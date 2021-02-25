Ключевая беда нашего футбола – кланы. Зима это снова подтвердила

На этой неделе возобновляется чемпионат России. За зимнюю паузу в лиге сформировалась тенденция. По крайней мере последовательность событий на неё похожа. Просто пройдёмся по нескольким клубам.

Из «Локомотива» ушёл гендир Кикнадзе. Вслед за ним команду покинули Жалолиддинов и Райкович, которых привёл именно Кикнадзе.



Из «Спартака» ушёл гендир Газизов. Вслед за ним команду покинули Урунов и Кокорин, которых привёл именно Газизов.



Похожая ситуация случилась и в «Зените», правда, на другом уровне. Клуб покинул глава селекционной службы Евменов. Вслед за ним из Питера уехал человек, которого он привёл – аналитик Васюхин (плюс программист Егоров). Эти фамилии не кажутся такими громкими на фоне Кокорина и даже Урунова, но в футбольной тусовке Васюхин считается крутым специалистом. Гляньте его интервью «Чемпионату».

Технология побед «Зенита». Как выглядит спортивная работа чемпиона страны изнутри Как при помощи современной продвинутой статистики в клубе ищут новичков и разбирают соперников. Максимально научный футбольный текст.

Мало кто в России (даже из тренеров) говорит о футболе на таком уровне. Показательно, что Васюхин и Егоров быстро нашли себе новое место работы. Кажется, это действительно востребованные люди на рынке. Мало кто может так обосновать трансфер Ловрена. Хотя подобные аналитики нужны не всем. Наверное, когда «Крылья» берут сразу 12 футболистов из «Чертаново» за одно трансферное окно, то такие аналитики не требуются.



Кстати, о «Крыльях». Открываешь последнее интервью гендира Калакуцкого, а он говорит, что работа клуба выстраивается по-новому, что не совсем правильно иметь в команде дюжину футболистов от одного агента, что в контрактах игроков прописывают условия, невыгодные клубу.



Вот на фоне всех этих новостей и складывается ощущение, что клановость – большая беда нашего футбола. И не то чтобы новая. Просто свежих примеров за зиму поднакопилось. Хотя у нас и раньше подобное встречалось. Например, «сёминских» людей выдавливали из «Локо». Такое ощущение, что в одних случаях профессиональные качества сотрудников уходят на второй план, а в других – клубы адаптируются под цели гендиров, а не под цели команды.



Хотя нам пока ещё далеко до чемпионата Казахстана с его клановостью.

Казалось бы, в этом водовороте интересов должны добиваться результата клубы вроде ЦСКА и «Краснодара», но у них не получается в полной мере. С другой стороны мы видим в топ-5 РПЛ «Сочи» и «Ростов» – команды с достаточно стабильным руководством. С «Ростовом» всё понятно – мало кто в РПЛ умеет так продавать футболистов. Путь «Сочи» вызывает больше вопросов, но, так или иначе, они идут достаточно высоко. Символично, что генеральной директор у «Сочи» всё тот же с тех пор, как команда называлась «Динамо» и базировалась значительно севернее.



Да, как и в любой тенденции, тут хватает исключений. Можно управлять клубом долго и бездарно – вообще легко. И как раз логично, если менеджеров убирают при плохом результате команды. Только зачастую это не приводит к развитию. Просто стартует очередной сезон сериала под названием: «Сейчас мы построим правильный клуб, а не как раньше».