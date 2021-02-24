«Мы чувствуем себя обманутыми». Боль тренера «Тамбова»

Последние несколько недель «Тамбов» — самый обсуждаемый клуб РПЛ. Выживет или нет, снимется ли с чемпионата, выйдет ли на матч Кубка. Эти вопросы задавали друг другу все в футбольном мире. В итоге РФС и РПЛ всеми правдами и неправдами спасли команду, а клубы Премьер-Лиги помогли «Тамбову» арендами молодых игроков. Получилось так, что на кубковый матч с «Локо» тамбовская команда вышла в совершенно новом составе. Обо всём этом мы поговорили с главным тренером тамбовчан – Сергеем Первушиным.

«Прядкин скоро квартиру заложит, лишь бы клуб не снялся». Фанаты смеются над «Тамбовом» Как долго проживёт худший клуб чемпионата России?

— Сколько раз до матча с «Локо» вы видели в лицо состав, который вышел на игру?

— Познакомились с некоторыми ребятами меньше чем за сутки до игры. Какая-то часть ребят была на сборе в Крымске, хотя большинство разъехалось по другим командам. С теми, кто сейчас есть в команде, мы до «Локомотива» даже ни одной тренировки на поле не провели. Успели провести только две теории. Конечно, не мог себе такого представить. Но ищем позитив. Интересно поработать с молодыми ребятами из топ-клубов. Это же всё неоценимый опыт. Когда ещё такой получишь?



— В чём мотивация игроков? Они играют за команду, которая почти наверняка развалится после этого сезона.

— Здесь собрались ребята, которым есть, что доказывать. Кто-то не получал игровую практику в своих командах, кто-то был без клуба, кто-то просто хочет поиграть на самом высоком уровне. Мы собрались не просто поиграть, а проявить себя. Ребята хотят с помощью игры за нас пойти на повышение, как Осипенко, Шелия, Обухов, Чистяков, Грицаенко и остальные. Наш клуб должен быть для них трамплином. Ребята играют за своё будущее. Настоящее-то у нас туманное.



— А откуда брать мотивацию Рыжикову, который уже близок к завершению карьеры?

— А его не надо мотивировать. Он просто хочет ещё поиграть. Он очень чистый и светлый человек. Очень помогает мне в тренировочном процессе, потому что постоянно на позитиве, всех подбадривает. Сергей для ребят главный авторитет и капитан.



— С игроками понятно. Но как у вас ещё не опустились руки? Клубу же осталось совсем немного.

— Мне нравится работать на самом высоком уровне. Хочу доказать, что даже в такой ситуации можно добиваться результатов.

«Тамбов» доиграет сезон. Жалкая имитация нормального чемпионата Ура! Клуб как бы существует. Улыбаемся и машем.

Зарплата, семья

— Сколько вы уже не получаете зарплату?

— Пять месяцев.



— Как к этому относится ваша семья?

— С пониманием. Но, конечно, хотелось бы уже что-то получить. Есть какие-то сбережения, были какие-то выплаты. Только на это и живём.



— Как вы родным объясняете, почему вы ещё остаётесь в команде?

— А что мне делать? Это лучше, чем просто сидеть дома и смотреть в окно. К тому же, я воспитанник тамбовского футбола. Сбежать из команды – для меня недопустимо. Надо довести дело до конца.



— Как капитан корабля?

— Да, пусть это и прозвучит пафосно. Конечно, есть тяжёлые моменты. Было непросто, когда появилось письмо, что снимаемся. Ребята отказывались выходить на товарищеские матчи, чтобы не получить травму. Старался не показывать это всё ребятам, чтобы вдохновлять их. Нам нельзя раскисать, хотя внутри всё кипит. У меня семья, дети взрослые, друзья. Надо же как-то жить.

Сборы, тренировки

— Какое минимальное количество игроков было в команде во время сборов?

— В один момент осталось семь человек: три вратаря, четыре полевых.



— Негусто.

— Да. Я ребятам сказал: «Есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – мы начинаем сбор. Вторая – похоже, мы переходим в мини-футбол» (смеётся).



— И как проходили тренировки?

— В небольшие ворота на маленьком поле: 2 на 2 играли, тренеры и администраторы подключались, чтобы было 3 на 3. Но это продолжалось три-четыре дня, потом уже ребята начали подтягиваться.



— Каково создавать команду с нуля?

— По-хорошему, время нужно. Отбираем игроков, расставляем по позициям, объясняем. У нас нет такой роскоши, как товарищеские матчи, можем наигрывать состав только через официальные игры. Поэтому я был очень доволен игрой против «Локо». Она будет очень ценной для анализа. Нам есть над чем работать, мы только собрались. Ребята тоже молодцы, против такого сильного «Локомотива» тяжело обороняться. Главное, что у ребят есть желание, азарт. Все бьются. Для меня, как для тренера, очень хорошо, что у ребят нет недостатка в мотивации, несмотря на все трудности. Все понимают, для чего они приехали. Я на первом же собрании всем сказал: «Ситуация непростая, но раз уж вы решились к нам приехать, то давайте не обращать внимания на все трудности».



— Как вы вообще относитесь ко всей ситуации? Это отражение всего нашего футбола?

— Мы не московские клубы, не «Зенит». Возможности у нас разные. Нам очень сложно этому соответствовать. У нас была мечта играть в РПЛ. Единственная проблема – стадион. Если бы он был в порядке, то таких бед бы у нас не случилось. На каждом матче было бы много фанатов, ажиотаж. Горько и обидно, что тамбовский болельщик не увидел матчи своей команды против топ-клубов РПЛ.



— Прошлой осенью «Тамбов» посвятил победу над «Уфой» губернатору, который в то время принимал участие в выборах. Их он выиграл, но после этого область совсем забыла про команду. Ради чего это было нужно?

— Нам давали обязательства, обещания, что надо сохранить команду, играть в РПЛ. Мы выполняли задачу, а потом началось… Для нас это был шок. Долги у нас почему? Потому что от области ничего не поступало. Чувствуем себя обманутыми. Мы выполняли свою работу, за которую должны получать зарплату, вознаграждения. А на нас просто махнули рукой. Что касается посвящения победы губернатору, то он же нас тогда ещё поддерживал, и в ФНЛ поддерживал, и в первый сезон в РПЛ. Ему за это спасибо, без него бы мы ещё тогда не справились.



- Решение спасти «Тамбов» только ради того, чтобы он доиграл сезон, правильное?

— Конечно. Мы живём в такой огромной стране, а команда снимается… Мы же русские люди, во время Великой Отечественной выходили с голыми руками на войну, так и тут – надо помогать друг другу. Если бы «Тамбов» снялся, то это был бы огромный удар по имиджу нашего футбола. Поэтому большое спасибо РФС и РПЛ за поддержку. Благодарны всем клубам РПЛ за то, что помогли нам футболистами. Это очень ценно.



— Чего вы хотите добиться за оставшиеся игры?

— Сейчас все говорят, что «Тамбов» будет «сливать» всем подряд. Хочется этим людям ответить и доказать, что такого не будет. Ведь никто не знает, что будет в следующие месяцы. Вдруг мы выиграем несколько матчей, появится спонсор. Будем биться и до конца сражаться, цепляться за шанс до конца. В конце концов, кто знает, когда ещё «Тамбов» выступит в РПЛ.