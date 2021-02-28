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В Англии футболист забил потрясающий гол пяткой через себя — видео

В Англии футболист забил потрясающий гол пяткой
Дмитрий Росип
Забил пяткой через себя! Потрясающий гол из Англии
Шедевру Сэма наверняка позавидовал бы сам Златан Ибрагимович.
Футбол / Англия 0
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Вчера в четвертьфинале трофея ФА (турнир среди полупрофессиональных клубов, проводящийся Футбольной ассоциацией Англии) нападающий «Ноттс Каунти» Элиша Сэм забил потрясающий гол в ворота «Оксфорд Сити». Такому шедевру позавидовал бы сам Златан Ибрагимович. Изумительный по красоте удар 23-летнего бельгийца позволил его команде выйти вперёд по ходу матча.

Пяткой через себя? Как это возможно?

На 73-й минуте при счёте 1:1 в штрафную «Оксфорда» последовала подача с фланга, после которой Элиша Сэм ударил пяткой с лёта. Мяч перелетел через его спину и парашютом отправился за шиворот голкиперу гостей. Таким образом 23-летний габаритный нападающий оформил дубль в матче (первый гол бельгиец забил на 49-й минуте) и вывел свою команду вперёд.

Права принадлежат The Football Association.

Уже в добавленное ко второму тайму время «Ноттс Каунти» забил третий гол, одержав уверенную победу cо счётом 3:1, которая позволила им выйти в полуфинал трофея Футбольной ассоциации.

Элиша Сэм выступает за «Ноттс Каунти» с лета 2020 года. До этого уроженец бельгийского Антверпена, воспитанник «Льерса» и «Стандарда» играл за израильские «Хапоэль» из Акко и «Хапоэль» Ноф-ха-Галиль, голландский «Эйндховен» и болгарскую «Арду». В этом сезоне 23-летний нападающий забил 5 голов в 14 матчах, три из которых пришлись на Национальную лигу Англии (пятый дивизион в системе лиг Англии).

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Matthew Lewis/Getty Images

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