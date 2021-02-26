Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Очень ёмкий дайджест. Только самое важное!

Что творилось зимой в 16 клубах РПЛ? Мы уложились в 140 символов о каждой команде

Сегодня возобновляется чемпионат России. Пауза в турнире продлилась 70 дней. Если вы проспали всю зиму, то вот коротко о главных событиях в каждом клубе РПЛ.

«Зенит»

Никого не купили. Вылетели из Кубка России. Так ещё и Малком травмировался. Зато Семак перестраивает команду. Ушли Васютин и Васюхин!

ЦСКА

У Гончаренко новые помощники, а у Акинфеева подозрения на коронавирус (вернули из аренды Помазуна). Ну а вместо Гайча теперь Рондон – ура!

«Спартак»

Промеса вернули, а Тедеско всё ещё настаивает на своём уходе по окончании сезона, но перед этим он изменил схему. Вместо 3-5-2 теперь будет 4-2-3-1.

«Сочи»

Хотели Кокорина, но тот выбрал «Фиорентину». Попов уже почти восстановился. Главный тренер Федотов хорошо пробил по маленьким воротам.

«Ростов»

Ерёменко резко ушёл из команды. В руководстве клуба появилась красивая девушка. А ещё «Ростов» взял интересного форварда из Гамбии.

«Динамо»

Появилась связка Липовой – Лесовой. В команде много молодых (Тюкавин забил «Спартаку»). На сборах в отеле «Динамо» снимали кино со Стетхэмом.

Вышел на замену и забил пяткой «Спартаку»! Герой дерби Тюкавин – кто он? Ещё в октябре бегал во второй лиге!

«Краснодар»

Опять травмы! Сафонов, Рамирес и Петров пока не могут играть. В том числе из-за этого команда вылетела из ЛЕ и Кубка России.

«Локомотив»

Вслед за Кикнадзе клуб покинули Райкович и Жалолиддинов. Взяли центрального защитника Пабло, который вроде неплох. Завтра – дерби с ЦСКА.

«Рубин»

Слуцкий шутил, футболисты пели. Мало кто в РПЛ с такой самоиронией относится к своим трансферам.

«Ахмат»

Клуб из-за санкций остался без канала на YouTube. Из команды по-человечески ушёл Олег Иванов (уже в «Уфе»), а Мбенге просто сбежал.

«Химки»

Клуб сохранил лицензию, хотя возникали вопросы по медицинскому регламенту и молодёжному сектору. Ну а Мирзов дал сильное интервью «Чемпу».

«В «Спартаке» даже мяч не мог остановить». Откровенное интервью с Мирзовым Из которого вы узнаете про любимый клуб Хабиба.

«Урал»

Ушёл основной вратарь Помазун, но взяли Коновалова у «Рубина». Кулаков продлил контракт и признался, что дрался с президентом клуба.

«Ротор»

Взяли из «Астаны» сразу четырёх футболистов (все – свободные агенты). Во время сборов поссорились с ташкентским «Локомотивом».

«Арсенал»

Парфёнов впервые провел сборы с клубом. Хагуш теперь не игрок, а тренер. Взяли лишь Коновалова из «Рубина».

«Уфа»

Газизов вернулся в «Уфу», но без официальной должности. Из «Спартака» прихватил с собой Урунова – тот взял 10-й номер (раньше был у Тилля).

«Тамбов»

Всё-таки доиграет сезон. Другие клубы РПЛ пожертвовали футболистов «Тамбову». Похоже, клуб в любом случае расформируют через три месяца.