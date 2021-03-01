Футбольные викторины 1990-х – класс! За победу давали кассеты с боевиками и рок-альбомы

У многих футбол 1990-х до сих пор вызывает ностальгические чувства. О том, как сыграла любимая команда, мы получали информацию из телевизора, газет или журналов. Никакого интернета и близко не было!

Интересна судьба футбольных викторин — предшественников столь популярных в наше время квизов. Расскажем, как проводились викторины и какие призы получали их победители.

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Телевикторина «Гол»

Весной 1994 года 1-й канал «Останкино» запустил футбольную викторину «Гол». Приурочили её к предстоящему мундиалю в США, а вопросы, как несложно догадаться, были основаны на знании мирового футбола.



«Футбол — это шоу, — подчеркнул Вячеслав Колосков, в ту пору возглавлявший РФС. — А викторина, как и любая другая игра, должна приносить радость. Она может раскрыть потенциал людей, которые в неё играют, а также способствовать популяризации футбола в нашей стране. Тем более, за несколько месяцев до чемпионата мира».



Сначала в викторине принимали участие исключительно люди из мира футбола — игроки, члены РФС, журналисты и комментаторы. Чуть позже телезабава стала доступна всем.



Так, например, в 1998 году во время программы «Футбольное обозрение» зрителям задавался вопрос: «Когда начали проводиться чемпионаты мира по футболу?» На выбор предлагалось три варианта ответа — 1904, 1948 и 1930 годы. Для того чтобы ответить, болельщику требовалось набрать номер телефона, который соответствовал нужному варианту. Стоимость звонка составляла 5 руб/мин (без учёта межгорода до Москвы).

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Одному из правильно ответивших доставался приз. Интересно, что он вообще никак не был связан с футболом: победителю почтой отправляли видеокассету с «остросюжетным боевиком» под названием «Японский городовой», сборник самых популярных песен, а также компакт-диск с альбомом группы «Сплин» «Гранатовый альбом».

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Викторины в газетах и журналах

Если говорить о печатных изданиях, то одним из первых начал проводить собственные викторины еженедельник «Футбол». В 1992 году там разыгрывали пять билетов на чемпионат Европы. Кроме главного приза, участники могли получить два видеомагнитофона фирмы «Панасоник» и несколько денежных вознаграждений (по 20 и 10 тыс. рублей). Само собой, не бесплатно — участие обходилось в 15 рублей.

Начиная с середины 1990-х, своей развлекательной викториной обзавёлся «СЭ». Читатели соревновались в футбольных познаниях и иногда получали за это ценные призы. Например, мяч с автографами игроков сборной России. Помогали изданию РФС и производители спортивной экипировки, такие как Nike и Adidas — они дарили лучшим участникам викторины свою продукцию (костюм, футболки или кроссовки).



Ближе к 2000-м годам в России стал активно развиваться Интернет. Печатные издания перекочевали в Сеть, а вместе с ними и весь контент, в том числе развлекательный. Но согласитесь — было в этом что-то особенное, душевное.



А вы участвовали в телевизионных или газетных викторинах? Ждём ответов в комментариях!