«Ты трус, наложил в штанишки! Иди к чёрту!» Из-за чего поссорились Златан и Гвардиола

Сейчас, в связи с запретом некоторых стран на въезд из Великобритании, многие еврокубковые матчи с участием английских клубов проходят на нейтральных стадионах. «Арсенал» играл в Риме, «МЮ» в Турине, «Ливерпуль» — в Будапеште.

Внешние обстоятельства также повлияли на футбол в 2010 году во время извержения Эйяфьядлайекюдля в Исландии. Тогда «Интер» Моуринью встречался с «Барселоной» Гвардиолы в полуфинале Лиги чемпионов. Каталонцам пришлось ехать в Милан на автобусе. После матча Ибрагимович послал Гвардиолу к чёрту, а «Барселона» упустила возможность в очередной раз войти в историю.

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Трансфер Златана за 70 млн евро

Перед полуфиналом команды встречались в группе: ничья в Милане и победа каталонцев дома. Единственная команда, которая выиграла у «Барселоны» — казанский «Рубин», 2:1 на Камп Ноу (отличились Ибрагимович, Рязанцев и Карадениз).

Пусть коллектив Моуринью и доминировал в чемпионате Италии, имел в составе великолепных Милито, Это’О и Снейдера, по результатам группового этапа фаворитом считался каталонский клуб. Плюс в начале сезона «Интер» понёс потери. В ответ на трансфер Роналду в «Реал» «Барселона» купила у итальянцев Ибрагимовича почти за 70 млн евро.

«Он зашёл в раздевалку после товарищеского матча и сказал, что ему нужно уйти, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — прокомментировал Моуринью уход футболиста.

Проблемы Ибрагимовича в «Барселоне»

В «Барселоне» у Ибрагимовича не заладилось. Они с Гвардиолой не сошлись характерами. О конфликте Ибрагимович подробно рассказал в автобиографии «Я — Златан». Пеп хотел перевести Месси в центр, а Златан хотел играть. Швед обратился к руководству с целью выяснить, почему он не играет. Не помогло — скорее наоборот. Пеп стал игнорировать Златана, не жал ему руку при встрече и зачастую даже не смотрел на него.

«В раздевалке команды я ощущал себя изгоем, а Гвардиола косился на меня, словно я был обузой, каким-то уродом, — вспоминал игрок. Иногда они с Тьери Анри шутили: «Эй, Златан, сегодня он посмотрел в твою сторону?» — «Нет, но я увидел его спину». — «Поздравляю, дела налаживаются».

Про Пепа и сейчас говорят, что он не общается с игроками, но чтобы он игнорировал одного из них — неожиданно. При этом Ибрагимович был полезен — 16 голов, 8 голевых за сезон. В четвертьфинале против «Арсенала» швед оформил дубль и забил победный мяч в своём первом «эль класико». Поэтому хотя выходил он довольно редко, но совсем не играть не мог.

Вулкан и 16 часов в пути

И в таком настроении команде надо было выдвигаться в Милан на первый матч с «Интером». Тогда из-за извержения вулкана авиасообщения в Европе были прекращены. «Барселона» поехала в Италию на автобусе — 16 часов в пути. Тем не менее полузащитник каталонцев Серхио Бускетс верил в уcпех: «Конечно, мы не привыкли к таким поездкам, но мы отлично готовы физически, и это не должно нам помешать. Такие проблемы не будут оправданием, если мы не сможем выполнить задачу и выйти в финал».

Однако Ибрагимович то путешествие вспоминает иначе: «Пришлось воспользоваться автобусом (кто-то в «Барсе», видимо, совсем больной на голову, решил, что это хорошая идея). Эта поездка обернулась настоящей катастрофой. Она заняла 16 часов, и по приезде в Милан мы все были измотаны до предела».

«Барселона» оказалось в сложном положении: изматывающая дорога, свежий соперник у себя дома, итальянские фанаты и конфликты в команде. В итоге поражение от «Интера» 1:3 и замена Златана на 60-й минуте. Теперь в ответной встрече на «Камп Ноу» «Барсе» надо было забивать минимум два гола, чтобы выйти в финал.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Пеп снова поставил Златана в старт: в решающих играх он обычно хорош — можно и потерпеть. На 25-й минуте удалили Тиаго Мотту за неоднозначный эпизод с Бускетсом. Гвардиола подозвал Ибрагимовича, чтобы изменить схему на более атакующую. В этот момент рядом оказался Моуринью и что-то шепнул испанцу на ухо.

«Я подошёл к нему и сказал: «Не празднуй раньше времени. Матч ещё не окончен», — рассказал Жозе журналистам.

«Барселона» насела на ворота Жулио Сезара. На 63-й Ибра ушёл с поля. За семь минут до конца после волшебной рулетки забил Пике, но это было слишком поздно. Они могли забивать и три, но «Интер» был дисциплинирован. Команда Жозе вышла в финал, где обыграла «Баварию» 2:0. Какая ирония.

После полуфинала, в котором Ибрагимович не совершил ни одного голевого действия, тренер окончательно утратил веру в него. Златан не попал в состав на следущий матч против «Вильярреала» и вышел на замену на пять минут. Шведский вулкан был готов к извержению. После игры разъярённый Ибрагимович зашёл в раздевалку, где находился Пеп, и вот как произошедшее описал сам Златан: «В раздевалке стоял мой главный враг, почёсывая свою бритую голову. И тут на глаза мне попался большой металлический шкаф, в который мы складывали форму. Смотрел я на него, смотрел, а потом как врежу по нему ногой! Я прокричал Гвардиоле: «Ты трус», тут же добавил: «Ты проиграл Моуринью, наложил в штанишки перед ним. Иди к чёрту!» Испанец молча поставил шкафчик на место и ушёл.

В случае победы в той ЛЧ «Барселона» могла впервые в истории выиграть три титула подряд (в 2009, в 2010 и 2011 годах), опередив «Реал» на семь лет. Спустя некоторое время после инцидента в раздевалке Пеп сообщил Златану, что не рассчитывает на него — из «Валенсии» пришёл Давид Вилья. Швед отправился в «Милан» — сначала в аренду, потом на полноценный трансфер.

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Возможно, «Барселона» проиграла «Интеру» не из-за поездки на автобусе, а Златан и Гвардиола рассорились бы и так. Но интересней думать, что на это всё как-то повлияло извержение вулкана.