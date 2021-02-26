Как готовятся и совершаются трансферы. Рассказывает скаут-аналитик ЦСКА

В прошлом году Тимофей Ушанский рассказывал на нашем портале о малоизвестных, но хорошо показывающих себя футболистах. Вышел целый цикл его статей об игроках разных амплуа. Одна из них попалась на глаза специалистам селекционного отдела ЦСКА, и нашего автора (счастливый случай!) взяли на работу скаутом-аналитиком в столичный клуб. Теперь он пишет на «Чемпионат» в свободное от основной работы время и на более глобальные темы. Очередной его текст – о планировании и подготовке трансферов – мы приурочили к закрытию зимнего окна в РПЛ.

В чём нужно превзойти соперника, чтобы выиграть АПЛ? Цифры опровергают мифы Аналитик ЦСКА оцифровал самую конкурентную из топ-лиг Европы.

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В начале 2020 года мир охватила эпидемия COVID-19. Вместе с нашими жизнями коронавирус изменил и жизнь футбольных клубов. Отменена большая часть турниров сборных, на которых было принято оценивать индивидуальный уровень футболистов (логика проста: сборным некогда сыгрываться, и на первый план всегда выходит индивидуальное мастерство игроков).

Да и помимо коронавирусной инфекции хватает факторов, которые существенно меняют футбольный рынок в последние 10 лет.

Во-первых, стало намного больше футбольных академий с современными условиями, способных подготовить игрока высокого уровня. Футбол стал ещё более глобальным видом спорта с высоким охватом занимающихся детей. Теперь футболом занимаются повсеместно от США до Китая, и везде вырастают любопытные игроки.

Во-вторых, раньше борьба спортивных департаментов была борьбой интуиций спортивных директоров. Главы «Реала», «Барселоны», «Ювентуса», «Милана», «Баварии» в век до подсчета расширенной статистики во многом гадали на кофейной гуще, пытаясь предсказать будущее игрока на основе визуальных впечатлений и эмоций, вызываемых его игрой.

Классическая структура селекционного отдела, во главе которого стоит шеф-скаут и есть большое количество региональных скаутов, отжила своё и хорошо применима в современных условиях лишь в детско-юношеском футболе. Матчи детей до сих пор слабо освещаются СМИ (и это тоже ненадолго).

Раньше на региональном скауте лежало множество задач: выявление круга интересных футболистов, живой просмотр матчей, добыча кассет и дисков с видеозаписями игр, сбор информации о личных качествах, ведение первичных переговоров с представителями игрока. Технологии практически «обнулили» ценность региональных скаутов для взрослых команд.

Наступил новый век цифрового скаутинга, и клубы стремятся построить спортивные отделы, которые поэтапно будут справляться со следующими задачами.

Первый этап - анализ экономической составляющей трансфера.

Если в прошлом веке в основном думали над тем, кем усилить команду со спортивной точки зрения, то сейчас как минимум на равную ступень встал анализ экономической целесообразности. Топ-клубы, покупая игрока, оценивают его медийный потенциал и возможный приток новых фанатов (в том числе из-за этого «Бавария» и «Ювентус» привозят игроков напрямую из MLS, без адаптации в Европе).

Клубы попроще оценивают перспективы дальнейшего роста трансферной стоимости игрока. Здесь на помощь приходят детальная статистика, аналитика и весь арсенал средств Data Science. Transfermarkt научился с высокой точностью определять цену, ниже которой игрока продадут, только в случае, если осталось меньше года контракта.

WYScout, Instat, Opta собирают всевозможную индивидуальную статистику, по которой можно определить уровень футболиста во всех игровых компонентах.

Совмещая эти данные, футбольным клубам (в том числе ЦСКА) удаётся определять игроков, чьи футбольные качества позволят им существенно прибавить в цене в будущем. Мы написали программный алгоритм, который анализирует всех профессиональных футболистов мира и определяет примерно 100 игроков на каждую позицию, с наибольшим потенциалом дальнейшего роста трансферной стоимости.

Этот алгоритм работает постоянно и позволяет нам узнавать о юных талантах и ярко раскрывшихся игроках намного раньше, чем они станут лучшими бомбардирами своих чемпионатов.

Второй этап — анализ спортивной составляющей трансфера.

На этом этапе происходит оценка спортивных качеств футболиста посредством видеопросмотра. Первично просматриваются игровые действия всех 100 кандидатов на позицию. Изучению каждого игрока уделяется 20-30 минут. В результате такого анализа, который я называю «отбраковкой», находятся ошибки в «слепом» компьютерном статистическом анализе и появляется список примерно из 20 кандидатов на каждую позицию.

Списки 100 и 20 игроков на каждую позицию служат опорой для дальнейшего отбора футболистов. Когда тренер описывает нам качества игрока, который ему необходим, именно в этих списках мы ищем лучших кандидатов и передаем все материалы для изучения в тренерский штаб.

Третий этап - анализ всех «неспортивных» рисков.

Здесь полезно всё: результаты углублённого медицинского обследования (игрок не справку в бассейн получает, а проверяется на готовность к спорту высших достижений), заключение спортивного психолога, изучение взаимодействия игрока с медиа, проверка его страниц в социальных сетях. Мелочей не бывает. На момент приезда игрока клубы знают 85% всей необходимой информации, чтобы не «привести в команду суперигрока, который окажется говнюком», как говаривал Клопп.

Четвертый этап — живой просмотр (в идеале).

Пятый этап — заключение сделки.

Эти процессы я комментировать не буду, так как в них ничего не смыслю и участия не принимаю. Но вижу огромный объём работы, который происходит от первого контакта с клубом и агентом игрока до заключения сделки. В это включен не только спортивный, но и юридический, и финансовый департаменты, и высшее руководство любого клуба.

Шестой этап - адаптация игрока.



В Европе большой акцент делается на культурной адаптации игрока в стране, городе и команде. Даже если игрок знает язык страны, в которой живет, клубы стараются привить футболисту городской и клубный патриотизм. Для этого организовываются экскурсии в клубный музей, по важным для города местам. Большую роль в том, получится ли у игрока заиграть, играет мотивация. Уважение клуба и общность с жителями города, для которых ты играешь в футбол, как правило, создает её.

Кроме того, каждый, кто переезжал во взрослом возрасте, понимает, что жить становится комфортно только тогда, когда ты знаешь, как решить в своем городе любую возникающую проблему.

ЦСКА проделал работу над ошибками. Зимними трансферами клуб исправился за летний провал Два приобретения в один день! Рондон и Бохинен — официально в ЦСКА.

Подытожим. Современный спортивный департамент должен вмещать в себя компетенции аналитиков, программистов, видео-скаутов, живых скаутов, спортивных психологов, врачей, переговорщиков, переводчиков, хостес…



И даже всё это не гарантирует в результате удачный трансфер, а только повышает его вероятность. Грустно констатировать это золотое правило аналитики. Но есть и приятное: все мы наконец перестали гадать на кофейной гуще.