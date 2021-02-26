Евросезон для России закончен. «Краснодар» удивил только неожиданным выбором вратаря

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Мурад Мусаев по-настоящему удивил: поставил на матч плей-офф Лиги Европы совершенно неопытного голкипера фарм-клуба Станислава Агкацева, которому только месяц назад исполнилось 19 лет. Известно об этом молодом человеке немногое. Родился во Владикавказе, тренировался в местной ДЮСШ «Спартак», а в 2017 году оказался в «Краснодаре». С лета 2019-го выступает в ФНЛ за вторую команду «быков»: сыграл 18 матчей, в которых пропустил 31 матч и выдал пять «сухарей». Опытный Евгений Городов, наошибавшийся в первом матче с загребским «Динамо» и не выручивший в кубковой встрече с «Сочи», остался на скамейке запасных.

Агкацев смог показать себя уже в самом начале игры, когда «Краснодар» создал голевой момент, но после собственного углового прозевал контрвыпад и едва не пропустил. С первым мячом дебютант «Краснодара» справился, и это было очень важно для молодого голкипера. Потом Станислав чувствовал себя на поле уверенно. На 10-й минуте Агкацев отбил удар Мислава Оршича со штрафного, а ещё через 10 минут совершил настоящий суперсейв – вытащил сложнейший мяч после удара Луки Иванушеца с 20 метров в нижний угол. Кроме того, Станислав надёжно действовал при угловых, на которых загребское «Динамо» в принципе опаснее «Краснодара». Вратарь подавал голосом команду, выходил из ворот и выбивал мяч кулаками куда подальше.



Если Агкацев радовал, то «Краснодар» в целом огорчал. Игра шла по сценарию главного тренер «Динамо» Зорана Мамича. Хорваты не прижимались к своей штрафной, оборонялись достаточно высоко и очень плотно. Гостям было крайне непросто находить свободное пространство между линиями защиты и полузащиты хозяев, а боязнь потерь в центре поля вынуждала «быков» использовать не совсем свойственные им забросы. С каждой минутой первого тайма «Краснодар» всё реже проникал в штрафную Доминика Ливаковича, тогда как динамовцы били пугающе точно. К перерыву команда из Загреба нанесла шесть ударов (в створ – четыре), а россияне лишь три (в створ – один). И вновь «Краснодар» попался на собственной ошибке. Реми Кабелла подарил мяч сопернику под прессингом, а закончилось всё тем, что Оршич набежав вторым темпом и забил. В этом эпизоде Агкацев вряд ли имел шансы спасти «быков».

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Во втором тайме «Краснодар» должен был забивать три гола при условии, что больше не пропустит ни одного. Вот только как это сделать без штатных нападающих? Маркус Берг по какой-то причине отсутствовал в заявке, а роль центрфорварда досталась номинальному полузащитнику Виктору Классону. Отработанной игры с ложной девяткой у команды Мурада Мусаева нет, чтобы коллективными действиями у чужих ворот компенсировать отсутствие «профессионального киллера». Ари появился на поле (вместе с Магомедом-Шапи Сулеймановым) только на 70-й минуте.



Откровенно говоря, второй тайм получился скучным. Казалось, Мусаеву и самому неприятно смотреть на то, что происходит на газоне стадиона «Максимир». Краснодарцы словно оказались в лабиринте, в котором, куда бы ни двигались, попадали в тупик, а не к нужному выходу. Хозяева и после перерыва не уступили гостям по ударам – 5:5 (в створ – 1:1). У вратарей было минимум работы, тем не менее Агкацев всё-таки совершил ещё пару сейвов. Молодой голкипер понравился, он сделал заявку на роль главного сменщика и конкурента Матвея Сафонова.



«Краснодар» выбыл из второго турнира менее чем за неделю. У «быков» три поражения подряд в 2021 году. Надо признать: команда очень плохо готова после зимних сборов.