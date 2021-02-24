Отказался от Гарварда, а потом от Абрамовича. Бэмфорд — главное открытие АПЛ

22 ноября 2018 года, тренировочное поле «Лидса». Патрик Бэмфорд, который летом пришёл из «Мидлсбро», вернулся в строй после травмы колена. Бэмфорд отсутствовал 12 недель, но не забыл, как забивать. Он откликнулся на воздушную диагональ и в касание перевёл мяч в сетку.



Стоявший на другом конце поля Марсело Бьельса обалдел от увиденного. Радостный тренер побежал к герою эпизода и от души его обнял на глазах других футболистов. Бэмфорд немного растерялся, но был приятно удивлён – ни один тренер раньше к нему так не относился.

Для Бэмфорда долгий путь наверх начался с академии «Ноттингема» – туда он попал в восемь лет. Параллельно мальчик учился в частной школе, и сверстники думали, что это неспроста. Дело в том, что его дальний родственник Джозеф Сирил Бэмфорд является основателем мощной строительной компании JCB.



«Меня всегда приплетали к JCB. Не знаю, сколько времени ещё должно пройти, но люди думают: «Ему все даётся легко, а мама и папа должно быть супербогаты». Но на самом деле всё не так. Мои родители обычные люди. Прежде чем запустить свой бизнес, отец работал архитектором, а мама трудилась в салоне красоты», – говорит о наболевшем Бэмфорд.

Воспитывали Патрика надлежащим образом. Плохие результаты в школе – никаких тренировок. Это привело к тому, что в 16 прилежный ученик сдал все экзамены на отлично и получил предложение из Гарварда. Знаменитый американский университет заманивал футбольной стипендией.

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Бэмфорд действительно одаренный молодой человек. Несмотря на активные занятия футболом, Патрик научился играть на фортепиано, скрипке, гитаре и саксофоне плюс освоил немецкий, французский и испанский языки на разговорном уровне. Тем не менее Гарвард был планом «Б» – на случай, если спортивная карьера не заладится.



Вначале всё развивалось шикарно. Бэмфорд сыграл два матча за основу «Ноттингема» и получил контракт в «Челси» Романа Абрамовича. На тот момент синие чаще других клубов АПЛ раздавали свою молодёжь в аренду, поэтому Патрика не испугала ссылка в «МК Донс». Игрок два сезона черпал опыт в третьем дивизионе, а потом перебрался в Чемпионшип – сперва в «Дерби», потом в «Мидлсбро».



Футболист понимал, что командировки затянулись, и выдал сильный сезон-2014/2015. В 21 год Бэмфорд получил звание лучшего игрока сезона в Чемпионшипе и справедливо рассчитывал на шанс в «Челси». Но в Лондоне опять не нашлось места для перспективного англичанина. Аренды продолжились, правда, на этот раз в Премьер-лиге.

Патрик Бэмфорд Фото: Matthew Childs — Pool/Getty Images

«Кристал Пэлас», «Норвич», «Бёрнли», опять «Мидлсбро» – в этом круговороте Бэмфорд сподобился лишь на один гол за четыре сезона. Мечты о большой карьере начали исчезать. За Бэмфордом закрепилась репутация идеального футболиста для Чемпионшипа: там он играл регулярно и показывал неплохую результативность.



Сейчас Бэмфорд стал одним из лучших бомбардиров АПЛ, которого называют прототипом Руда ван Нистелроя. Хотя ещё пару лет назад в него практически никто не верил. «Многие во мне сомневались. Помню времена, когда болельщики «Лидса» мечтали, чтобы я оставался на скамейке», – вспоминал нападающий.

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Понять фанатов «Лидса» можно. Перед выходом команды в АПЛ Бэмфорд забил 16 мячей за сезон, но запорол кучу моментов – голов могло быть чуть ли не в два раза больше. «Я приходил домой, ложился в кровать и рассказывал своей девушке, что фанаты меня агрессивно критикуют. Возможно, в чём-то я это заслужил, но слушать и читать все эти комментарии было нелегко», – болельщики не сразу приняли экс-игрока «Челси».



Зато Марсело Бьельса мгновенно разглядел талант. Между игроком и тренером быстро установились доверительные отношения. Бьельса чётко обозначил, что должен делать девятый номер в его команде. По его мнению, центральный нападающий – это не только бомбардир. Игрок должен активно прессинговать, выступая первым защитником, создавать пространство для партнеров. Голы важны, но не первостепенны.

В похожей системе варится Роберто Фирмино в «Ливерпуле». Юрген Клопп нагружает его дополнительными обязанностями, что сказывается на результативности и вызывает недовольство фанатов. «У нас всё начинается с высокого прессинга, нужно быстро отвоевать мяч – я ещё никогда не был в такой физической форме», – признается Патрик.



Бэмфорд адаптировался к требованиям и показывает лучший футбол в карьере. В данный момент по системе «гол+пас» форварда «Лидса» опережают лишь такие крутыши, как Мохамед Салах, Сон Хын Мин, Гарри Кейн и Бруну Фернандеш. Теперь Бэмфорд не скрывает, что готов попробовать в сборной Англии. Возможно, ради этого и стоило отказать Гарварду.