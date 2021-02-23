Бывшему игроку «Рубина» грозит до 6 лет колонии. Что натворил Руслан Мухаметшин?

Мухаметшин организовал сеть нелегальных казино.

Бывшему нападающему «Мордовии», а ныне ассистенту главного тренера Руслану Мухаметшину грозит до шести лет колонии. По информации местных СМИ, экс-нападающий в ближайшее время в компании ещё трёх человек предстанет перед судом.

Что произошло

Тренера «Мордовии» обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Следствие считает, что в ноябре 2017 года Мухаметшин вместе со своими знакомыми создали организованную группу для открытия подпольных игорных автоматов, для этого они арендовали нежилые помещения, закупили оборудование и стали приглашать игроманов.



Бизнес экс-футболиста и его знакомых просуществовал до февраля 2020 года, пока правоохранительные органы республики не заинтересовались нелегальным проведением азартных игр. Правоохранители считают, что организаторы нелегального бизнеса заработали 1,5 млн рублей. Сейчас тренер «Мордовии» находится под подпиской о невыезде, а один из соучастников — под стражей. Уголовное дело находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Саранска. Руслану Мухаметшину грозит до 6 лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

Рус. Мухаметшин: поглядим, чего мы умеем Нападающий саранской "Мордовии" и лучший бомбардир первенства ФНЛ Руслан Мухаметшин рассказал о себе и вспомнил некоторые особенности прошедшего сезона.

Мухаметшин выиграл ФНЛ и забил более 90 голов за «Мордовию»

Мухаметшин большую часть игровой карьеры посвятил саранскому клубу, однако первые шаги делал в Казани. Руслан провёл более 100 матчей за фарм-клуб «Рубина» и, не дебютировав за основу, перешёл в «Мордовию» в 28 лет. В Саранске Мухаметшин начал разрывать: стал победителем ПФЛ и лучшем бомбардиром лиги, а спустя два года праздновал успех в ФНЛ. В сезоне-2011/12 Мухаметшин привёл «Мордовию» к золотым медалям ФНЛ и забил 31 гол в чемпионате.

После выхода клуба в РПЛ форвард продолжил забивать и стал лучшим российским бомбардиром сезона-2012/13 (11 голов). Новый сезон Мухаметшин начал уже в новой команде — перешёл в «Рубин». В казанском клубе Руслан отыграл всего 14 матчей и через 10 месяцев вернулся в Саранск. Результативность форварда снизилась, и вернуться к ней он смог только в 2017 году. До этого времени Мухаметшин выступал за тульский «Арсенал», «Тараз», но продемонстрировать голеадорские качества не смог. В 2019 году нападающий закончил карьеру в «Мордовии» и перешёл на тренерскую стезю, став исполняющим обязанности главного тренера саранского клуба.

Шпионаж в России и организация преступного сообщества

Мухаметшин не первый футболист, который может оказаться за решёткой. В ноябре 2020 года Вахитовский районный суд Казани приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего капитана «Рубина» Сергея Харламова. Футболист имел отношение к организации финансовой пирамиды КПК «Рост». Она имела 40 офисов в 23 городах России, давая «возможность выгодно разместить денежные средства и приумножить их с помощью различных программ и акций». Мошенники похитили 1,4 млрд. руб. вкладчиков.

12 лет тюрьмы получил бывший капитан «Рубина». Вот до чего доводят мечты о списке «Форбс» Вычислили, сколько Харламову осталось сидеть (меньше половины срока).

Через месяц за решётку угодил другой футболист, не выступавший в РПЛ. Мосгорсудом к 12 годам колонии за шпионаж был приговорён бывший защитник украинских футбольных клубов «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск) Василий Василенко. Он пытался вывезти военные комплектующие, разработанные при СССР. Изначально его задержали в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования.