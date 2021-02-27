«Возможно, самый крутой молодой игрок». История неожиданного бомбардира АПЛ Уоткинса

Было время, когда он носил тренеру и одноклубникам чай.

В последний раз Олли Уоткинс забивал меньше 10 голов за один сезон в чемпионате аж пять лет назад. Тогда он играл за «Эксетер» и забил в 20 матчах английской первой лиги 8 мячей. Тогда ему было 20 лет.

Показатели в персональной статистике Уоткинса с того сезона прогрессируют вместе с ним:

• Сезон-2016/17 – Уоткинс всё ещё бомбит за «Эксетер» в Лиге 1. Нащелкал 15 голов в 48 матчах.

• Сезон-2017/18 – его пригласил «Брентфорд». В дебютном сезоне забил 10 голов в 45 встречах.

• Сезон-2018/19 – «Брентфорд». Чемпионшип. Уоткинс. 10 мячей в 41 игре.

• Сезон-2019/20 – ещё один сезон за «Брентфорд» в Чемпионшипе. 26 результативных ударов в 46 матчах.

Полгода назад он получил шанс в АПЛ – в сентябре «Астон Вилла» заплатила за него 30 миллионов евро и подписала контракт на пять лет. Сейчас у него 10 голов за половину сезона и статус лучшего снайпера «Виллы» на данный момент. Рассказываем историю неожиданного бомбардира АПЛ.

Главная проблема Уоткинса в молодости – боязнь борьбы. Он всегда ждал паса в стороне, это исправил тренер-психолог

Пол Тисдэйл – локальная легенда «Эксетера». Он принял его в 2006-м, работал с ним 12 сезонов, после чего уехал в «Милтон». Про Тисдэйла говорили, что он посещал курсы для психологов, чтобы хорошо контактировать с игроками.

При Тисдэйле Уоткинс пробился из молодёжки в основу и попал в стартовый состав. На Уоткинсе Тисдэйл попробовал психологический приём (слабый, но подействовал же!), чтобы придать ему уверенности.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Тисдэйл говорил: «У Олли есть талант. Возможно, это самый крутой молодой игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни. Но у него была маленькая проблема – он боялся бороться за мяч. Он просто стоял в стороне и ждал, когда партнёры получат по ногам, выцарапают мяч и отдадут передачу ему.

Как-то я спросил на двухсторонке, что Олли делает. Ответ: «Я всегда так поступаю. Обычно, когда мяч приходит ко мне, я создаю опасный момент». Нет, я такого стерпеть не мог».

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Тисдэйл пошел на хитрость. Он сказал, что за каждое игнорирование борьбы, которая происходит рядом с ним, он будет ссылать Уоткинса в запас. Потом Тисдэйл говорил: «Получилось. Тот полетел в борьбу. Один раз – соперник упал. Второй – соперник корчился от боли. Олли свихнулся, он стал жёстче. Потом я ему уже угрожал скамейкой за слишком жёсткие действия.

Ха-ха. Конечно, я шутил. Но Уоткинс реально стал сильнее».

Он делал тренеру и одноклубникам чай. Так хотел понравиться новой команде

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит давно знаком с Уоткинсом. Он продвигал трансфер Уоткинса для «Виллы». Благодаря Смиту же он перешёл в «Брентфорд» и позже оказался в «Вилле».

В качестве уважительного знака Смит после трансфера Уоткинса в «Брентфорд» подарил ему аквариум с синими рыбками. Смит говорил: «Олли посвятил много времени «Эксетеру», поэтому он был немного зажат. Я заранее попросил ребят быть помягче с ним. Но проблема была именно в Олли. Он был очень зажат. Он плохо шёл на контакт и стеснялся.



В конце концов я подарил ему аквариум с синими рыбками. Сказал, что это от команды и меня. К сожалению, Олли переусердствовал. Он их то ли откормил, то ли просто как-то не так кормил. И они умерли».

Другая история от Смита. Как-то Уоткинс пришёл на тренировку «Брентфорда», но получил небольшое повреждение и просидел всё занятие в стороне. Смит в шутку спросил, не хочет ли он сделать чай, раз уж ничего не делает. Тот попросил подождать – и реально сделал. Несколько игроков «Брентфорда» тоже в шутку спросили, не хочет ли он и их угостить чаем – Уоткинс сообразил ещё несколько чашек.

Смит рассказывал об этом: «Олли всегда поможет и откликнется на просьбы. Другие футболисты посчитают их тупыми, а он выполнит, если доверяет человеку. Когда он привыкает к компании, то искренне обожает ее».

Другие факты про Уоткинса

• Каждый матч – персональная работа над собой, тщательная подготовка к соперникам. Он отдельно занимается с аналитиком и выясняет минусы защитников команды, против которой играет.

• Когда Уоткинсу было 19 лет, «Эксетер» не взял его на летний предсезонный турнир в Шотландии. Но за день до вылета команды на тренировке травму получил основной левый защитник. Тисдэйл сразу же позвонил Уоткинсу: «Послушай, тебе нужно поехать как левый защитник. Либо ты остаёшься дома, ждешь нашего возвращения и тренируешься один».

Уоткинс поехал и сыграл слева в защите пару не очень удачных игр. Через две недели после этого Тисдэйл заметил, что Уоткинс из-за чего-то грустит. «Что случилось, Олли?» – «Тренер, я провалился в Шотландии. Теперь я никогда не сыграю за основу?»

Тисдэйл вспоминает: «Я тогда сказал: «Боже, Олли. Ты, блин, нападающий, а не защитник. Ты не сыграл качественно, зато показал свои готовность и настрой. Мне было приятно».

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• Первый гол за «Эксетер» Уоткинс забил в 2015-м – в матче с «Плимутом». Уоткинс признаётся: «Я не мог спать ночью после игры. Я пытался уснуть, но эмоции захлёстывали меня. Я встал попить, достал из холодильника просто ледяной сок. На следующий день я не пошёл на тренировку из-за больного горла».