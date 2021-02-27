А ЦСКА придётся выходить на дерби без Акинфеева.

РПЛ возвращается! Одержит ли «Зенит» первую победу в новом году?

Всем привет, друзья! Вот и наступил тот день, когда РПЛ возвращается после зимнего перерыва. Вчера 20-й тур открылся битвой аутсайдеров, а сегодня, 27 февраля, состоятся матчи с участием топ-клубов. «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Ростов» (16:30 мск), а «Локомотив» встретится в московском дерби с ЦСКА (19:00). «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию обоих матчей.

А завтра нас ждёт противостояние «Спартака» и «Рубина», в котором может состояться возвращение Квинси Промеса. Интригует, не правда ли? «Спартак» и «Зенит» уже успели попрощаться с Кубком России, но удастся ли им реабилитироваться во внутреннем чемпионате? Соперники у лидеров турнирной таблицы далеко не самые простые.