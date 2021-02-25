У «Зенита» будет всё плохо весной? Почему команда Семака провалила матч с «Арсеналом»

«Зенит» провалил первый официальный матч в году – команда проиграла в домашних стенах «Арсеналу» (1:2) и вылетела из Кубка, создала за два тайма моментов на 1,67 гола, из которых 0,92 xG – добивание Кузяева с ленточки, когда он выбил мяч из рук голкипера в очень спорной ситуации. Уже при счёте 2:1 сине-бело-голубые родили в лучшем случае один хороший момент, а в остальном гости спокойно отбивались и проводили даже более опасные контрвыпады.

Это явно не то, что мы ожидали увидеть от «Зенита», — спрос с чемпиона по-прежнему высок, да и сам Сергей Семак после оглушительного провала в Лиге чемпионов едва ли чувствует себя защищённым. Он понимает, что сейчас важно давать результат, причём желательно делать это красиво, убедить болельщиков и руководство, что команда движется вперёд. На выходе же мы пока не увидели ни того, ни другого.

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Проще всего списать неудачу «Зенита» на кадровые сложности. Против «Арсенала» он остался без лучшего левого защитника и исполнителя стандартов Дугласа Сантоса (исполнять угловые и штрафные пришлось Ракицкому – нонсенс), ведущего опорника-разрушителя Барриоса, важных для построения атак Малкома и Азмуна. Все четверо – ключевые исполнители, и система не могла не пострадать из-за их отсутствия.



Но всё же казалось, что даже в ослабленном состоянии «Зенит» способен претендовать на более осмысленный футбол.

Треугольник Вендел-Оздоев-Кузяев не создавать остроту. Особенно выпал Далер

Во время зимней предсезонки Семак, понимая, что ему нужно менять структуру центральной зоны и делать её более сбалансированной (ранее она хорошо оборонялась и давала объём, но все атаки строились через защитников), решился на переформатирование. Выбор тренерского штаба пал на схему 4-3-3 и трио Вендел – Барриос – Оздоев. Барриос в таком построении становился «шестёркой», чаще отвечающей за работу в глубине и страховку, а Вендел и Оздоев – объёмными «восьмёрками» с большим диапазоном движения и заполнением зон в финальной трети.



Из-за болезни Барриоса сочетание развалилось, и в матче против «Арсенала» у Семака было несколько вариантов.



Первый – довериться старой-доброй схеме 4-4-2 с забросами на Дзюбу и скидами. Азмун тоже пропускал игру, но рядом с габаритным форвардом можно было поставить



Мостового или Ерохина. Или Крапухина, у которого за спиной нет опыта, зато есть результативная игра на зимних сборах.



Второй вариант – сохранить структуру с одним нападающим и заменить Барриоса другим полузащитником. Именно на этот шаг и пошёл Семак. Он опустил Вендела и Оздоева в опорную зону, развернул центральный треугольник вершиной вверх и выпустил на позицию «десятки» Кузяева.

«Зенит» в этом матче перепробовал несколько алгоритмов построения атаки. Сначала Вендел и Оздоев опускались глубоко (один из них заходил на фланг), в то же время фланговые защитники синхронно поднимались высоко, а Мостовой, Кузяев и Сутормин располагались между линиями, искали там мячи или собирали подборы.

Если «Арсенал» садился совсем глубоко, то высоко мог подниматься даже второй опорник «Зенита», тогда передняя линия предельно насыщалась – и у Ракицкого хватало вариантов для опасной передачи.

Но чем больше проходило времени, тем меньше «Зенит» использовал середину. Атаки всё чаще направлялись на фланги, там команда пыталась взломать низкий блок «Арсенала» и выйти на позицию для навеса или прострела.

За 90 минут Вендел и Оздоев насобирали приличное количество передач – 60 и 61 соответственно. Но при этом у Ракицкого их оказалось больше (72), причём Ярослав отдал аж 31 передачу с продвижением мяча (у Вендела и Оздоева – 6 и 10), 32 передачи в финальную треть (у опорников — 8 и 9) и 7 передач в штрафную (4 и 7). То есть Ракицкий опять забрал на себя основную долю плеймейкинга, а хождение мяча через опорников оказалось скромнее, чем хотелось бы. Хотя качества Вендела очевидны – важно научиться их максимально использовать.

И совсем плохо вовлечён в игру был Кузяев – почти не получал мяч между линиями (лишь 11 принятых паса за игру от партнёров), прилипал к Дзюбе, не способствовал выводу мяча через центральную ось. Хотя мы все понимаем, что позиция «десятки» — не самая оптимальная для Далера, для неё ему не хватает навыков работы в сжатых пространствах, тонкости передачи.



В следующем матче с «Ростовом» Семак скорее всего стоит попробовать другой вариант построения центральной зоны.

В критической ситуации «Зенит» снова сбился на банальные навесы. В итоге их оказалось аж 37

Этот пункт – прямое продолжение предыдущего. С каждой минутой «Зенит» всё меньше верил, что он может изобрести что-то дельное в атаке по «умным» алгоритмам, поэтому всё чаще сбивался на фланговую игру.

На бровках образовывались двойки из полузащитника и защитника (Караваев и Сутормин, Жирков и Мостовой), иногда к ним смещался кто-то из опорников или Кузяев, «Зенит» пробовал вывести мяч в точку, из которой можно выполнить подачу. Суммарно сине-бело-голубые исполнили аж 37 подач, каждый полевой футболист, кроме Дзюбы, отметился хотя бы одним. Рекордсмены – Жирков (8), Оздоев, Вендел и Ракицкий (по 5). Дзюбе в таком футболе пришлось много бороться (31 дуэль, 42% успешности; вверху – 8 и 63%), но по воротам он ни разу не пробил. «Арсенал» с незамысловатой тактикой «Зенита» легко справился.

Проблема, кстати, не в том, что тактика банального силового футбола не сработала, а в том, что «Зенит» при первых же сложностях к ней вернулся. У игроков вообще не было терпения и стремления придержать мяч, попытаться развернуть атаку, растянуть соперника, поискать свободные зоны где-то ещё. Первая же идея в критической ситуации – давайте навешивать из любых точек.



А в тех немногих, очень редких эпизодах, где игроки всё же проявляли терпение, сразу же рождался опасный момент. Например – удар Караваева из зоны второго темпа в самом начале второго тайма. «Зенит» взломал полуфланг, Жирков классно прострелил назад. Только случалась такая красота слишком редко. В остальном – бесконечные навесы, навесы, навесы, которые нельзя оправдывать низким блоком соперника. В Лиге чемпионов с таким футболом далеко не уедешь. А привычка упрощать, похоже, у футболистов «Зенита» уже укоренилась.

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Фактор №3. Вендел и Оздоев плохо контролируют опорную зону без Барриоса

С оборонительной точки зрения «Зенит» в игре с «Арсеналом» тоже провалился. Чемпион пропустил множество быстрых атак и плохо контролировал зону между линиями. Панченко, Ломовицкий и компания постоянно получали мяч в пространстве между центральными защитниками и опорниками, помогал «Арсеналу» цепляться и проводить атаки. Тем самым даже во втором тайме гости снижали нагрузку со своей линии обороны – хватало времени отдышаться и вернуть на место концентрацию.



Первая причина этого безобразия – путаница в действиях опорников. Вендел и Оздоев могли не оценить ситуацию за спинами и выдернуться в прессинг, чтобы попытаться в зародыше остановить чужую атаку. Их легко «обстукивали» и доставляли мяч в зону, которую уже не контролировали Ловрен и Ракицкий.

Таких эпизодов было достаточно как в первом тайме, так и во втором. Без Барриоса «Зенит» намного хуже справлялся с разгрузкой центральных защитников. Если колумбиец не вернётся в ближайшие сроки, то команде будет очень сложно.

Ракицкий и Ловрен не в лучшем состоянии – против «Арсенала» оба опаздывали с перемещениями

Разрывов между линиями могло бы быть намного меньше (соответственно, задача для Вендела и Оздоева упростилась бы), если бы Ракицкий и Ловрен не играли с большими зазорами. Центральные защитники «Зенита» почти не выжимали и не поднимали линию вверх на рывке в ситуациях, когда это вроде бы надо делать (передача назад у «Арсенала», пока ещё мяч не «открытый», вынос мяча «Зенитом» от своей штрафной, собственные быстрые атаки и т.д.). Команда растягивалась по вертикали, линия обороны искусственно опускалась.

Возможно, «Зенит» опасался быстрых прорывов Кангва и умышленно брал зазор, но всё равно это очень спорная работа в обороне против команды, в которой центральный форвард Луценко пытается утащить твою линию, а минимум двое, оттянутый форвард Панченко и смещающийся вингер Ломовицкий ищут мяч в прослойке.



Вот и получилось, что Панченко, обожающий играть именно в зоне второго темпа, принял уйму мячей и стал лучшим игроком матча.

Что будет дальше

Рассуждать о кризисе «Зенита» пока слишком рано, поскольку даже этот матч не был однозначно проигрышным (ничья – вполне себе справедливый исход), да и количество выбывших футболистов всё же аномально. Возвращение каждого игрока сделает «Зенит» лучше: с Барриосом уменьшатся зазоры в опорной зоне, с Дугласом Сантосом вернутся подачи с левого фланга и стандарты, а Азмун обеспечит связку с Дзюбой.

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Вопрос лишь в том, станет ли «Зенит» разнообразнее и интереснее, чем это было осенью. Мы ждём именно этого. А пока получили 37 бестолковых навесов в первой же более-менее сложной ситуации. Это не красит чемпиона.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.