Никто не хочет быть чемпионом? ЦСКА без Акинфеева упустил шанс приблизиться к «Зениту»

Сейчас скорее «Локомотив» поборолся бы золото, если бы не отстал в первой части сезона РПЛ.

ЦСКА не воспользовался осечкой «Зенита» и отстал от лидера ещё на одно очко после 20-го тура. Никто из претендентов на золотые медали не готов демонстрировать чемпионский футбол?

Виктор Гончаренко перед дерби неожиданно столкнулся с большими кадровыми проблемами. Выбыли оба голкипера – Игорь Акинфееев и Владислав Тороп, кроме того, в заявку на матч с «Локомотивом» не попали защитник Игорь Дивеев и полузащитники Алан Дзагоев, Илья Обляков и Эмиль Бохинен. Место в воротах ЦСКА занял спешно возвращённый из аренды Илья Помазун, а его дублёром на этот матч был Данила Боков. Впервые в стартовом составе «армейцев» появился новичок Саломон Рондон, выходивший на замену в кубковом матче со «СКА-Хабаровск».

Едва ли не первое касание Помазуном мяча случилось тогда, когда голкипер вынужден был доставать его из сетки ворот. Эпизод с быстрым голом «Локомотива» начался после потери Бактиёра Зайнутдинова под прессингом (хорошо сыграл Даниил Куликов), а закончился тем, что Виталий Лисакович ловким, хитрым финтом убрал с пути Виктора Васина. Вряд ли Помазун имел шансы выручить ЦСКА – такие удары должны блокироваться защитниками.

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«Локомотив» вообще контролировал игру, а Лисакович выделялся – подвижностью, подыгрышем, нестандартными действиями. Команда Марко Николича достаточно много разыгрывала мяч через центр, где



благодаря ромбу в полузащите и паре форвардов всегда хватало предложений. И хотя «железнодорожники» меньше пробили к перерыву (счёт ударов – 4:6, в створ – 2:2), они заслуженно выиграли первый тайм. «Армейцы» по-настоящему не смогли ничего придумать впереди. Пытались находить свободное пространство при помощи подключений крайних защитников, а Никола Влашич открывался на фланге в зоне Дмитрия Рыбчинского, стремясь использовать недостаток оборонительных навыков переделанного хавбека, однако эффективность ЦСКА в атаке была минимальной.



Зато «Локомотив» организовал сумасшедший контрвыпад на 41-й минуте, воспользовавшись тем, что Марио Фернандес застрял на половине поля соперника. Ключевой момент – блестящий перевод мяча справа налево от Франсуа Камано. Наверное, Помазун мог сделать шаг правее и выручить красно-синих, но уж больно классный выстрел получился у Гжегожа Крыховяка.

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После перерыва игра поменялась. ЦСКА стал агрессивнее атаковать, сделав двойную замену и подняв линии, а «Локомотив» начал как-то совсем откровенно играть на удержание – прижался к собственной штрафной, отдал мяч. Кроме того, хозяева уступали гостям на стандартах: один из таких моментов привёл к двойному сейву Маринато Гильерме, который не дал забить Васину и Константину Кучаеву.



В середине второго тайма Гончаренко заменил Рондона на Фёдора Чалова. Очевидно, лучшие матчи венесуэльца за «армейцев» впереди. Статистика нападающего: 19 касаний мяча, три удара (два – в створ) и одна ключевая передача. С другой стороны, Рондон силён именно как завершитель, не стоит ждать от него большого участия в комбинациях. Забей Саломон головой на 49-й минуте, его дебют в основе признали бы успешным.



Потом давление подуставших «армейцев» упало, но им мог помочь VAR. Судья Павел Кукуян неожиданно остановил игру и отправился смотреть «кино». Оказалось, Рыбчинский сыграл рукой в собственной штрафной. Этот момент напомнил момент из матча «Динамо» – «Спартак», когда красно-белых наказали пенальти за руку Виктора Мозеса. Рыбчинскому мяч тоже попал в предплечье. Похоже, судья отреагировал на само движение руки. Однако худшее, что случилось с «Локомотивом» на пенальти, – удаление Марко Николича за споры: Никола Влашич пробил с «точки» плохо, выше цели.

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Влашич загубил верный шанс, и из «армейцев» словно выпустили воздух. В концовке гости атаковали без энтузиазма, а хозяева на последних минутах укрепили оборону Дмитрием Бариновым. Восстановившийся после травмы полузащитник вернулся к победе.