«Уйду, когда «Спартак» снова станет чемпионом». Промес вернулся!

Наконец-то эпопея с возвращением Промеса в «Спартак» закончилась. Сегодня футболист успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с красно-белыми, рассчитанный на 3,5 года. Сразу после оформления всех формальностей Квинси вышел к журналистам и ответил на накопившиеся вопросы. Слово Квинси.

«С Тедеско ещё не говорил, но за «Спартаком» следил»

— Я нахожусь в хорошей форме. Тренировался индивидуально. Конечно, чтобы выйти на пик формы, надо играть. Как играть в футбол — забыть нельзя. На данный момент травм у меня нет, готов выйти на поле, но финальное решение за тренером. С Тедеско ещё не говорил, но следил за «Спартаком». Знаю, что тренер хочет уйти в конце сезона. Знаю видение футбола Тедеско. Надеюсь, что все вместе мы сможем сделать хороший подарок ему.



О позициях с тренером тоже ещё не говорили. Все знают, что я игрок атаки. Не хочу зависеть от одной определённой позиции, хочу быть универсальным. Это усложнит жизнь защитникам команд соперника. На игры смотрел с точки зрения футболиста. Безусловно, есть куда расти. Смотрел матч с «Динамо». Команде там надо было забивать. Поэтому я здесь и оказался. Надеюсь, всё получится.



Не могу сказать, что было причиной того, что я перестал попадать в состав «Аякса». Все знают, что я боец по натуре. Настало время вернуться и доказать это ещё раз.

Лучшие матчи Промеса за «Спартак». Его голы приносили победы в дерби и над «Зенитом» А в Лиге чемпионов Квинси выдал незабываемую игру с четырьмя баллами за результативность.

«Если Бакаев передумает, возьму себе 10-й номер»

— Могу представить, что закончу здесь карьеру под 24-м номером. Это особенный для меня номер, под ним я начинал. Конечно, 10-й мне тоже нравится, но сейчас он недоступен, поэтому 24-й.



Бакаева я помню: молодой и талантливый парень с хорошей техникой. Хочу посмотреть на него сейчас. Тогда, помню, он был тихим и скромным. Может, если в следующем году он передумает, то я возьму себе десятку.

«Приехал сюда, чтобы усложнить Дзюбе жизнь»

— Касаемо вызова «Зениту»: «Спартак» всегда должен быть номером один. Я вернулся сюда, чтобы побеждать. Неважно, кто находится на первом месте.



Дзюба был хорошим человеком, помог мне. Потом ушёл в «Зенит», и наша дружба закончилась. Я был несчастлив. Желаю ему удачи. Я приехал сюда, чтобы усложнить ему жизнь.

«Пресса раздула дело ареста»

— Хотел бы сказать, что обвинения не касаются футбола. В Голландии живут мои родители, всегда буду туда возвращаться. Пресса раздула это дело. Я люблю футбол и Нидерланды. Что чувствовал,



когда мне начали присылать смайлы ножей, травить в социальных сетях? Это социальные сети. Я живу в реальном мире. То, что происходит в виртуальном мире, на мне не сказывается.

«В российских тюрьмах опаснее!» Что говорят в Нидерландах о трансфере Промеса в «Спартак» Квинси не дают забыть скандальную историю с ножом.

«Российское гражданство? Почему нет? В сердце я уже русский»

— Для меня морозы – не проблема. Помню, что это такое. Четыре года здесь играл. Пока можно будет выходить и играть, буду это делать. Погода не является преградой. Я знаю, что в Москве много хороших мест для жизни. Семья и дети приедут, как только найду жильё. Надеюсь, это случится через две недели.



Что касается русского языка, то не так и сильно я тогда его выучил. Любимое слово — «братуха». Уже стало моей кличкой. Сейчас хочу найти преподавателя, чтобы изучить русский. Принять российское гражданство? Если бы был выбор, почему нет? В сердце я уже русский.

«Игроки «Аякса» видели, что при слове «Спартак» у меня всегда возникала улыбка на лице»

Каждый трансфер по-своему сложен. Но для меня единственная сложность — сказать об этом тренеру «Аякса». Он занимает важное место в моей жизни. Я видел новости о том, что дарил подарки игрокам «Аякса». Но это не так. Когда появилась информация о «Спартаке», я сказал нескольким своим друзьям об этом. Они видели, что при слове «Спартак» у меня была улыбка на лице. Благодаря работе людей, моему желанию всё это осуществилось. Изначальная инициатива шла от меня.



Мне было очень сложно сказать «прощай» «Спартаку». Когда я пришёл в этот клуб, я сказал, что уйду только тогда, когда станем чемпионами. Мы сделали это. Сейчас мечты снова сбываются. Я снова вернулся в этот клуб. Могу сказать то же самое: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами.



Думаю, судьба сыграла, законы вселенной. В первый мой год в Голландии я много забивал, тогда как второй год немного не задался. Мне позвонили агенты, сказав, что «Спартак» во мне заинтересован. Подумал, что это судьба. Хочу поблагодарить клуб, что этот трансфер состоялся»

Промес вернулся в «Спартак». Сделает ли он красно-белых чемпионами? В успешное возвращение «братухи» верят не все.

«В шоке, что Ещенко всё ещё играет. Свой первый гол посвящу болельщикам»

«В шоке ли я, что Ещенко продолжает играть? Да. Не знаю, сколько ему лет, но он всегда заряжал меня энергией. Это важно для команды. Надеюсь, что смогу доиграть до такого же возраста и буду излучать положительную энергию.



Свой первый гол хочу посвятить болельщикам. За «Спартак» у меня 66 голов и 33 передачи. Значит, мой следующий гол будет 100 очком по системе «гол+пас». Надеюсь, это случится в ближайшее воскресенье. Приготовил ли новые празднования голов? У меня много способов в арсенале, готовьтесь.



Музыка? Когда я занимаюсь рэпом, я полностью перезагружаюсь, очищаю рассудок. Для меня музыка лучше, чем 10 игр в PlayStation. Музыка и общение с детьми — главные увлечения в моей жизни