Месси останется в «Барселоне»? Новые детали нашумевшей истории

Многое в этом вопросе может проясниться уже 7 марта.

Грядущим летом истекает срок контракт Лионеля Месси с «Барселоной». Аргентинец пока не определился со своим будущим, но испанское издание Marca сообщает, что 33-летний нападающий всё же подумывает остаться в «Барселоне» и для этого выдвигает свои условия. Таким образом, появились новые детали нашумевшей истории.

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Месси не выпрашивал у «Барсы» контракт на 500 млн евро

Месяц назад испанская газета El Mundo обнародовала детали четырёхлетнего контракта аргентинца, по которому он должен был получить 555 млн евро. Согласно пунктам соглашения, состоящему из 30 страниц, клуб обязался платить 33-летнему футболисту 138 млн евро за сезон + различные бонусы. Чуть больше 115 млн евро будет выплачено в качестве подписного бонуса, а ещё почти 78 млн Месси получит за лояльность.

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Но уже сегодня другая испанская газета Marca заявила, что каталонцы сами предложили ему многие пункты из контракта. Согласно источнику, Лео не требовал у «Барсы» такую огромную сумму.

К тому же деньги, указанные в контракте, не имеют большого значения для капитана сине-гранатовых. Месси хочет, чтобы в клубе был создан мощный спортивный проект, благодаря которому «Барса» вновь смогла бы завоёвывать титулы.

Капитан подумывает остаться в каталонском клубе?

Всё та же испанская газета Marca сообщает, ссылаясь на источники в «Барсе», что Месси сейчас гораздо более открыт для того, чтобы остаться в клубе. Однако пока он не принял окончательного решения.

Аргентинец хотел покинуть «Барселону», когда президентом был Жозеп Бартомеу, но после его ухода многое поменялось. Теперь 33-летний футболист ждёт результатов выборов президента клуба, которые должны пройти 7 марта. После избрания новый руководитель сине-гранатовых встретится с Лео и попытается убедить его остаться в «Барсе».

По информации источника, сам футболист недоволен постоянными слухами, окружающими его будущее. Ему не понравились недавние комментарии от руководства «ПСЖ», а также обложка France Football, где он изображён в форме парижского клуба.

К тому же Месси, а также его отец и агент Хорхе не прислушиваются к предложениям других клубов. Marca утверждает, что Хорхе уже некоторое время находится в Аргентине и не имеет никаких контактов в другими командами. Так что, если Лео действительно согласится подписать новый контракт с «Барсой», то деньги в соглашении для него не будут проблемой.