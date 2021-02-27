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«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
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Зенит — Ростов, Локомотив — ЦСКА, Спартак — Рубин, онлайн-трансляция, РПЛ 2020/21, 27 февраля 2021

Зенит — Ростов, Локомотив — ЦСКА. Live
Дмитрий Росип
РПЛ возвращается! Одержит ли «Зенит» первую победу в новом году?
А ЦСКА придётся выходить на дерби без Акинфеева.
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Всем привет, друзья! Вот и наступил тот день, когда РПЛ возвращается после зимнего перерыва. Вчера 20-й тур открылся битвой аутсайдеров, а сегодня, 27 февраля, состоятся матчи с участием топ-клубов. «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Ростов» (16:30 мск), а «Локомотив» встретится в московском дерби с ЦСКА (19:00). «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию обоих матчей.
А завтра нас ждёт противостояние «Спартака» и «Рубина», в котором может состояться возвращение Квинси Промеса. Интригует, не правда ли? «Спартак» и «Зенит» уже успели попрощаться с Кубком России, но удастся ли им реабилитироваться во внутреннем чемпионате? Соперники у лидеров турнирной таблицы далеко не самые простые.

Live Кирилл Закатченко

А вот короткие заметки по поводу того, что творилось в клубах РПЛ в ходе зимнего перерыва.

Что творилось зимой в 16 клубах РПЛ? Мы уложились в 140 символов о каждой команде
Очень ёмкий дайджест. Только самое важное!
12:02 Кирилл Закатченко

Составит ли кто-то конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул?

«У «Зенита» игры нет никакой». Составят ли ЦСКА и «Спартак» конкуренцию чемпиону?
Мнения по поводу интриги в борьбе за золото РПЛ разделились.
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