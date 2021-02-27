Как топ-клубы РПЛ провели зимнее трансферное окно. «Зенит»: кто мог уйти, а кто – прийти

Продолжаем рассказывать о зимнем окне для российских клубов. На очереди «Зенит», который удивительно для себя не сделал ни одного трансфера.

«Зенит» не продал Дриусси, хотя всё к этому шло, и не отпустил Мостового

Зимой «Зенит» не планировал больших продаж. Все в клубе понимают, что отрыв в чемпионате небольшой, поэтому терять того же Азмуна сейчас нет никакого смысла. Но продажу Дриусси в клубе допускали. Не секрет, что аргентинец хочет покинуть «Зенит». Он устал от России, выражал недовольство позицией и открыто заявлял, что хотел бы вернуться в «Ривер Плейт». Это подтверждал и главный тренер аргентинского клуба Гальярди: «Месяц назад у меня были ежедневные беседы с Дриусси. Мы бы хотели его вернуть. Сам игрок прилагает много усилий, чтобы это произошло. Но мы зависим от российской команды». «Зенит» отказался отпускать игрока, но можно с уверенностью сказать, что летом Себа почти наверняка будет продан.

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Ещё команду мог покинуть Андрей Мостовой. По нашей информации, предложения по полузащитнику делали «Динамо» и «Рубин», но «Зенит» отказался отпускать игрока, хотя сам Мостовой был готов рассмотреть эти предложения. Именно о Мостовом говорил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов в интервью «Чемпионату»: «Я хотел купить молодого игрока из нашего чемпионата, не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали: 8 млн евро. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но 8 млн?»

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Вместо Дриусси «Зенит» хотел купить Пепе, на лето у питерцев есть ещё один вариант замены аргентинцу

Причина, по которой «Зенит» не отпустил Дриусси домой, срыв переговоров с вингером Пепе из «Гремио». Бразилец был первым в списке на позицию левого нападающего, но Пепе отказался ехать в Россию и уехал в «Порту». Это подтвердил и сам Дриусси: «Пепе, которого пытался подписать «Зенит», уехал в «Порту», так как не захотел играть в российском чемпионате. Это всё осложнило».

По нашей информации, ещё одним вариантом для «Зенита» является аргентинский вингер «Штутгарта» Николас Гонсалес. Гонсалес тоже находится наверху трансферного списка «Зенита». Питерцы изучали возможность покупки Гонсалеса зимой, но решили пока подождать. Есть большие шансы на то, что летом «Зенит» сделает большой шаг к подписанию Гонсалеса.