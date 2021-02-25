ЦСКА остался без вратарей! Акинфеева изолировали от команды

В ЦСКА новая волна коронавируса. Сегодня Metaratings сообщил, что положительный тест на ковид сдали Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев. Наши источники также подтверждают эту информацию.

Ожидается, что оба игрока пропустят ближайший матч РПЛ — в субботу против «Локомотива». И если потерю Дивеева можно хоть как-то компенсировать, то равноценной замены Акинфееву у Виктора Гончаренко нет. Номинально вторым кипером значился Тороп, но и он вылетел из обоймы! А у третьего вратаря в заявке, 18-летнего Данилы Бокова, опыта тренировок в первой команде ещё меньше, чем у Торопа!



К счастью для ЦСКА, на контракте в клубе остаётся Илья Помазун, который в этом сезоне выступал на правах аренды за «Урал». Екатеринбуржцы уже подтвердили, что вратарь возвращается в «армейский» клуб. «У ЦСКА в контракте была опция отозвать Илью, и они ею воспользовались», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Дублёр Акинфеева засверкал в РПЛ. Помазун сделал правильный выбор — в пользу футбола «Игрок матча» против «Локо» и «Краснодара».

Акинфеев и Дивеев далеко не первые «армейцы», кого накрыла пандемия. В разное время коронавирусом переболели Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон. По нашей информации, по аналогичной причине выпадали из процесса Фёдор Чалов, Константин Марадишвили, Алан Дзагоев и Владислав Тороп.



Переболело фактически полкоманды! Положительный тест на коронавирус сдал также Виктор Онопко, ранее помогавший Виктору Гончаренко. Но самой большой потерей для ЦСКА является смерть Михаила Насибова — многолетнего массажиста «армейцев» и сборной страны. В его случае коронавирус наложился на инфаркт. Сердце не выдержало…

«Душа-человек». Не стало легендарного массажиста ЦСКА и сборных СССР и России Насибова Через его руки прошли почти все выдающиеся отечественные футболисты последних четырёх десятилетий.

Пожалуй, ни один ведущий клуб РПЛ не пострадал от коронавируса так, как ЦСКА.

P.S. Буквально только что ЦСКА выступил с заявлением по поводу самочувствия Игоря Акинфеева. «После кубкового матча со «СКА-Хабаровском» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, он находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», — говорится в сообщении. О самочувствии Дивеева официальной информации пока нет.