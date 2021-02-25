ЦСКА остался без вратарей! Акинфеева изолировали от команды

В ЦСКА новая волна коронавируса. Сегодня Metaratings сообщил, что положительный тест на ковид сдали Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев. Наши источники также подтверждают эту информацию.
Ожидается, что оба игрока пропустят ближайший матч РПЛ — в субботу против «Локомотива». И если потерю Дивеева можно хоть как-то компенсировать, то равноценной замены Акинфееву у Виктора Гончаренко нет. Номинально вторым кипером значился Тороп, но и он вылетел из обоймы! А у третьего вратаря в заявке, 18-летнего Данилы Бокова, опыта тренировок в первой команде ещё меньше, чем у Торопа!
К счастью для ЦСКА, на контракте в клубе остаётся Илья Помазун, который в этом сезоне выступал на правах аренды за «Урал». Екатеринбуржцы уже подтвердили, что вратарь возвращается в «армейский» клуб. «У ЦСКА в контракте была опция отозвать Илью, и они ею воспользовались», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.
Акинфеев и Дивеев далеко не первые «армейцы», кого накрыла пандемия. В разное время коронавирусом переболели Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон. По нашей информации, по аналогичной причине выпадали из процесса Фёдор Чалов, Константин Марадишвили, Алан Дзагоев и Владислав Тороп.
Переболело фактически полкоманды! Положительный тест на коронавирус сдал также Виктор Онопко, ранее помогавший Виктору Гончаренко. Но самой большой потерей для ЦСКА является смерть Михаила Насибова — многолетнего массажиста «армейцев» и сборной страны. В его случае коронавирус наложился на инфаркт. Сердце не выдержало…
Пожалуй, ни один ведущий клуб РПЛ не пострадал от коронавируса так, как ЦСКА.
P.S. Буквально только что ЦСКА выступил с заявлением по поводу самочувствия Игоря Акинфеева. «После кубкового матча со «СКА-Хабаровском» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, он находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», — говорится в сообщении. О самочувствии Дивеева официальной информации пока нет.
- 25 февраля 2021
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