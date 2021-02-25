Что творят судьи с VAR ради богатых! Обескровленному «Реалу» подарили победу в Бергамо

Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Наверное, тренера Джан Пьеро Гасперини и не поняли бы, выпусти он российского полузащитника в такой игре с первых минут. Экс-«железнодорожник» пока только король эпизодов в Бергамо. Кажется, Миранчуку сегодня было бы проще получить место в основе Мадрида, нежели «Аталанты», учитывая количество травмированных в команде Зинедина Зидана. У «сливочных» выбыли семь игроков – Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Марсело, Эдер Милитао, Федерико Вальверде, Эден Азар и Карим Бензема. Пожалуй, ещё ни разу в своей тренерской карьере Зидан не был в столь сложной ситуации перед встречей плей-офф Лиги чемпионов.

«Аталанта» в своём стиле сделала ставку на агрессивное давление один в один на всех участках поля, однако «Реал» разбивал прессинг соперника хорошим движением мяча. Одна из таких многоходовых комбинаций Мадрида перевернула равную в целом, без ударов в створ, игру на 17-й минуте. «Сливочным» удался блестящий розыгрыш с передачей на третьего в освободившуюся зону. Ферлан Менди убегал – Ремо Фройлер сбил соперника. Судья Тобиас Штилер показал прямую красную карточку полузащитнику «Аталанты», несмотря на то, что защитник «Реала» пробрасывал мяч от ворот, не контролировал его и едва ли имел возможность забить. Как ни странно, видеоассистенты не посчитали удаление явной ошибкой Штилера, поэтому бергамаски остались вдесятером.

Решение немецкого рефери – более чем спорное, оно в очередной раз породит разговоры о том, что арбитры тянут богатые и влиятельные клубы типа «Реала». Кто-то раскритикует VAR, повторив недавние слова Деяна Ловрена, который «предпочёл бы видеть человеческие ошибки». Но нужно понимать: VAR – всего лишь инструмент. По сути, такой же как свисток в руках главного судьи или флажок в руках его ассистента. VAR не принимает решений. Это делают люди, а, следовательно, и ошибки остаются человеческими. Печально, когда машина попадает в руки неумелого или нацеленного на аварию водителя. Вот с этим надо что-то делать. Если же Штилер принял верное решение, соответствующие современной трактовке подобных фолов, должны последовать внятные объяснения от руководителей судейского корпуса УЕФА.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло, разбирая в перерыве момент с удалением игрока «Аталанты», сказал в эфире Sky Sport Italia:

«Это разочаровывает. Фройлер не был последним игроком, да и Менди уходил в сторону. Жёлтой карточки было бы достаточно, а красная за такой фол необъяснима. Такого рода решения уничтожают игру. У меня начинают возникать разные мысли, если вспомнить, что вчера «Лацио» тоже не дали пенальти в матче с «Баварией» (1:4). Впрочем, «Аталанта» продолжает хорошо играть».

После этого оставался только один вопрос: дожмёт ли Мадрид «Аталанту» или команда Гасперини устоит, действуя в непривычном для себя стиле на удержание ничьей? Обескровленный потерями «Реал» окончательно захватил мяч (около 70% владения) и территорию. Вот только завершать атаки было особо некому: единственный оставшийся в строю опытный нападающий Мариано Диас сидел в запасе, а впереди играл в роли ложной девятки плеймейкер Иско. В первом тайме Иско нанёс два удара – оба мимо цели. В створ до перерыва «сливочные» попали всего дважды.

Надежд на выход Миранчука при игре 10 на 11 уже не оставалось. Тем более на скамейке томился Йосип Иличич, который появился на поле на 56-й минуте (правда, Гасперини заменил свою звезду уже через полчаса!). Почти одновременно с ним вступил в игру Диас. «Реал» продолжал давить, вот только выбивать плотно закрытые двери было нечем: к 86-й минуте Мадрид лишь однажды пробил в створ во втором тайме. Победный гол команде Зидана принёс розыгрыш углового: Менди получил мяч за пределами штрафной и нанёс отличный удар с правой ноги.

Перед этим Штилер вполне мог показать Каземиро вторую жёлтую карточку. Бразилец симулировал, выпрашивая пенальти. Но в этот вечер «Реалу» повезло с судьёй.