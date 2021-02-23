Почему большинство футболистов не служат в армии? Разбор «Чемпионата»

Конституция России указывает, что прохождение армии – обязанность гражданина. От неё можно уклониться при проблемах со здоровьем, но футболисты – те люди, у которых, как правило, со здоровьем нет серьёзных проблем.



Наш футбол знает несколько случаев, когда профессиональные футболисты проходили армию. Обычно первым делом вспоминают Андрея Тихонова. Он в подробностях рассказал «Чемпионату» о том, как проходила его служба: охранял зэков и спал в тайге. По словам бывшего спартаковца, армия должна быть профессиональной, а сейчас это просто потеря времени, потому что «за год при желании можно освоить профессию».

«Хорошо, что нас не съели». Легенда «Спартака» Андрей Тихонов охранял зэков и спал в тайге В День российской армии вспоминаем опыт знаменитого футболиста, который сам успел послужить.

Есть и другие примеры, когда футболисты служили. Например, ЦСКА в 2001 году отдал юного Роман Широков в аренду в «Торпедо-ЗИЛ», но игрок сбежал из клуба и загулял. После этого Широков был призван в армию и красил тренировочную базу ЦСКА в Ватутинках. Примечательно, что и Широков утверждал, что армия имела бы смысл, если там действительно обучали бы рукопашной борьбе и военному делу, а не заставляли где-то подметать.



Хватает случаев с отслужившими футболистами, но, похоже, большинство игроков не проводили в армии два года (или 12 месяцев – с 2008 года после поправок в законе). «Чемпионат» пообщался с агентами и руководителями клубов, чтобы разобраться, как футболисты избегают армии. Наши собеседники согласились говорить на условиях анонимности.

Тихонов, Широков и ещё 5 известных футболистов, служивших в армии Праздник 23 февраля – подходящий повод вспомнить мастеров мяча, менявших бутсы на кирзовые сапоги, а спортивную форму – на военную.

Прежде всего есть клубы, которые так или иначе связаны с армией. Например, ЦСКА и «Динамо». Например, братья Березуцкие служили в спортивной роте. Ряд молодых динамовцев призывали, брили и отправляли на присягу – футболисты реально сколько-то дней жили в казарме. Впрочем, клубов, имеющих отношение к армии, немного. Как и мест в спортивной роте, куда сейчас чаще попадают спортсмены из олимпийских видов спорта.



В клубах уровня ПФЛ такие вопросы могут урегулироваться так же, как у других граждан России. У футболистов могут внезапно обнаружить плоскостопие или проблемы со зрением. Получается забавно, ведь речь идёт не просто о человеке, а о профессиональном спортсмене, который постоянно проходит диспансеризацию. Помощь в этом вопросе в некоторых клубах ложилась на начальника команды.

Помимо спортивной роты и решения вопроса через клуб есть ещё и третий вариант – наиболее популярный. Клуб не занимается вопросом с армией для своих футболистов. Каждый решает его самостоятельно. Максимум клуб может помочь с поступлением в институт. Бывает, что у команд даже есть договоренности с конкретными ВУЗами (часто именно физкультурными). Это дает отсрочку на 4-5 лет. За это время уже становится понятно, стал ли спортсмен профессиональным футболистом. Если да, то у него, как правило, появляется возможность решить этот вопрос. Если нет, то это уже тем более не проблема клуба. На каком-то этапе футбольный клуб может даже писать письма в институт, указывая на успехи спортсмена с тем, чтобы ему было проще сдавать экзамены или получать отсрочки. Кто-то из футболистов действительно учится, а кто-то включается, только чтобы хоть как-то закрыть сессию – всё как у обычных людей.