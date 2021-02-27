Странный эпизод в АПЛ. Почему арбитр отменил гол, а затем дважды поменял решение

Матч 26-го тура между «Вест Бромвичем» и «Брайтоном» складывался по обычному сценарию с небольшой долей драмы. Бартли открыл счет на 11-й минуте, а «Брайтон» упустил шикарный шанс отыграться, когда Паскаль Гросс не реализовал пенальти. Нормальный футбол продолжался до 30-й минуты, пока всё внимание не перешло к фигуре главного арбитра встречи Ли Мэйсона.

«Брайтон» заработал опасный штрафной. И в тот момент, когда Сэм Джонстон из «Вест Бромвича» выстраивал стенку, Мэйсон дал свисток. Защитник «Брайтона» Льюис Данк тут же пробил по мячу, который залетел в сетку ворот заметно удивленного Джонстона (в этот момент судья просвистел ещё раз). Арбитр тут же отменил гол, ссылаясь на то, что вторым свистком остановил игру. Это вызвало резкий протест со стороны игроков «Брайтона».

Возмущение футболистов было связано с тем, что Мэйсон свистнул – следовательно, дал добро на розыгрыш или удар. А второй свисток, по мнению игроков «Брайтона», прозвучал уже после того, как мяч оказался в сетке. После недолгих раздумий, арбитр показал на центр поля и засчитал гол Данка. Тут уже взорвался «Вест Бромвич».



На лице Ли Мэйсона прослеживался тяжёлый процесс раздумий и сомнений. Во-первых, арбитр сам понял, что ошибся, когда просвистел в первый раз. Он не убедился, что обе команды готовы к продолжению игры и санкционировал результативный удар «Брайтона». Поэтому сразу дал ещё один свисток, пытаясь остановить игру. И тут всё зависело уже от видеоповтора – ассистент подсказал Мэйсону, что момент нужно отсмотреть подробнее.

Фото: Rui Vieira/Getty Images

Рефери долго (почти что пять минут) консультировался с VAR и всё-таки отменил гол «Брайтона». Почему? На этот вопрос ответил арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал о судействе: «Гол отменили, потому что арбитр свистнул до того, как мяч попал в ворота. Стандарт у штрафной – такие всегда бьются по свистку. Зачем он свистел? Судья увидел, что вратарь не занял позицию. Арбитр не разобрался в ситуации – надо установить стенку, посмотреть, что вратарь готов, а уже потом давать свисток. А он увидел вратаря у штанги и зачем-то просвистел. Но успел свистнуть во второй раз, пока мяч летел в ворота. Но, по сути, судья отнял гол! Ошибся, а потом вторым свистком пытался ошибку исправить. Если бы мяч залетел в ворота до второго свистка, то гол бы засчитали».



То есть, каким-то образом Мэйсон свистнул до того, как мяч пересёк линию – повтор дал понимание, в какой момент это произошло. Судьбу эпизода решили доли секунды.

Льюис Данк остался без гола к огромному разочарованию тех, кто играет в FPL. Капитан «Брайтона» идёт в топ-15 среди защитников лиги по набранным очкам и относительно популярен среди фэнтези-менеджеров (5.6% игроков взяли Данка в состав на этот тур). До самого перерыва (да и до конца матча) камеры крупным планом показывали Ли Мэйсона даже чаще, чем футболистов.



Интересно, что у «Брайтона» был ещё один шанс сравнять счет – Мэйсон назначил пенальти, к мячу подошёл Дэнни Уэлбек и пробил в штангу (пытался затем криво добить, но после попадания в штангу это запрещено правилами). Таким образом команда Поттера не реализовала два одиннадцатиметровых в одном матче и проиграла «Вест Бромвичу», собрав суммарно 3.14 по ожидаемым голам против 1.13.

Глобальное невезение «Брайтона» продолжается – по ожидаемым очкам команда Грэма Поттера находится на пятой строчке в АПЛ, но по факту занимает шестнадцатое место в реальной таблице и имеет небольшой отрыв от зоны вылета (всего четыре очка).



Что касается Ли Мэйсона, то 49-летний арбитр уже не первый раз оказывается в центре внимания – в прошлом году бывший судья ФИФА Кейт Хакетт высказал мнение, что Мэйсону уже пора на пенсию, проанализировав ряд его ошибок. А не так давно Мэйсон отметился в истории со спорным удалением Томаша Соучека – именно он отвечал за VAR в матче «Вест Хэма» с «Фулхэмом».

После этой игры главному арбитру встречи Майку Дину стали угрожать в социальных сетях, из-за чего ветеран английского судейского корпуса взял вынужденную паузу в работе.