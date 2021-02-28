Обыграл Гвардиолу, Моуринью и Клоппа с общим счётом 10:3! Как Роджерс вывел «Лестер» в топ

Когда речь заходит о Брендане Роджерсе, в Англии часто делают акцент не на тренерских способностях, а на обстоятельствах, которые позволили специалисту добиться значимых результатов. В «Суонси» Роджерс выехал на багаже предыдущих менеджеров, в «Ливерпуле» тащил неповторимый Луис Суарес. В Шотландии выиграть чемпионство с «Селтиком» может любой. А в составе «Лестера» полно талантливой молодежи.



Тренерская деятельность Роджерса началась в академии «Рединга» и получила серьезное развитие в 2004-м. Одним из первых трансферов Жозе Моуринью в «Челси» был как раз Роджерс. Моуринью убедил его оставить пост директора, чтобы работать с молодежью. «Жозе произвел на меня неизгладимое впечатление в «Челси». У нас было много общего: мы оба любили общаться с игроками, хотели во всём преуспеть и делать качественную работу. Моуринью был важным ориентиром для меня», – подчёркивал Роджерс.

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Спустя два года Роджерс возглавил резервную команду «Челси». В этой должности он подготавливал юных футболистов к переходу во взрослый футбол и помогал поддерживать форму профи. Роджерс поработал с многими топовыми игроками – такими, как Клод Макелеле, Алекс, Джон Терри, Андрей Шевченко и другие.



После первых самостоятельных шагов в «Уотфорде» и «Рединге» подъехал успех в «Суонси». Роджерс впервые за 30 лет вывел клуб в главную лигу Британии. 38-летний коуч потратил на трансферы меньше миллиона фунтов, работая в каморке, которую в Boxing Day хотели забрать под нужды Санта-Клауса. Первый сезон в АПЛ «Суонси» закончил на 11-м месте в таблице.



«Ливерпуль» тогда финишировал восьмым, забрал перспективного Роджерса к себе, и уже во второй сезон на «Энфилде» Роджерс чуть не совершил чудо. До исторического чемпионства не хватило всего двух очков, но достижение всё равно монументальное. Просто вспомните тот состав: в воротах Симон Миньоле, в защите Глен Джонсон и Мамаду Сако, 33-летний Стивен Джеррард, который поскальзывается в самый неподходящий момент, и совсем зеленые Филипе Коутиньо и Рахим Стерлинг.



Да, в атаке блистал Суарес. Но до прихода Роджерса статистика уругвайца была не очень. 15 голов в 44 матчах АПЛ при Кенни Далглише против 54 мячей в 66 играх при Роджерсе. Когда Суарес ушёл, команда посыпалась, и Роджерса выперли. Тот проглотил обиду, сдал свой дом в аренду Юргену Клоппу и от чистого сердца пожелал немцу удачи.



А потом случился «Селтик» – место, где Роджерс обрёл невероятную уверенность в себе. Именно в Шотландии тренер узнал, что такое выигрывать трофеи. Роджерс взял семь титулов за два с половиной года. А потом ушел в «Лестер» ради возрождения недавних чемпионов.



После триумфа в АПЛ-2015/16 «Лестер» не поднимался выше девятой строчки. Яркая вспышка сменилась повседневностью, и «Лестер» утвердился в роли зубастого середняка. Но Роджерс в фирменном стиле всё перевернул. Через полтора года работы команда чуть не впрыгнула в Лигу чемпионов, финишировав пятой. В этом сезоне тенденция продолжилась: сейчас клуб идет третьим, а Роджерс уже обыграл Гвардиолу, Моуринью и Клоппа с общим счетом 10:3.



«Лестер» поселился наверху, даже несмотря на продажу двух защитников основы: Гарри Магуайра и Бена Чилвела. Роджерс объясняет, как такое возможно, всего одним предложением: «Обороняются все 11 человек, а не один». Но это не значит, что Роджерс зациклен на обороне. Просто защита в «Лестере» начинается ещё с нападения.

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Один из главных винтиков системы – Джейми Варди. Любителю Red Bull уже 34, но он не покидает список лучших бомбардиров АПЛ. Всё это возможно благодаря тренерскому решению Роджерса. Брендан освободил форварда от лишнего прессинга, в результате чего у него остаётся больше сил на голы. «Если дать Варди свободу, он будет прессинговать всю четвёрку защитников. Теперь ему помогают партнеры, и он может оставаться в более выгодной позиции», – раскрывает секрет успеха коуч.

Роджерс сумел наладить то, что он называет синхронизированным прессингом, благодаря новому подходу в работе: «Когда я только начинал тренировать, то скрупулезно планировал каждое занятие. Всё крутилось вокруг этого плана. После ухода из «Ливерпуля» я вспомнил слова сэра Алекса Фергюсона. Он как-то сказал, что едва ли не главным для тренера является наблюдение. Но когда ты молод, очень сложно оставаться в стороне».



Например, Карло Анчелотти давно применяет схему, о которой говорил Фергюсон. Анчи доверил тренировочный процесс сыну Давиде, а сам наблюдает со стороны с сигаретой или кофе в руках. Роджерс впервые применил это на практике в «Селтике»: «Сначала я каждый день объяснял на поле своё видение и то, как мы должны играть. А потом постепенно отошел в сторону. Ассистенты могут сами контролировать процесс. Я же обращаю внимание на детали и проговариваю их во время тактических занятий».



Роджерс уяснил, что со стороны можно увидеть больше, чем когда находишься в центре событий. Он настроил процесс безупречно, и теперь больше времени отводит на общение с игроками. «Молчание губительно для футболистов. Важно, чтобы игроки понимали свою ценность для команды, даже если не проходят в состав», – считает специалист, который не один год изучал нейролингвистическое программирование.

Кажется, Роджерс нашёл свою формулу успеха. Во многом это случилось благодаря переосмыслению ценностей после увольнения из «Ливерпуля». Этот этап полностью пройден: Брендан лично поздравлял Клоппа с победой в ЛЧ и от души радовался за Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера. Теперь Роджерс полностью сконцентрирован на «Лестере» и готов получить признание настоящего топ-тренера – трофеи «Селтика» подсадили коуча на победы.