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«Аталанта» — «Реал» — 0:1, 1/8 финала Лиги чемпионов, обратная замена Иличича, конфликт с Гасперини, шансы Миранчука

В «Аталанте» разгорается новый конфликт
Николай Егорычев
«Перестань жаловаться и сделай хоть что-нибудь!» В «Аталанте» разгорается новый конфликт
Шансы Миранчука на место в основе растут?
Футбол / Италия 0
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Совсем недавно «Аталанта» потеряла своего капитана — Алехандро Гомеса. В декабре аргентинец рассорился с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Так и не найдя с ним общего языка, Гомес спустя месяц покинул клуб. Теперь история повторяется, но уже с другим знаковым исполнителем — Йосипом Иличичем.

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Скажется ли этот конфликт на будущем россиянина в «Аталанте»?

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Реала» словенец вышел на замену, но уже через 30 минут был был снят с игры. Гасперини объяснил своё решение тактической необходимостью. «В концовке игры я думал только о том, чтобы укрепить нашу линию обороны. Но, к сожалению, сразу после замены мы пропустили», — сказал главный тренер «Аталанты» по окончании встречи.

Однако Джан Пьеро немного слукавил. По информации итальянской прессы, между ним и Иличичем произошла словесная перепалка. Перед тем, как заменить Йосипа, Гасперини крикнул ему: «Перестань жаловаться и сделай хоть что-нибудь!»

Иличич и правда действовал не лучшим образом — за полчаса игры коснулся мяча 29 раз и умудрился совершить 12 потерь. Сразу же после замены Йосип отправился в раздевалку. В это самое время Ферлан Менди забивал мяч, ставший для «Реала» победным.

Интересно, что, когда Гомес и Гасперини выясняли отношения, Иличич якобы встал на сторону аргентинца. Вполне возможно, что тренер не забыл этого. Статистика косвенно подтверждает эту гипотезу: начиная с середины декабря (когда и произошёл конфликт), Иличич вышел в стартовом составе «Аталанты» лишь 9 раз в 20 матчах.

Ближайшие игры покажут, насколько всё серьёзно. Два месяца назад Йосип уже пропускал несколько встреч — в целях профилактики Гасперини «дал ему отдохнуть». При этом истинная причина отсутствия Иличича не раскрывалась. Сначала сообщалось, что у словенца травма спины. Затем Гасперини уточнил, что у игрока ангина.

Ещё недавно Иличич (как, впрочем, и Гомес) был лидером команды. Теперь Йосип рискует покинуть «Аталанту» вслед за капитаном. Как показала практика, с Гасперини лучше не конфликтовать. Кто может оказаться в выигрыше от этой ситуации, так это Алексей Миранчук — может быть, у россиянина станет на одного конкурента за место в основе меньше. Игру с «Реалом» он посмотрел со скамейки.

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