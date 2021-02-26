Что творилось зимой в 16 клубах РПЛ? Мы уложились в 140 символов о каждой команде

Сегодня возобновляется чемпионат России. Пауза в турнире продлилась 70 дней. Если вы проспали всю зиму, то вот коротко о главных событиях в каждом клубе РПЛ.
«Зенит»
Никого не купили. Вылетели из Кубка России. Так ещё и Малком травмировался. Зато Семак перестраивает команду. Ушли Васютин и Васюхин!
ЦСКА
У Гончаренко новые помощники, а у Акинфеева подозрения на коронавирус (вернули из аренды Помазуна). Ну а вместо Гайча теперь Рондон – ура!
«Спартак»
Промеса вернули, а Тедеско всё ещё настаивает на своём уходе по окончании сезона, но перед этим он изменил схему. Вместо 3-5-2 теперь будет 4-2-3-1.
«Сочи»
Хотели Кокорина, но тот выбрал «Фиорентину». Попов уже почти восстановился. Главный тренер Федотов хорошо пробил по маленьким воротам.
«Ростов»
Ерёменко резко ушёл из команды. В руководстве клуба появилась красивая девушка. А ещё «Ростов» взял интересного форварда из Гамбии.
«Динамо»
Появилась связка Липовой – Лесовой. В команде много молодых (Тюкавин забил «Спартаку»). На сборах в отеле «Динамо» снимали кино со Стетхэмом.
«Краснодар»
Опять травмы! Сафонов, Рамирес и Петров пока не могут играть. В том числе из-за этого команда вылетела из ЛЕ и Кубка России.
«Локомотив»
Вслед за Кикнадзе клуб покинули Райкович и Жалолиддинов. Взяли центрального защитника Пабло, который вроде неплох. Завтра – дерби с ЦСКА.
«Рубин»
Слуцкий шутил, футболисты пели. Мало кто в РПЛ с такой самоиронией относится к своим трансферам.
«Ахмат»
Клуб из-за санкций остался без канала на YouTube. Из команды по-человечески ушёл Олег Иванов (уже в «Уфе»), а Мбенге просто сбежал.
«Химки»
Клуб сохранил лицензию, хотя возникали вопросы по медицинскому регламенту и молодёжному сектору. Ну а Мирзов дал сильное интервью «Чемпу».
«Урал»
Ушёл основной вратарь Помазун, но взяли Коновалова у «Рубина». Кулаков продлил контракт и признался, что дрался с президентом клуба.
«Ротор»
Взяли из «Астаны» сразу четырёх футболистов (все – свободные агенты). Во время сборов поссорились с ташкентским «Локомотивом».
«Арсенал»
Парфёнов впервые провел сборы с клубом. Хагуш теперь не игрок, а тренер. Взяли лишь Коновалова из «Рубина».
«Уфа»
Газизов вернулся в «Уфу», но без официальной должности. Из «Спартака» прихватил с собой Урунова – тот взял 10-й номер (раньше был у Тилля).
«Тамбов»
Всё-таки доиграет сезон. Другие клубы РПЛ пожертвовали футболистов «Тамбову». Похоже, клуб в любом случае расформируют через три месяца.
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