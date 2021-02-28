«Спартак» заплатил 18 млн за игроков, но теперь они во второй команде. Как так получилось?

«Спартак-2» начал вторую часть сезона с домашней ничьей против брянского «Динамо» (0:0). В этом матче за фарм-клуб красно-белых сыграли голкипер Александр Селихов, полузащитник Александр Ташаев и вингер Педро Роша. Кроме того, в расположении второй команды находится полузащитник Аяз Гулиев. Четыре опытных игрока, за которых «Спартак» в своё время заплатил в общей сумме 18 млн евро, застряли в лучшие годы карьеры в ФНЛ! Вспоминаем, почему так произошло.

Как лидеры РПЛ провели зимнее трансферное окно. «Спартак»: кто мог уйти, а кто – прийти Красно-белые рисковали потерять двух кандидатов в сборную России, но в итоге сохранили обоих.

Александр Селихов

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Селихов и Георгий Джикия перешли вместе из «Амкара» в «Спартак» в декабре 2016-го. Трансфер голкипера стоил дороже: 3,5 млн евро. Теперь один из них – капитан красно-белых, а другой – глухой запасной, почти не имеющий шансов завоевать место в основе. Хотя в сезоне-2017/2018 Александр превратился в первого номера команды, а всего сыграл за «Спартак» 37 матчей (пропустил 38 мячей и выдал 14 «сухарей»). Карьеру Селихова в составе красно-белых сломали две операции на ахилловом сухожилии. Пока он восстанавливался, место в воротах прочно занял Александр Максименко.



«Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть», – признался в январе Александр. Хотя его контракт с клубом действует до конца декабря 2022 года.

Аяз Гулиев

«Спартак» вернул своего воспитанника в январе 2019-го, заплатив «Ростову» 1 млн евро. Гулиев очень солидно выглядел в составе ростовчан, поэтому казалось, что он сможет завоевать место в основе красно-белых. Злой, цепкий, умеющий принимать решения в игре центрхав должен был реализовать свой потенциал в Москве.



Но возвращение в «Спартак» получилось совершенно неудачным для Аяза. Он запомнился только скандалами. В апреле 2019-го избил гражданина США в дорожном конфликте. В мае 2020-го некорректно повёл себя в общении с тренером по физподготовке Владимиром Чепзановичем, после чего центрхава убрали из первой команды. Гулиев успел провести за «Спартак» 26 матчей (забил один гол). С ноября 2019-го вообще не выходил на поле. После такого перерыва заиграть даже на прежнем уровне будет непросто.

Лучшие матчи Промеса за «Спартак». Его голы приносили победы в дерби и над «Зенитом» А в Лиге чемпионов Квинси выдал незабываемую игру с четырьмя баллами за результативность.

Александр Ташаев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда Ташаев переходил из «Динамо» в «Спартак» в июле 2018-го за 1,5 млн евро, многие проводили параллели между ним и Романом Зобниным. Александр считался кандидатом в сборную России и должен был повторить путь бывшего одноклубника – стать одним из лидеров красно-белых. Он выдал хороший сезон-2017/2018, став автором семи голов и семи голевых передач в 27 матчах РПЛ.



А вот в «Спартаке» за 2,5 года у Ташаева ноль голов и две голевые передачи в 28 матчах. Очевидно, Александр допустил ошибку, поменяв бело-голубых на красно-белых. Он попал не в свою команду. Вдобавок в январе 2020-го перенес операцию, из-за которой пропустил четыре месяца. Правда, тогда Ташаев временно был игроком «Рубина», куда без особой пользы съездил в аренду. Сообщалось о желании хавбека разорвать контракт со «Спартаком».

Педро Роша

Покупка Педро Роши, несомненно, крупнейшая ошибка «Спартака» на рынке. Забрав вингера у «Гремио» в августе 2017-го, москвичи едва не побили собственный рекорд. На тот момент трансфер бразильца за 12 млн евро был вторым в списке самых дорогих приобретений в истории красно-белых.



Педро Роша так и не смог адаптироваться к российскому футболу, сыграв за «Спартак» всего 19 матчей (один гол, две голевые передачи). Пока клубу удалось вернуть только 1,25 млн евро за счёт двух аренд игрока в «Крузейро» и «Фламенго». Теперь бразильца ждет третья аренда или продажа, но сумма трансфера будет, конечно, гораздо ниже. Transfermarkt оценивает Педро Рошу в 2 млн евро. Если бы не вернулся Квинси Промес, вингер, видимо, получил бы ещё один шанс. А так он стал лишним легионером в заявке и отправился в ФНЛ.