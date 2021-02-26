Как лидеры РПЛ провели зимнее трансферное окно. «Спартак»: кто мог уйти, а кто – прийти

Трансферное окно в РПЛ – всё. В ночь с 25 на 26 февраля оно захлопнулось. Теперь клубы могут подписывать только свободных агентов в течение ещё пары недель. Всем известно, какие основные сделки произошли в клубах, поэтому мы расскажем о переходах, которые сорвались. Начнём со «Спартака».

По трансферам на вход «Спартак» полностью выполнил свою программу, но помимо Промеса был ещё вариант

Зимой красно-белые были не очень активны на рынке и чётко знали, чего хотят. Трансфер Хендрикса за очень маленькие деньги был совершён тихо. Полузащитник призван увеличить конкуренцию в центре поля. Хотя важно сказать, что до варианта с Хендриксом «Спартак» активно раздумывал над вариантом с Норманном, но, взвесив все за и против, остановился на более экономичном варианте.

Ну а о трансфере Промеса знали все. Переговоры по переходу голландца велись всё «окно» и в последний день увенчались успехом: Квинси снова стал красно-белым. Но, по нашей информации, если бы переход Промеса сорвался, то «Спартак» мог бы рассмотреть вариант с Мареком Гамшиком, которого в это окно предлагали всем топ-клубам России. К счастью болельщиков клуба, эпопея с Промесом успешно разрешилась.

Лучшие матчи Промеса за «Спартак». Его голы приносили победы в дерби и над «Зенитом» А в Лиге чемпионов Квинси выдал незабываемую игру с четырьмя баллами за результативность.

Зимой из «Спартака» могли уйти сразу двое россиян

Куда интереснее поговорить о тех, кто мог покинуть «Спартак». В последний день трансферного окна Зелимхан Бакаев мог перейти в «Динамо». Стороны вели переговоры всё 25 февраля, сам Бакаев был готов к этому трансферу. По нашей информации, изначально «Динамо» предложило аренду с правом выкупа, а затем сделало оффер уже о полноценном выкупе игрока за 5 млн евро. Красно-белые ответили отказом. Тогда бело-голубые увеличили своё предложение, но не дотянули до суммы около 8 млн евро, которую требовал «Спартак». На этом переговоры прекратились.

Ещё одним россиянином, который мог покинуть «Спартак», был Илья Кутепов. Его хотел арендовать турецкий «Газиантепсор», который активно искал центрального защитника. По нашей информации, Илья очень хотел сменить клуб, потому что не имеет постоянной практики в «Спартаке». Но из-за нехватки времени в последний день европейского трансферного окна турецкий клуб не успел сформировать предложение, поэтому трансфер не состоялся.

В целом «Спартак» провёл очень спокойную зиму, чётко понимая, что устраивать перестройку сейчас, за несколько месяцев до ухода Доменико Тедеско, нецелесообразно. А вот летом, после смены тренера, от красно-белых можно ожидать активной трансферной кампании. Согласно нашим источникам, в клубе уже рассматривают разные варианты на позицию «десятки» — атакующего полузащитника. Летом будет интересно.