарифов, резкий скачок цен на продовольствие и гостиничный сервис, появление в некоторых суверенных республиках собственных валют создают в рамках чемпионата СНГ реальную угрозу бюджету наших клубов. Это, а также продолжающаяся неразбериха на транспорте, отсутствие надежных гарантий для команд гостей, в том числе и их безопасности в ряде регионов, ставят под сомнение реализацию на практике календаря чемпионата СНГ».
Команды из Содружества пытались как-то договориться, предложить «удобный» формат соревнований, но московские клубы были непреклонны. Спустя неделю после публикации меморандума на очередной конференции был создан новый управленческий орган – Российский футбольный союз: он должен был «положить конец двоевластию, став правопреемником прежней Федерации футбола России и недавно образовавшейся Всероссийской ассоциации футбола». Президентом РФС большинством голосов выбрали Колоскова.
Тогда же учредили Профессиональную футбольную лигу и утвердили формат чемпионата России-1992. Изначально Николай Толстых предлагал включить в Высшую лигу 14 команд, но сошлись в итоге на 20: шесть клубов из высшей лиги (ЦСКА, «Спартак», «Торпедо», «Динамо», «Спартак» Владикавказ, «Локомотив»), 11 – из первой («Ротор», «Уралмаш», «Ростсельмаш», «Локомотив-Эритиспорт», «Текстильщик», «Шинник», «Факел», «Динамо» Ставрополь, «Зенит», «Динамо-Газовик», «Кубань»), ещё три – из второй («Асмарал», «Океан» и «Крылья Советов»).
Чемпионат решили проводить в похожем формате, что и планировавшееся первенство СНГ: две группы по десять команд, первые четыре места в каждой группе после соревнуются за медали, оставшиеся – в своей «пульке» определяют пятерых вылетающих.
Первый чемпионат России стартовал 29 марта в семи городах – футбол запустился по новой, с новыми проблемами и трудностями.
Ну а теперь о стиле 92-го. Формы прошлого сезона
Оказалось, что найти формы клубов того времени – занятие не из простых: фотографий даже в крупных фотобанках не так уж и много, а масштабных презетаций в 90-х никто не устраивал. Так что этот топ будет слегка урезан – показываем только то, что найти всё же удалось.
«Спартак»
Клуб начал сезон в форме 1991 года – лаконичные красные футболки с двумя белыми полосками на рукавах.
Фото: Из архива «Спартака»
Потом они переодились в другие комплекты – вместо ромбика на груди был логотип спонсора Unipack.
Фото: Из личного архива Станислава Черчесова
В матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и последних матчах чемпионата «Спартак» играл в форме adidas с тремя белыми полосами на правом рукаве.
Фото: Phil O'Brien/Getty Images
Особый стиль – форма Станислава Черчесова.
Станислав Черчесов (справа) и Андрей Губернский из «Асмарала»
Фото: РИА Новости
«Спартак» Владикавказ
Один из комплектов клуба.
Фото: Из архива «Спартака» Владикавказ
Ну и какая же весёлая вратарская форма!
Вратарь Заур Хапов
Фото: rusteam.permian.ru
«Динамо»
Команда выступала в форме Umbro от 1991 года.
Фото: fc-dynamo.ru
А вот так выглядел белый комплект.
Фото: Кадр из трансляции
«Локомотив»
Команда играла в комплектах от американского бренда Score, созданных ещё в 1990 году. Обратите внимание на эмблему!
ЦСКА
Пару матчей нового сезона ЦСКА провёл в форме Umbro – той самой, в которой брал чемпионство. Потом у «армейцев» появились комплекты от представителя Umbro – фирмы ABM-спорт.
Белая форма в Лиге чемпионов, и опять вратарский свитер выделяется особым принтом и стилем.
Фото: Из архива ЦСКА
Традиционная красно-синяя полоска.
И белая с голубой геометрией.
Фото: Paul Marriott/Getty Images
«Уралмаш»
Оранжево-белая футболка с геометрическим принтом и чёрные шорты – очень даже ничего.
Фото: Из архива «Уралмаша»
«Текстильщик»
Клуб из Камышина начал сезон в сине-белой форме сезона-1991, а уже по ходу чемпионата получил новые комплекты от голландской фирмы Masita в черно-белом и фиолетовом.
«Торпедо»
У «автозаводцев» были комплекты от Umbro в бело-чёрном с синими вставками на рукавах и зелёно-чёрном.
Фото: Из архива «Торпедо»
Фото: Из архива «Торпедо»
«Зенит»
Клуб выступал в аутентичной бело-синей форме от adidas.
Фото: Кадр из трансляции
«Кубань»
Максимально простая форма от Umbro – жёлтый верх, красный низ.
Фото: Кадр из трансляции
Какая форма понравилась больше всего? Пишите в комментариях!
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