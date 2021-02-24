Русские против «Реала». Кто из наших творил историю в играх с великим клубом

«Аталанта» Алексея Миранчука сыграет против «Реала». Мы осторожно мечтаем о том же, о чём и вы, и не предлагаем вспомнить всех российских легионеров, когда-либо забивавших Мадриду (тем более мы это уже делали после гола Смолова за «Сельту»). Посмотрим на матчи наших клубов и наших игроков с «Реалом» по-другому.

Кто не просто бил Мадрид и забивал ему, а терзал и максимально зажигал против испанского гранда – ещё и в необычных обстоятельствах.

Наши исторические записки – не самое объективное место на планете, поэтому если не увидите в нём чей-то, на ваш взгляд, фейерверк, напишите в комментариях – нам будет любопытно.



Итак, наши против «Реала»!

Магия Чалова на «Сантьяго Бернабеу». В трёх эпизодах

Фото: Getty Images

Та самая победа со счётом 3:0 зимой 2018-го. ЦСКА не вышел из группы, но Гончаренко подтвердил: «Игра войдёт в историю».



И волшебник того матча – Фёдор Чалов. Считайте до трёх и восхищайтесь.



1. Положил в дальний угол, разрезав сначала финтом, а потом ударом весь защитный прямоугольник «Реала».



2. Пяткой отдал предголевой пас на Марио – после которого колотил Щенников.



3. Именно короткие передачи и перебежки Чалова и Влашича запутали защиту «Реала» – отсюда родилась передача на Сигурдссона и третий гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Забить «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» – это фантастика», – эмоции Чалова после матча.



Получить поздравление с днём рождения от официального твиттера УЕФА и видеозаписью того гола «Реалу» – уже признание.

«Роналду» – совершенно обычный человек». Вспоминаем прыжки Чепчугова в Лиге чемпионов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

2012 год. ЦСКА – «Реал». 1/8 финала Лиги чемпионов. Послематчевое интервью Сергей Чепчугов закончил словами: «Едем в Мадрид побеждать».



В Мадриде никто не победил, ЦСКА в двух играх выжал только домашнюю ничью 1:1, а забивали только легионеры Вернблум и Тошич. Но большим и запоминающимся русским героем тех матчей стал именно вратарь Чепчугов – с нулём матчей в премьер-лиге, он встал против «Реала» по двум причинам: травма Акинфеева + конец аренды Габулова.



«[Перед матчем] я старался ничего ему не говорить, – вспоминал капитан ЦСКА Сергей Игнашевич. – Тяжело залезть в голову человеку, который в 26 лет первый раз играет против такого соперника. Я видел, что он абсолютно в адекватном состоянии, и перед выходом на поле просто отбил ему пять».



Чепчугов совершил два космических сейва – на 18-й минуте отбил удар Хедиры в упор, а на 76-й вытянутой рукой отразил выход один на один от Криштиану.



«Роналду – совершенно обычный человек», – мнение Чепчугова после матча.

Саленко вспоминает два гола на «Сантьяго Бернабеу»

Фото: as.com

Дубль за «Валенсию» в Мадриде – такого не получалось ни у Карпина, ни у Черышева. Смог Олег Саленко в феврале 1995-го – который, как и многие нападающие, пересказывает голы самостоятельно и естественно с присказкой «как сейчас помню».

Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». «Реал» – «Валенсия». Первый матч 1/8 финала Кубка Короля. Рассказывает Саленко.



Обстановка: «Реал» уверенно шел на первом месте в чемпионате, а мы после успешного старта выступали плохонько. «Валенсию» раздирали дрязги между футболистами и тренером, так что к началу нового года наши дела в Примере оставляли желать лучшего. Ставку сделали на Кубок».



«Реал»: «У «Реала» тогда солировал Микаэль Лаудруп, которого мадридцы переманили у «Барсы». Да и вообще команда была сбалансированная: в обойме ветераны оставались, но постепенно в состав вливалась перспективная молодежь. Тогда в заявке могли находиться лишь четыре иностранца, на поле одновременно выходили трое, так что та команда была по-настоящему испанской».



Игра и дубль: «Тяжело нам пришлось тогда в Мадриде, отыгрывались по ходу матча. Свой первый гол я забил после верховой «стеночки» с Фернандо – был в «Валенсии» такой тихоходный, но техничный полузащитник. Принял мяч на грудь, пробросил между защитниками и отправил в сетку. А победный вышел после перехвата и удара метров с 25-ти по дуге за спину вратарю».



«Валенсия» в том сезоне дошла до финала, где в прерванном из-за сильного дождя финале проиграла «Депортиво».



Дубль «Реалу» – такое было только у Саленко, Мостового («Сельта») и Радченко (скоро расскажем).

Блондин Талалаев и никаких премиальных. Как «Торпедо» обыграло «Реал» в Москве

Фото: torpedo.ru

В 1992-м «Торпедо» попало на «Реал» – внимание – в 1/16 Кубка УЕФА. В мадридском матче москвичи не удержали Йерро, получили хет-трик за полчаса и финальные 5:2, после которых нападающий Андрей Талалаев всё равно верил в домашнюю победу 3:0.



«Я серьёзно, – делился он в интервью «СЭ». – Накануне ответного матча ещё и торпедовские спонсоры подтянулись, «Хольстен» с «Умбро» пообещали фантастические премиальные. Мы думали – если забьем быстрый гол, всё реально».

Против «Торпедо» вышел лучший «Реал» своего времени – не только Йерро, но и Мичел, Саморано, два Санчеса (испанец и мексиканец), на замену выходил Луис Энрике. Болельщики делились со мной, что даже на 90-й минуте и при счёте 3:2 в пользу «Торпедо» среди них не потухала вера в победу с разницей в три мяча.



Итог – победа «Торпедо» 3:2, вылет из Кубка и очень яркие воспоминания про Талалаева, который пробил «Реал» головой.



– Вы тогда были блондином.

– Да, стремление выделиться всегда меня отличало. Я и волосы красил, и «химию» делал. Кучерявость в те времена тоже была в моде. Вспомните Черенкова, Шалимова, Мостового, Юрана.

Радченко – динамит для «Реала». И снова про премиальные: как нападающие «Спартака» не получили «девятки»

Фото: Из личного архива Дмитрия Радченко

Сначала немного неочевидной истории для тех, кто не застал романцевский «Спартак»: в 1991 году спартаковцы прошли через «Реал» в четвертьфинале Кубка Чемпионов, победив 3:1 на «Сантьяго Бернабеу».



Нападающий «Спартака» (и воспитанник «Зенита») Радченко жаловался, что не выспался перед игрой – так сильно кричали под окнами испанские фанаты. Ещё одна антуражная деталь той игры – сидевший на скамейке запасных Ринат Дасаев, в те годы уже вратарь «Севильи». «Он для меня – как талисман», – объяснял Романцев.



Радченко до сих пор детально прорисовывает два гола в ворота Педро Харо – сейчас помощника Андрея Шевченко в сборной Украины.



Первый гол: «Валера Шмаров ушел в середину, и я сразу понял, что он будет завершать. Пошел на добивание, мяч отскочил от штанги, а я опередил защитника».



Второй гол: «Пошли в атаку большими силами, я получил мяч, на скорости ворвался в штрафную и знал, куда буду бить – вопреки всем правилам отправил мяч в ближний угол, а вратарь этого не ожидал этого».

Права на видео принадлежат UEFA и «НТВ-Плюс».

Третий гол забил Валерий Шмаров, который после игры рассказал про необычную мотивацию:



«Когда ехали в Мадрид, никто не верил, что забьем. Слышал даже в рекламе по телевизору, что обещали дать за каждый наш гол по машине – жигулевско «девятке». Естественно, ни Дима Радченко, ни я никаких автомобилей не получили».



Так «Спартак» вышел в полуфинал Кубка Чемпионов, а тренер «Реала» и клубная легенда Альфредо Ди Стефано подал в отставку. Следующая победа «Спартака» над «Реалом» произошла через семь лет – в 1998-м Титов и Цымбаларь забили команде Гуса Хиддинка по голу, «Спартак» победил 2:1 и всё равно занял третье место в группе.



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Вернёмся к Радченко, чью дружбу с Мадридом не остановить. В 1995-м его «Расинг» из Сантандера обыграл «Реал» со счётом 3:1. У Радченко – гол с передачи Кике Сетьена + голевая на Дмитрия Попова.



P.S. В 2015 году Черышев вышел в старте на матч Кубок Испании против «Кадиса» – так появилось «дело Черышева», когда «Реал» вылетел из турнира автоматически, ведь Денис вышел на поле, несмотря на открытую дисквалификацию за «Вильярреал».



Фанаты «Кадиса», как и Барселоны, до сих любят песню: «Черышев, я люблю тебя».



Вот бы так спели и про Миранчука. Без иронии. По-настоящему.



В тексте использованы цитаты футболистов «Чемпионату» и СЭ