Таблица коэффициентов УЕФА. Россия показала худший рейтинг за 18 лет

Для наших клубов еврокубки закончились. Можно сказать, что мы второй год подряд не вышли в евровесну. Если в прошлом сезоне никто из наших не попал в плей-офф ЛЧ и ЛЕ, то теперь это сделал лишь «Краснодар», который по факту вылетел еще зимой.
Звучит страшно, но в основной сетке ЛЧ и ЛЕ у наших клубов 1 победа за 26 матчей. Правда, есть ещё две победы «Краснодара» над ПАОКом в отборочном раунде ЛЧ. В результате суммарный коэффициент за сезон составил 4,333 балла – худший показатель России за 18 лет. Даже хуже, чем в прошлом году.
Сезон-2020/2021: 4,333
Сезон-2019/2020: 4,666
Сезон-2018/2019: 7,583
Сезон-2017/2018: 12,600
Сезон-2016/2017: 9,200
Сезон-2015/2016: 11,500
Сезон-2014/2015: 9,666
Сезон-2013/2014: 10,416
Сезон-2012/2013: 9,750
Сезон-2011/2012: 9,750
Сезон-2010/2011: 10,916
Сезон-2009/2010: 6,166
Сезон-2008/2009: 9,750
Сезон-2007/2008: 11,250
Сезон-2006/2007: 6,625
Сезон-2005/2006: 10,000
Сезон-2004/2005: 10,000
Сезон-2003/2004: 5,875
Сезон-2002/2003: 3,625
Из чего сложился коэффициент 4,333? Россия за сезон набрала 26 очков. Делим эту цифру на количество участников от РПЛ (6) и получаем 4,333. Больше всего очков для рейтинга страны принёс «Краснодар», меньше всего – «Ростов» и «Динамо». Отметим, что три наших клуба получили по 4 бонусных балла за выход в группу ЛЧ. Например, именно на поле «Зенит» набрал лишь один балл (ничья против «Лацио»). Полностью список набранных балов:
5 – «Зенит»
7 – «Локомотив»
10 – «Краснодар»
3 – ЦСКА
0,5 – «Ростов»
0,5 – «Динамо»
Руководство РФС недавно говорило о борьбе за шестую строчку в клубном рейтинге УЕФА, но сейчас мы уже близки к тому, чтобы опуститься с седьмого на восьмое место. От Голландии нас отделяет лишь на 1,910 балла, в то время как до шестой строчки недостаёт 57,402 балла. То есть даже победа нашего клуба в ЛЧ не позволяла бы догнать португальцев в этом сезоне.
Полностью таблица коэффициентов УЕФА
На этой неделе в ЛЕ выиграли и ПСВ, и «Аякс». Правда, лишь последний клуб прошел в 1/8 финала. Теперь Голландии достаточно одной победы (2 балла), чтобы обойти Россию. Ну или двух ничьих. В жеребьевке не будет сеянных команд, поэтому «Аяксу» может достаться любой соперник из 15 возможных. Диапазон достаточно обширный – от «МЮ» и «Милана» до «Мольде» и «Янг Бойз». Так что итоговое место России в рейтинге в какой-то степени будет зависеть и от жеребьевки.
И ещё один важный момент. Клубный рейтинг формируется на основе пяти последних сезонов. Начиная с ближайшего лета в зачёт перестанет идти сезон-2016/2017, когда Россия набрала 9,200 балла, а Шотландия значительно меньше. Если сейчас в еврокубках шотландцы одержат пару побед, то уже этим летом Россия окажется на 9 строчке.
Из-за особенностей рейтинга провалы наших клубов в еврокубках мы ощутим лишь со следующего сезона. Можно сказать, что теперь закончился относительно успешный этап, в котором мы добились трёх команд в группе ЛЧ. Такого не будет ещё очень долго.
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