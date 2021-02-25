«Перестань жаловаться и сделай хоть что-нибудь!» В «Аталанте» разгорается новый конфликт

Совсем недавно «Аталанта» потеряла своего капитана — Алехандро Гомеса. В декабре аргентинец рассорился с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Так и не найдя с ним общего языка, Гомес спустя месяц покинул клуб. Теперь история повторяется, но уже с другим знаковым исполнителем — Йосипом Иличичем.

В клубе Миранчука скандал! Капитан команды разругался с главным тренером Скажется ли этот конфликт на будущем россиянина в «Аталанте»?

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Реала» словенец вышел на замену, но уже через 30 минут был был снят с игры. Гасперини объяснил своё решение тактической необходимостью. «В концовке игры я думал только о том, чтобы укрепить нашу линию обороны. Но, к сожалению, сразу после замены мы пропустили», — сказал главный тренер «Аталанты» по окончании встречи.



Однако Джан Пьеро немного слукавил. По информации итальянской прессы, между ним и Иличичем произошла словесная перепалка. Перед тем, как заменить Йосипа, Гасперини крикнул ему: «Перестань жаловаться и сделай хоть что-нибудь!»



Иличич и правда действовал не лучшим образом — за полчаса игры коснулся мяча 29 раз и умудрился совершить 12 потерь. Сразу же после замены Йосип отправился в раздевалку. В это самое время Ферлан Менди забивал мяч, ставший для «Реала» победным.



Интересно, что, когда Гомес и Гасперини выясняли отношения, Иличич якобы встал на сторону аргентинца. Вполне возможно, что тренер не забыл этого. Статистика косвенно подтверждает эту гипотезу: начиная с середины декабря (когда и произошёл конфликт), Иличич вышел в стартовом составе «Аталанты» лишь 9 раз в 20 матчах.



Ближайшие игры покажут, насколько всё серьёзно. Два месяца назад Йосип уже пропускал несколько встреч — в целях профилактики Гасперини «дал ему отдохнуть». При этом истинная причина отсутствия Иличича не раскрывалась. Сначала сообщалось, что у словенца травма спины. Затем Гасперини уточнил, что у игрока ангина.



Ещё недавно Иличич (как, впрочем, и Гомес) был лидером команды. Теперь Йосип рискует покинуть «Аталанту» вслед за капитаном. Как показала практика, с Гасперини лучше не конфликтовать. Кто может оказаться в выигрыше от этой ситуации, так это Алексей Миранчук — может быть, у россиянина станет на одного конкурента за место в основе меньше. Игру с «Реалом» он посмотрел со скамейки.