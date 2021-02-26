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Таблица коэффициентов УЕФА. После поражения «Краснодара» Россия уступит Голландии?

Таблица коэффициентов УЕФА
Григорий Телингатер
Таблица коэффициентов УЕФА. Россия показала худший рейтинг за 18 лет
Достаточно одной победы «Аякса», чтобы мы упали ещё ниже.
Футбол / Лига чемпионов 0
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Для наших клубов еврокубки закончились. Можно сказать, что мы второй год подряд не вышли в евровесну. Если в прошлом сезоне никто из наших не попал в плей-офф ЛЧ и ЛЕ, то теперь это сделал лишь «Краснодар», который по факту вылетел еще зимой.

Звучит страшно, но в основной сетке ЛЧ и ЛЕ у наших клубов 1 победа за 26 матчей. Правда, есть ещё две победы «Краснодара» над ПАОКом в отборочном раунде ЛЧ. В результате суммарный коэффициент за сезон составил 4,333 балла – худший показатель России за 18 лет. Даже хуже, чем в прошлом году.

Сезон-2020/2021: 4,333
Сезон-2019/2020: 4,666
Сезон-2018/2019: 7,583
Сезон-2017/2018: 12,600
Сезон-2016/2017: 9,200
Сезон-2015/2016: 11,500
Сезон-2014/2015: 9,666
Сезон-2013/2014: 10,416
Сезон-2012/2013: 9,750
Сезон-2011/2012: 9,750
Сезон-2010/2011: 10,916
Сезон-2009/2010: 6,166
Сезон-2008/2009: 9,750
Сезон-2007/2008: 11,250
Сезон-2006/2007: 6,625
Сезон-2005/2006: 10,000
Сезон-2004/2005: 10,000
Сезон-2003/2004: 5,875
Сезон-2002/2003: 3,625

Из чего сложился коэффициент 4,333? Россия за сезон набрала 26 очков. Делим эту цифру на количество участников от РПЛ (6) и получаем 4,333. Больше всего очков для рейтинга страны принёс «Краснодар», меньше всего – «Ростов» и «Динамо». Отметим, что три наших клуба получили по 4 бонусных балла за выход в группу ЛЧ. Например, именно на поле «Зенит» набрал лишь один балл (ничья против «Лацио»). Полностью список набранных балов:

5 – «Зенит»
7 – «Локомотив»
10 – «Краснодар»
3 – ЦСКА
0,5 – «Ростов»
0,5 – «Динамо»

Руководство РФС недавно говорило о борьбе за шестую строчку в клубном рейтинге УЕФА, но сейчас мы уже близки к тому, чтобы опуститься с седьмого на восьмое место. От Голландии нас отделяет лишь на 1,910 балла, в то время как до шестой строчки недостаёт 57,402 балла. То есть даже победа нашего клуба в ЛЧ не позволяла бы догнать португальцев в этом сезоне.

Полностью таблица коэффициентов УЕФА

На этой неделе в ЛЕ выиграли и ПСВ, и «Аякс». Правда, лишь последний клуб прошел в 1/8 финала. Теперь Голландии достаточно одной победы (2 балла), чтобы обойти Россию. Ну или двух ничьих. В жеребьевке не будет сеянных команд, поэтому «Аяксу» может достаться любой соперник из 15 возможных. Диапазон достаточно обширный – от «МЮ» и «Милана» до «Мольде» и «Янг Бойз». Так что итоговое место России в рейтинге в какой-то степени будет зависеть и от жеребьевки.

И ещё один важный момент. Клубный рейтинг формируется на основе пяти последних сезонов. Начиная с ближайшего лета в зачёт перестанет идти сезон-2016/2017, когда Россия набрала 9,200 балла, а Шотландия значительно меньше. Если сейчас в еврокубках шотландцы одержат пару побед, то уже этим летом Россия окажется на 9 строчке.

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Из-за особенностей рейтинга провалы наших клубов в еврокубках мы ощутим лишь со следующего сезона. Можно сказать, что теперь закончился относительно успешный этап, в котором мы добились трёх команд в группе ЛЧ. Такого не будет ещё очень долго.

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