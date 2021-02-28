Как Тедеско будет справляться с «Рубином» и персонально Хвичей? Есть несколько вариантов

После поражения от «Динамо» в кубковом дерби «Спартаку» важно реабилитироваться в РПЛ и начать её весеннюю часть с победы. От игры против «Рубина» во многом зависит то, с каким настроением красно-белые вообще проведут финишный отрезок. Испытание очень сложное, ошибиться нельзя, иначе давление усилится в сотни раз. А ведь казанцы под руководством Леонида Слуцкого сегодня мощны и агрессивны – и Тедеско наверняка посвятил немало времени раздумьям, как же ему выстроить в воскресенье свой футбол.



Это далеко не тот случай, когда можно отталкиваться только от себя. Важно оглядываться и на соперника.

Исходные данные: главная сила сегодняшнего «Рубина» — в его флангах. Причём именно в обоих

На зимних сборах Слуцкий продолжил совершенствование команды в рамках схемы 4-3-3, которая по сравнению с прежними 4-2-3-1 позволяет наиболее ярко раскрывать возможности фланговых футболистов. На левой бровке у казанцев нарисовалась реактивная связка Самошникова и Кварацхелии, справа бегает Макаров с его очень опасными смещениями в центр и потрясающей левой ногой.

Играть против «Рубина» весной будет сложно всем. Текущая форма Хвичи пугает соперников Один из главных тактических вопросов весны в РПЛ: как защищаться против команды Леонида Слуцкого?

При игре против «Рубина» важно контролировать не только один конкретный фланг, а сразу оба. Если ты вдруг стянешь футболистов в зону мяча и постараешься максимально обезвредить связку Хвичи и Самошникова, то тут же можешь получить диагональ за спину на Макарова – прямую или через быстрый промежуточный пас. Тот окажется в изоляции на пространстве, резко уйдёт под левую и пробьёт. Длинные переводы поставлены в «Рубине» на поток, их хорошо отдаёт как сам Кварахцелия, так и все центральные полузащитники: Абильдгор, Мусаев, Йевтич, Шатов.



Хвича досрочно закончил последний контрольный матч «Рубина» на сборах против «Кайрата» — он успел забить, после чего покинул поле на 30-й минуте. Но если верить клубному сайту и социальным сетям, в последующие дни грузин тренировался в общей группе – и в Москву тоже вылетел. Поэтому важнейшей задачей для Тедеско станет именно максимальная нейтрализация фланговой остроты.

Переход на старую систему 5-3-2 будет оправданным решением для «Спартака». Вопрос, актуальна ли вообще эта схема

Тедеско до последнего уверял, что сохранит в качестве основной структуру 3-5-2, но в первой же игре весны применил 4-2-3-1, переходящую эпизодами в 4-4-2, которую и наигрывал всю зиму. То есть его слова пока оказались блефом.



В воскресенье мы сможем окончательно понять, лукавил ли Тедеско или говорил правду. Матч против «Рубина» — идеальный повод вернуться к любимой схеме, поскольку она лучше позволит контролировать всю ширину поля. В таком случае в центре обороны воссоединится трио Маслов – Жиго – Джикия, справа выйдет Мозес, а слева – Айртон. Два фланговых защитника получат дополнительную страховку, причём наиболее опасную зону Хвичи будет страховать именно дисциплинированный в обороне Маслов. Осенью, когда «Спартак» победил в Казани 2:0, против Кварацхелии играл Зобнин. Но сейчас при 3-5-2 он будет нужнее в середине.

Отдельный вопрос – поиск баланса в центре поля. Против «Динамо» Тедеско его так и не добился: вышедшие в паре Хендрикс и Умяров оказались однотипными, не дали нужного объёма движения, а отправленный на правый фланг Зобнин там и потерялся. Сейчас должен вернуться в обойму Крал – и на выбор у Тедеско сразу четыре опорника. Кажется, что наиболее перспективный расклад – треугольник, вершина которого направлена вниз: Хендрикс (или Умяров) в роли «шестёрки», Зобнин правее (как раз сможет помогать обороняться на фланге против Кварацхелии и закрывать его смещения в середину), Крал – левее. При таком построении Хендрикс (или Умяров) будут играть из глубины, а мобильные Крал и Зобнин дадут необходимый объём самостоятельного движения и заполнения зон.

Проблема в том, что «Спартак» уже относительно давно не играл по схеме 5-3-2 и тем более с треугольником, где есть «шестёрка» и две «восьмёрки» — осенью чаще всего было две «восьмёрки» и «десятка» Бакаев. И странно считать, что команда немедленно вспомнит старые принципы в сжатые сроки – есть доля риска. Второй фактор, вызывающий сомнения, — в таком составе команда может быть ограничена в созидании (мало острых футболистов с тонкими решениями впереди). А если добавить в схему Бакаева, то снова напрочь пропадёт баланс.



Поэтому вариант с переходом на 5-3-2 выглядит интересно, но всё же более вероятными со стороны кажутся очередные 4-2-3-1.

Если 4-2-3-1 (4-4-2), то как найти баланс?

При использовании модели с двумя центральными защитниками у «Спартака» останется два места в опорной зоне. В таком случае наиболее вероятен вариант матча с «Динамо», который Тедеско выбирал, в том числе принимая во внимания активность соперника на левом фланге – Лесовой уступает в остроте Хвиче, но тоже силён индивидуально.

Новая схема «Спартака» пока вызывает вопросы. А Мозес был одним из лучших у красно-белых Разбор кубкового дерби, где «Динамо» выиграло благодаря дисциплине и двум стандартам, а не конструктивному футболу.

Правым защитником в схеме 4-2-3-1 должен стать Маслов, это даже не обсуждается. Павел не даст нужного объёма в атаке, но способен достойно противостоять один в один. У Лесового неделю назад он, например, выиграл 13 единоборств из 15. Но одного Маслова на правой бровке не хватит: нужна дополнительная страховка на случай частых забеганий быстрого Самошникова. Нужен футболист, который не уступит левому защитнику «Рубина» в скорости и выносливости. Вариант у «Спартака» только один – Зобнин. Если поставить на бровку острого в атаке Бакаева, могут возникнуть неприятности с добеганием к своей штрафной.

В таком случае пару опорников составят Крал и Хендрикс (Умяров) – и это как раз будет шаг в сторону баланса между игрой из глубины и объёмом движения. Понсе станет оттянутым форвардом, а Соболев – центральным. А слева вместе с Айртоном, видимо, начнёт Мозес – ему нужно реабилитироваться за «Динамо», мотивации должно быть много. Хотя есть опасения, что пару раз он забудет про доигровку и сядет пятым в линию при необходимости.

Выйдет ли Промес?

Главная кадровая проблема «Спартака» – дисквалификация Ларссона, которую он получил ещё в декабре в матче с «Зенитом». Без него у Тедеско осталось два чистых центрфорварда, Понсе и Соболев. Обоим удобнее играть выдвинутыми нападающими, но Понсе способен опуститься чуть глубже и больше сосредоточиться на работе в оттяжке или фланговых зонах.



Высоки ли шансы увидеть в стартовом составе Промеса? В последний раз он играл 28 января. А последний полный матч – 20-го. В период переговоров, начиная с февраля, Квинси даже не работал с основой «Аякса», тренировался по индивидуальной программе. Только находясь внутри, можно чётко понять уровень готовности футболиста, но после месячного простоя его игра на зимнем поле и без должного недельного цикла может обернуться проблемами со здоровьем.

«Уйду, когда «Спартак» снова станет чемпионом». Промес вернулся! И уже обещает Дзюбе сложности.

«Спартак» вряд ли захочет терять важного футболиста сразу после его подписания, поэтому выход во втором тайме видится оптимальным сценарием. А вот количество минут зависит от хода игры – если красно-белым до перерыва придётся тяжко, то не исключено, что Квинси бросят в бой сразу же с 46-й. Ведь это та самая игра, когда нельзя проигрывать – и придётся рисковать.