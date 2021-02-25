Дели Алли скосплеил Жиру. Ещё один претендент на гол недели!

Лига Европы – отдушина для «Тоттенхэма». После провалов в АПЛ, где в шести последних матчах у «шпор» пять поражений, игры с «Вольфсбергом» переносят все проблемы в соседнее измерение. Против австрийцев команда Моуринью выглядела свежо, креативно, надёжно в обороне. И главное – много забивала. Исход противостояния 1/16 финала «Тоттенхэм» решил еще в первом матче на нейтральном поле в Будапеште. Счёт 4:1 идеально продемонстрировал реальный уровень соперников. «Вольфсберг» пусть и выскочил в плей-офф из группы, где страдал ЦСКА, но до команд из топ-5 лиг им далеко.

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Ответная игра стала формальной. Её отличало разве дата – матч вынесли на среду, хотя 15 оставшихся встреч Лиги Европы пройдут в четверг. Моуринью ожидаемо не выставил всю основу, смешав лидеров с молодежью. Получился интересный микст, который привёл к новому разгрому.



Самое яркое событие игры случилось на 10-й минуте. Дели Алли получил мяч перед штрафной, разыграл его с Мэттом Доэрти, а потом, после немного неуклюжей обработки, пробил через себя. Получилось мегаэффектно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттере «Матч.Премьер».

Дальше «Тоттенхэм» играл в своё удовольствие. Во втором тайме забил ещё три. Отличился даже Гарет Бэйл. Всего 31-летний хавбек набрал 4 очка по системе «гол+пас» в трёх последних матчах за «Тоттенхэм». Возможно, ренессанс всё же состоится.



«Тоттенхэм» первым из клубов влетел в 1/8 финала Лиги Европы. Для «шпор» этот турнир становится очень важным, учитывая неудачи в чемпионате. Ведь победив в Лиге Европы, команда получит прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. А это, кажется, чуть ли не единственный шанс Жозе Моуринью сохранить место работы.

Моуринью сдулся? Тухель сделал за 10 дней больше, чем Особенный за год! Жозе Моуринью проиграл с «Тоттенхэмом» своей бывшей команде «Челси», которая обрела уже новое лицо с Томасом Тухелем.

В последних интервью он много философствует о своей роли как тренера в футбольной истории. И убеждает всех вокруг, да и самого себя тоже, что способен остаться в памяти болельщиков «Тоттенхэма» как специалист, с которым получилось добиться хороших результатов. Правда, в Англии всё равно нагнетают и отправляют в клуб Юлиана Нагельсмана из «Лейпцига».

Параллельно авторитетный сайт The Athletic выкатил инсайд, что в раздевалке не все разделяют методы работы Жозе. И недовольных всё больше. Футболисты считают, что Моуринью слишком много времени уделяет обороне, и с теплом вспоминают времена Почеттино.



Возможно, яркой игрой в атаке против «Вольфсберга» Жозе ответил не только критикам, но и собственной команде. Теперь осталось закрепить успехи в АПЛ. Через несколько дней матч с «Бернли».