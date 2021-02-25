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Футбол, трансферы зимы 2021. Закрытие зимнего трансферного окна в России, таблица переходов. Онлайн

Последние трансферы зимы в РПЛ! LIVE!
«Чемпионат»
ЦСКА срочно понадобилась замена Акинфееву! Последние трансферы зимы в РПЛ. LIVE!
Все переходы «на флажке» — в одной трансляции.
Футбол / РПЛ 0
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Привет, друзья! У большинства болельщиков мира, помимо дат игр любимой команды, есть ещё минимум два волнительных дня в году — когда закрываются трансферные окна. Последние часы перед дедлайном нередко исполнены интриги и насыщены событиями. Многие сделки совершаются «на флажке». В российской Премьер-Лиге зимний регистрационный период завершается сегодня, 25 февраля 2021 года. После этого открытыми на вход в Европе останутся лишь Армения, Болгария (до 28.02) да Украина (до 02.03). Очевидно, что в силу экономических причин ожидать нынче «бомб» от топов РПЛ вряд ли приходится, но интересные, достойные внимания переходы, безусловно, будут. Мы их неизменно зафиксируем в нашей большой трансляции, а после подытожим. Будьте с нами!

Помазун попрощался с «Уралом» ЦСКА может досрочно вернуть Помазуна на подмену заболевшему Акинфееву
Live Олег Лысенко

Эксклюзивный комментарий от президента «Урала» Иванова. Да, всё подтверждается.

«У ЦСКА в трансферном контракте была опция отозвать Илью, они ею воспользовались в последний день окна, потому что Игорь Акинфеев заболел. Конечно, не очень хорошая ситуация для нас. Будем пробовать подписать ему сегодня замену. Но для нас Илья это, конечно, потеря, потому что у нас он доказал состоятельность и как игрок, и как человек. Хотелось бы, чтобы он был у нас до конца сезона, но вот так сложилось. Будем за него переживать. Дай бог, чтобы в ЦСКА у него все сложилось», — сказал Иванов нашему корреспонденту Андрею Панкову.

10:09 Олег Лысенко

Помазун попрощался с «Уралом»

А вот и подтверждение, считай. Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», попрощался с клубом из Екатеринбурга. Он выложил в сторис своего «инстаграма» видео из машины, на котором запечатлел надпись на стене: «Всё будет хорошо! В крайнем случае – очень хорошо!»

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10:04 Олег Лысенко

ЦСКА может досрочно вернуть Помазуна на подмену заболевшему Акинфееву

Вот это новость с утра пораньше! 34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его 21-летний одноклубник Игорь Дивеев заболели в результате заражения коронавирусом, сообщает Metaratings.
В связи с этим «армейцы» решили воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды вратаря Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал». Ждём подтверждения/опровержения.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Денис Тырин, ЦСКА

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