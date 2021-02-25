У «Зенита» будет всё плохо весной? Почему команда Семака провалила матч с «Арсеналом»

«Зенит» провалил первый официальный матч в году – команда проиграла в домашних стенах «Арсеналу» (1:2) и вылетела из Кубка, создала за два тайма моментов на 1,67 гола, из которых 0,92 xG – добивание Кузяева с ленточки, когда он выбил мяч из рук голкипера в очень спорной ситуации. Уже при счёте 2:1 сине-бело-голубые родили в лучшем случае один хороший момент, а в остальном гости спокойно отбивались и проводили даже более опасные контрвыпады.
Это явно не то, что мы ожидали увидеть от «Зенита», — спрос с чемпиона по-прежнему высок, да и сам Сергей Семак после оглушительного провала в Лиге чемпионов едва ли чувствует себя защищённым. Он понимает, что сейчас важно давать результат, причём желательно делать это красиво, убедить болельщиков и руководство, что команда движется вперёд. На выходе же мы пока не увидели ни того, ни другого.
Проще всего списать неудачу «Зенита» на кадровые сложности. Против «Арсенала» он остался без лучшего левого защитника и исполнителя стандартов Дугласа Сантоса (исполнять угловые и штрафные пришлось Ракицкому – нонсенс), ведущего опорника-разрушителя Барриоса, важных для построения атак Малкома и Азмуна. Все четверо – ключевые исполнители, и система не могла не пострадать из-за их отсутствия.
Но всё же казалось, что даже в ослабленном состоянии «Зенит» способен претендовать на более осмысленный футбол.
Треугольник Вендел-Оздоев-Кузяев не создавать остроту. Особенно выпал Далер
Во время зимней предсезонки Семак, понимая, что ему нужно менять структуру центральной зоны и делать её более сбалансированной (ранее она хорошо оборонялась и давала объём, но все атаки строились через защитников), решился на переформатирование. Выбор тренерского штаба пал на схему 4-3-3 и трио Вендел – Барриос – Оздоев. Барриос в таком построении становился «шестёркой», чаще отвечающей за работу в глубине и страховку, а Вендел и Оздоев – объёмными «восьмёрками» с большим диапазоном движения и заполнением зон в финальной трети.
Из-за болезни Барриоса сочетание развалилось, и в матче против «Арсенала» у Семака было несколько вариантов.
Первый – довериться старой-доброй схеме 4-4-2 с забросами на Дзюбу и скидами. Азмун тоже пропускал игру, но рядом с габаритным форвардом можно было поставить
Мостового или Ерохина. Или Крапухина, у которого за спиной нет опыта, зато есть результативная игра на зимних сборах.
Второй вариант – сохранить структуру с одним нападающим и заменить Барриоса другим полузащитником. Именно на этот шаг и пошёл Семак. Он опустил Вендела и Оздоева в опорную зону, развернул центральный треугольник вершиной вверх и выпустил на позицию «десятки» Кузяева.
«Зенит» в этом матче перепробовал несколько алгоритмов построения атаки. Сначала Вендел и Оздоев опускались глубоко (один из них заходил на фланг), в то же время фланговые защитники синхронно поднимались высоко, а Мостовой, Кузяев и Сутормин располагались между линиями, искали там мячи или собирали подборы.
Если «Арсенал» садился совсем глубоко, то высоко мог подниматься даже второй опорник «Зенита», тогда передняя линия предельно насыщалась – и у Ракицкого хватало вариантов для опасной передачи.
Но чем больше проходило времени, тем меньше «Зенит» использовал середину. Атаки всё чаще направлялись на фланги, там команда пыталась взломать низкий блок «Арсенала» и выйти на позицию для навеса или прострела.
За 90 минут Вендел и Оздоев насобирали приличное количество передач – 60 и 61 соответственно. Но при этом у Ракицкого их оказалось больше (72), причём Ярослав отдал аж 31 передачу с продвижением мяча (у Вендела и Оздоева – 6 и 10), 32 передачи в финальную треть (у опорников — 8 и 9) и 7 передач в штрафную (4 и 7). То есть Ракицкий опять забрал на себя основную долю плеймейкинга, а хождение мяча через опорников оказалось скромнее, чем хотелось бы. Хотя качества Вендела очевидны – важно научиться их максимально использовать.
И совсем плохо вовлечён в игру был Кузяев – почти не получал мяч между линиями (лишь 11 принятых паса за игру от партнёров), прилипал к Дзюбе, не способствовал выводу мяча через центральную ось. Хотя мы все понимаем, что позиция «десятки» — не самая оптимальная для Далера, для неё ему не хватает навыков работы в сжатых пространствах, тонкости передачи.
В следующем матче с «Ростовом» Семак скорее всего стоит попробовать другой вариант построения центральной зоны.
В критической ситуации «Зенит» снова сбился на банальные навесы. В итоге их оказалось аж 37
Этот пункт – прямое продолжение предыдущего. С каждой минутой «Зенит» всё меньше верил, что он может изобрести что-то дельное в атаке по «умным» алгоритмам, поэтому всё чаще сбивался на фланговую игру.
На бровках образовывались двойки из полузащитника и защитника (Караваев и Сутормин, Жирков и Мостовой), иногда к ним смещался кто-то из опорников или Кузяев, «Зенит» пробовал вывести мяч в точку, из которой можно выполнить подачу. Суммарно сине-бело-голубые исполнили аж 37 подач, каждый полевой футболист, кроме Дзюбы, отметился хотя бы одним. Рекордсмены – Жирков (8), Оздоев, Вендел и Ракицкий (по 5). Дзюбе в таком футболе пришлось много бороться (31 дуэль, 42% успешности; вверху – 8 и 63%), но по воротам он ни разу не пробил. «Арсенал» с незамысловатой тактикой «Зенита» легко справился.
Проблема, кстати, не в том, что тактика банального силового футбола не сработала, а в том, что «Зенит» при первых же сложностях к ней вернулся. У игроков вообще не было терпения и стремления придержать мяч, попытаться развернуть атаку, растянуть соперника, поискать свободные зоны где-то ещё. Первая же идея в критической ситуации – давайте навешивать из любых точек.
А в тех немногих, очень редких эпизодах, где игроки всё же проявляли терпение, сразу же рождался опасный момент. Например – удар Караваева из зоны второго темпа в самом начале второго тайма. «Зенит» взломал полуфланг, Жирков классно прострелил назад. Только случалась такая красота слишком редко. В остальном – бесконечные навесы, навесы, навесы, которые нельзя оправдывать низким блоком соперника. В Лиге чемпионов с таким футболом далеко не уедешь. А привычка упрощать, похоже, у футболистов «Зенита» уже укоренилась.
Фактор №3. Вендел и Оздоев плохо контролируют опорную зону без Барриоса
С оборонительной точки зрения «Зенит» в игре с «Арсеналом» тоже провалился. Чемпион пропустил множество быстрых атак и плохо контролировал зону между линиями. Панченко, Ломовицкий и компания постоянно получали мяч в пространстве между центральными защитниками и опорниками, помогал «Арсеналу» цепляться и проводить атаки. Тем самым даже во втором тайме гости снижали нагрузку со своей линии обороны – хватало времени отдышаться и вернуть на место концентрацию.
Первая причина этого безобразия – путаница в действиях опорников. Вендел и Оздоев могли не оценить ситуацию за спинами и выдернуться в прессинг, чтобы попытаться в зародыше остановить чужую атаку. Их легко «обстукивали» и доставляли мяч в зону, которую уже не контролировали Ловрен и Ракицкий.
Таких эпизодов было достаточно как в первом тайме, так и во втором. Без Барриоса «Зенит» намного хуже справлялся с разгрузкой центральных защитников. Если колумбиец не вернётся в ближайшие сроки, то команде будет очень сложно.
Ракицкий и Ловрен не в лучшем состоянии – против «Арсенала» оба опаздывали с перемещениями
Разрывов между линиями могло бы быть намного меньше (соответственно, задача для Вендела и Оздоева упростилась бы), если бы Ракицкий и Ловрен не играли с большими зазорами. Центральные защитники «Зенита» почти не выжимали и не поднимали линию вверх на рывке в ситуациях, когда это вроде бы надо делать (передача назад у «Арсенала», пока ещё мяч не «открытый», вынос мяча «Зенитом» от своей штрафной, собственные быстрые атаки и т.д.). Команда растягивалась по вертикали, линия обороны искусственно опускалась.
Возможно, «Зенит» опасался быстрых прорывов Кангва и умышленно брал зазор, но всё равно это очень спорная работа в обороне против команды, в которой центральный форвард Луценко пытается утащить твою линию, а минимум двое, оттянутый форвард Панченко и смещающийся вингер Ломовицкий ищут мяч в прослойке.
Вот и получилось, что Панченко, обожающий играть именно в зоне второго темпа, принял уйму мячей и стал лучшим игроком матча.
Что будет дальше
Рассуждать о кризисе «Зенита» пока слишком рано, поскольку даже этот матч не был однозначно проигрышным (ничья – вполне себе справедливый исход), да и количество выбывших футболистов всё же аномально. Возвращение каждого игрока сделает «Зенит» лучше: с Барриосом уменьшатся зазоры в опорной зоне, с Дугласом Сантосом вернутся подачи с левого фланга и стандарты, а Азмун обеспечит связку с Дзюбой.
Вопрос лишь в том, станет ли «Зенит» разнообразнее и интереснее, чем это было осенью. Мы ждём именно этого. А пока получили 37 бестолковых навесов в первой же более-менее сложной ситуации. Это не красит чемпиона.
Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.
- 25 февраля 2021
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:24
-
17:20
-
17:18
-
17:14
-
17:13
-
17:08
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:54
-
16:54
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:38
-
16:37
-
16:35
-
16:32
-
16:32
-
16:28
-
16:27
-
16:20
-
16:13
-
16:00
-
15:59