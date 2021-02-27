Такой осторожной «Барселоны» мы давно не видели. Зато до «Атлетико» теперь два очка

Последний раз «Барселона» играла с тремя центральными защитниками в декабре. С тех пор Роналд Куман придумал много нового: вернулся к 4-3-3, использовал Лео Месси в роли ложной девятки и нашёл баланс, который позволил стабильно обыгрывать аутсайдеров. Правда, с серьёзными соперникам это не помогло. «Барселона» проиграла в кубке «Севилье» и отлетела от «ПСЖ».

У «Барселоны» с начала года новая схема. Месси она подходит А 18-летний Педри становится всё более важным игроком.

«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось Куман снова не справился в большом матче. И да, где был Месси?

С «Севильей» пришлось играть в чемпионате через две недели после поражения в кубке. И Куман серьёзно доработал план. Три центральных защитника – неожиданность, на первый взгляд, даже трусость. Это решение явно не под себя, а под соперника. Но Куман не в том положении, чтобы выбирать. По ходу сезона он не раз показывал, что готов менять что угодно (в том числе фирменный стиль «Барселоны»), чтобы добиться хотя бы ситуативного баланса. Главный сюрприз в том, насколько эффективно ему удалось сдержать «Севилью».



Под руководством Хулена Лопетеги «Севилья» вернулась в зону Лиги чемпионов и стала немного механистичным монстром фланговых атак. Навесы на Юсефа эн-Несири – основа игры, но фишка команды в том, что они совершаются не в борьбе. Команда готова долго разыгрывать мяч, чтобы Хесус Навас или Серхио Эскудеро получили коридор на бровке – после этого следует молниеносный заброс на ход. Голевые атаки развиваются за 3-4 секунды. За счёт скорости эн-Несири оказывается в выигрышной позиции в момент удара: защитникам приходится бежать лицом к своим воротам, в такой ситуации особенно легко проиграть позицию.

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Игроки «Севильи» нанесли 65 ударов головой с начала сезона: второй результат в лиге и первый среди команд верхней половины таблицы. Эн-Несири наносит головой каждый третий удар и забил с воздуха четыре раза – ни у кого в лиге нет большего числа верховых голов. То есть можно упрекать команду Лопетеги в старомодности, но её навесы действительно убийственно эффективны.



Переходом на тройку защитников Куман лишил «Севилью» этого преимущества. Естественно, дело не в механическом добавлении лишнего игрока. Смысл в том, что Сержиньо Дест и Жорди Альба поднимались в линию к Педри и Френки де Йонгу при прессинге. «Барселона» встречала соперников средним блоком и сохраняла компактность по вертикали. Это значит, что «Севилья» могла владеть мячом, но не получала привычных коридоров для забросов: либо они были перекрыты, либо вели в офсайд.



Вторым решением под «Севилью» стал отказ от владения. Конечно, «Барселона» всё равно владела мячом больше «Севильи», но намного меньше, чем в среднем по сезону (55% против 62%) и регулярно проводила большие отрезки в позиционной обороне. В таких ситуациях Дест и Альба опускались в линию с тройкой защитников. И снова «Севилья» могла владеть мячом, но без шанса резко ускорить атаку, без вертикализации.



План Кумана был оборонительным. «Барселона» осторожно атаковала: в основном держала мяч во второй трети, не создавала перегруза в первой линии нападения, де Йонг и Педри нагружали штрафную реже обычного. «Барселона» мало била и ещё меньше из штрафной. Особенно в первом тайме. Но упрекать за такой план или называть его трусливым бессмысленно, и не только из-за счёта. Редкие атаки каталонцы разыгрывали до верного: терпеливо катали мяч с фланга на фланг, не рисковали, но когда им всё-таки удавалось растянуть оборону «Севильи», это каждый раз было опасно. Как в ситуации с промахом Месси, которого Дембеле вывел один на один. Или с прострелом на Альбу, который чуть не дотянулся до мяча: эпизод даже не попал в статистику ударов, но это был голевой момент.



«Барселона» создала немного, забила не всё – но зато у своих ворот не допустила вообще ничего. Небольшая деталь, которая полностью описывает беспомощность хозяев в атаке: «Севилья» в среднем делает 20 навесов за матч, а в первом тайме на «Камп Ноу» у неё ни одного. Ноль навесов, ноль ударов – и три замены в перерыве. В том числе Лопетеги убрал обоих вингеров. Вот до какой степени не работали фланги.

Фото: Fran Santiago/Getty Images

После перерыва «Севилья» перешла на 3-4-3. Фернандо опустился в защиту, а Навас и Эскудеро поднялись ещё выше. Это раскрыло игру. У «Севильи» стали хоть иногда проходить типичные прорывы, получилось сделать несколько нацеленных подач, один раз было очень опасно (когда бил Эскудеро). Но и «Барселона» получила больше зон, куда могли врываться игроки второго темпа. На самом деле, забить второй гол раньше помешало только невезение: Дест попал в штангу, Месси упустил очевидный момент.



Даже в таком матче некоторые решения Кумана удивили. Например, он выпустил вместо не до конца готового Пике такого же не до конца готового Араухо. В итоге, Араухо через 10 минут снова получил травму и Куману всё равно пришлось переводить де Йонга в центр защиты. Также напрашивалась замена Педри, который к середине второго тайма перестал ускоряться и явно больше не мог поддерживать командный темп, но Куман долго тянул с заменой.



Спорные решения были, но это детали. Зато основной план – приятный сюрприз, учитывая, как плохо Куман проводит большие матчи (поражения от «Реала», «Атлетико», «ПСЖ» — и везде можно было сыграть лучше).

Все говорят о судье, но в конце всё испортил Куман. Он подставил «Барселону» Разбираем главные события «класико».

А ещё больший сюрприз – то, как дисциплинированно команда играла в не совсем привычный футбол. «Севилья» выигрывает матчи за счёт идеальной дисциплины и идеального тайминга взрывных атак, поэтому для того, чтобы её сдержать, нужна идеальная концентрация. «Барселона» её показала. Для хозяев это первое поражение в чемпионате после шести побед подряд, и разговоры о борьбе за чемпионство надо отложить в сторону. Для гостей – новое начало сезона. Они снова в чемпионской гонке.