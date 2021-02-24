В чём играли в первом чемпионате России. Футбольная мода 1990-х

Почему провалилась идея единой лиги СНГ и кто одевал участников первого чемпионата России.

Мы запускаем новый цикл материалов – будем рассказывать и вместе с вами выбирать лучшую форму чемпионатов России. Начинаем с первого сезона, то есть 1992 года, а также с небольшой истории, как ломали футбол и лигу после развала СССР.

Футбольный переворот: как делили футбольную власть в новой стране и реорганизовывали высшую лигу

Последний чемпионат СССР завершился 27 октября 1991 года – чемпионом в том историческом сезоне стал ЦСКА, – после чего начался непростой процесс преобразования советской лиги. Перед руководителями отечественного футбола стояла непростая задача: понять, как дальше жить и играть, в каком формате и, что главное, составе.

ЦСКА-1991. Последнее золото СССР. Как это было Ровно 25 лет назад ЦСКА под руководством Павла Садырина взял последнее союзное золото. Игроки той команды вспоминают, как это было.

В декабре, после подписания Беловежского соглашения о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств, на заседании исполкома федерации футбола было объявлено, что все державы СНГ, за исключением Украины, готовы участвовать в объединённом чемпионате. В ФИФА такое развитие событий одобрили. «Для нас, – сказал президенту нашей федерации Вячеславу Колоскову Йозеф Блаттер, – это было бы оптимальным решением проблемы». Проект структуры первенства СНГ представлял собой расширение высшей лиги до 20-22 команд, разбитых на две подгруппы и разделённых по территориально-спортивному признаку. Турнир предполагалось провести в два круга, по итогам которых 10-11 лучших команд объединялись в финальную пульку и боролись за медали и места в еврокубках, 10-11 худших – за право остаться в высшей лиге (на вылет – три клуба). По мнению Колоскова, такой формат «свёл бы на «нет» проблемы договорных матчей».

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Окончательное утверждение новой футбольной реальности назначили на январь.

Когда закончились новогодние праздники, появилась новая проблема: инициативная группа в лице Анзора Кавазашвили, Виктора Понедельника, Валентина Иванова и сирийского бизнесмена Хуссама Аль-Халиди (владел «Асмаралом») учредили новый управленческий орган – Всероссийскую ассоциацию футбола. Иначе как попыткой захвата власти это назвать сложно, ведь Федерация футбола СССР (да, уже несуществующей страны) продолжала свою работу и готовилась к новым встречам по утверждению финального формата сезона-1992. Учредители ВАФ отправили факс в ФИФА с просьбой признать их организацию единственной легитимной и способной принимать управленческие решения и контролировать лиги и сборные, но Колосков не позволил перевороту случиться. На следующий же день действующий президент федерации футбола СССР созвал новое собрание, на котором – о чудо! – все поддержали его. На встрече присутствовали представители российских клубов, а также команд из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана и Молдавии – как сообщалось, их место в грядущем чемпионате напрямую зависело от голоса «за» Колоскова.

Тут же был создан орган-правопреемник Федерации футбола СССР – Ассоциация федераций футбола СНГ – и утверждён формат первенства 1992 года, старт которого наметили на 1 марта.

В итоге остановились на 22 участниках: в группу «А» распределили «Памир», «Нефтяник» (Узбекистан), «Алга» (Киргизия), «Копетдаг» (Туркменистан), «Нефтчи» (Азербайджан), «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Тилигул» (Молдавия), «Зенит», «Локомотив» НН; в группу «Б» – «Пахтакор» (Узбекистан), «Новбахор» (Узбекистан), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо» (Абхазия), «Динамо» (Белоруссия), ЦСКА, «Торпедо», «Спартак» Владикавказ, «Ротор», «Ростсельмаш» и «Уралмаш».

Первенство СНГ так и не началось: пять московских клубов – ЦСКА, «Спартак», «Торпедо», «Динамо» и «Локомотив» – выступили против такого формата и отказались от участия, а также предложили реорганизацию федерации (во главе должны быть «не случайные люди, а профессионалы»).

«В настоящий момент происходит кардинальное изменение экономической ситуации в СНГ. Введение свободных цен и последовавший в результате многократный рост транспортных тарифов, резкий скачок цен на продовольствие и гостиничный сервис, появление в некоторых суверенных республиках собственных валют создают в рамках чемпионата СНГ реальную угрозу бюджету наших клубов. Это, а также продолжающаяся неразбериха на транспорте, отсутствие надежных гарантий для команд гостей, в том числе и их безопасности в ряде регионов, ставят под сомнение реализацию на практике календаря чемпионата СНГ».

Команды из Содружества пытались как-то договориться, предложить «удобный» формат соревнований, но московские клубы были непреклонны. Спустя неделю после публикации меморандума на очередной конференции был создан новый управленческий орган – Российский футбольный союз: он должен был «положить конец двоевластию, став правопреемником прежней Федерации футбола России и недавно образовавшейся Всероссийской ассоциации футбола». Президентом РФС большинством голосов выбрали Колоскова.

Тогда же учредили Профессиональную футбольную лигу и утвердили формат чемпионата России-1992. Изначально Николай Толстых предлагал включить в Высшую лигу 14 команд, но сошлись в итоге на 20: шесть клубов из высшей лиги (ЦСКА, «Спартак», «Торпедо», «Динамо», «Спартак» Владикавказ, «Локомотив»), 11 – из первой («Ротор», «Уралмаш», «Ростсельмаш», «Локомотив-Эритиспорт», «Текстильщик», «Шинник», «Факел», «Динамо» Ставрополь, «Зенит», «Динамо-Газовик», «Кубань»), ещё три – из второй («Асмарал», «Океан» и «Крылья Советов»).

Чемпионат решили проводить в похожем формате, что и планировавшееся первенство СНГ: две группы по десять команд, первые четыре места в каждой группе после соревнуются за медали, оставшиеся – в своей «пульке» определяют пятерых вылетающих.

Первый чемпионат России стартовал 29 марта в семи городах – футбол запустился по новой, с новыми проблемами и трудностями.

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Ну а теперь о стиле 92-го. Формы прошлого сезона

Оказалось, что найти формы клубов того времени ­– занятие не из простых: фотографий даже в крупных фотобанках не так уж и много, а масштабных презетаций в 90-х никто не устраивал. Так что этот топ будет слегка урезан – показываем только то, что найти всё же удалось.

«Спартак»

Клуб начал сезон в форме 1991 года – лаконичные красные футболки с двумя белыми полосками на рукавах.

Фото: Из архива «Спартака»

Потом они переодились в другие комплекты – вместо ромбика на груди был логотип спонсора Unipack.

Фото: Из личного архива Станислава Черчесова

В матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и последних матчах чемпионата «Спартак» играл в форме adidas с тремя белыми полосами на правом рукаве.

Фото: Phil O'Brien/Getty Images

Особый стиль – форма Станислава Черчесова.

Станислав Черчесов (справа) и Андрей Губернский из «Асмарала» Фото: РИА Новости

От корейской фирмы одежды до криминальных авторитетов. Кто первым спонсировал «Спартак»? Из-за спонсоров красно-белых клуб лишался легендарного ромбика. И, возможно, убивали людей. Лонгрид «Чемпионата».

«Спартак» Владикавказ

Один из комплектов клуба.

Фото: Из архива «Спартака» Владикавказ

Ну и какая же весёлая вратарская форма!

Вратарь Заур Хапов Фото: rusteam.permian.ru

«Динамо»

Команда выступала в форме Umbro от 1991 года.

Фото: fc-dynamo.ru

А вот так выглядел белый комплект.

Фото: Кадр из трансляции

«Локомотив»

Команда играла в комплектах от американского бренда Score, созданных ещё в 1990 году. Обратите внимание на эмблему!

ЦСКА

Пару матчей нового сезона ЦСКА провёл в форме Umbro – той самой, в которой брал чемпионство. Потом у «армейцев» появились комплекты от представителя Umbro – фирмы ABM-спорт.

Белая форма в Лиге чемпионов, и опять вратарский свитер выделяется особым принтом и стилем.

Фото: Из архива ЦСКА

Традиционная красно-синяя полоска.

И белая с голубой геометрией.

Фото: Paul Marriott/Getty Images

«Уралмаш»

Оранжево-белая футболка с геометрическим принтом и чёрные шорты – очень даже ничего.

Фото: Из архива «Уралмаша»

«Текстильщик»

Клуб из Камышина начал сезон в сине-белой форме сезона-1991, а уже по ходу чемпионата получил новые комплекты от голландской фирмы Masita в черно-белом и фиолетовом.

«Торпедо»

У «автозаводцев» были комплекты от Umbro в бело-чёрном с синими вставками на рукавах и зелёно-чёрном.

Фото: Из архива «Торпедо»

Фото: Из архива «Торпедо»

«Зенит»

Клуб выступал в аутентичной бело-синей форме от adidas.

Фото: Кадр из трансляции

Нищий «Зенит» вылетел в первом чемпионате России. Денег не хватило даже на «договорняк» Но и в 1992 году «Зенит» обыграл «Спартак».

«Кубань»

Максимально простая форма от Umbro – жёлтый верх, красный низ.

Фото: Кадр из трансляции

Какая форма понравилась больше всего? Пишите в комментариях!