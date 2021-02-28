Промес уже не тот? Даже с Квинси «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд!

«Спартак» продлил серию из поражений во всех турнирах до четырёх матчей. После вылета из Кубка России красно-белые в третий раз подряд уступили в чемпионате.

Квинси Промес попал в основу «Спартака», несмотря на то, что месяц не имел игровой практики и тренировался с красно-белыми всего пару дней. О чём это говорит? Доменико Тедеско готов был использовать любую возможность, чтобы получить голы, пусть даже в ущерб командным взаимодействиям. Помимо того, с первых минут вышел Александр Соболев. Центрфорвард заменил в линии атаки дисквалифицированного Джордана Ларссона.

Когда были объявлены стартовые составы, стало понятно: Промес сыграет на фланге в схеме 4-4-2 (или 4-4-1-1). Неожиданностью оказалось только то, что Квинси вышел справа. По идее голландцу удобнее действовать на левом краю, а Виктору Мозесу на правом. Спустя полтайма к этой мысли пришёл и Тедеско, смотревший матч с трибуны из-за дисквалификации: тогда Промес с Мозесом поменялись позициями.



Первые касания Квинси получились не очень удачными – голландец отдавал мяч гостям. Но именно звёздный новичок первым пробил по воротам «Рубина»: его удар заблокировали, мяч ушёл на угловой. В целом же ни Промес, ни другие игроки группы атаки красно-белых не смогли в первом тайме поставить неразрешимых задач для обороны «Рубина». Проблемы хозяевам создавало в том числе собственное поле: мяч дробил, ноги у футболистов скользили. Соперники много фолили, что тормозило игру. К перерыву красно-белые уступали по ударам – 4:5 (в створ – 2:2).



У казанцев самым опасным был, разумеется, Хвича Кварацхелия. Он легко уходил от неповоротливого для крайнего защитника Павла Маслова, менее чем за 45 минут посадил на жёлтые карточки Самуэля Жиго и Романа Зобнина, а после его удара с подбора в дебюте игры «Рубин» требовал назначение одиннадцатиметрового. В этот момент сидевшему с ноутбуком Тедеско наверняка стало не по себе – опять пенальти за руку! Однако судьи с VAR, изучив повтор, определили, что это не нарушение правил. Впрочем, Тедеско всё-таки иронично похлопал судьям с трибуны уже перед перерывом после удаления Зобнина. Тем не менее решение Сергея Лапочкина можно поддержать: фол хавбека был достаточно грубым, он жёстко въехал в опорную ногу Дениса Макарова.

Арбитр Федотов: Зобнина удалили правильно. Для чего он бил игрока «Рубина», непонятно

После перерыва Тедеско перешёл на 5-3-1: тренер «Спартака» перекрыл центр тремя защитниками и тремя полузащитниками: Алекс Крал вышел на позицию опорника, а Промесу и Эсекьелю Понсе достались роли инсайдов. Ход итальянского немца содержал в себе определённый риск, ведь «Рубин» мог создавать преимущество на и без того опасных флангах два в один за счёт подключений крайних защитников. Правда, казанцы не сразу адаптировались к изменившейся модели красно-белых, проиграли дебют второго тайма.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ»

И всё-таки на 53-й минуте «Рубин» забил! В этом эпизоде катастрофически сыграли и Мозес, который сопровождал Кварацхелию и должен был заблокировать проникающую передачу, и Георгий Джикия, не среагировавший вовремя на рывок Джордже Деспотовича. Серб в очередной раз показал, почему играет он, а не форвард молодёжной сборной России Иван Игнатьев: мастерски реализовал момент.



Нужно отдать должное спартаковцам, которые не опустили рук при счёте 0:1 и выдержали физически. В этом плане Тедеско хорошо подготовил команду на зимних сборах. В атаки включался Жиго, увеличивая давление на оборону казанцев. А вот игроки «Рубина» стали всё заметнее уставать даже в большинстве. Возможно, Леонид Слуцкий совершил ошибку, так как мог заменить висевших на карточках Олега Шатова и Оливера Абильгора. В результате датчанин заработал удаление за фол на Соболеве.



В равных составах «Спартак» создал не так много. Правда, Соболев забил после углового, но VAR зафиксировал у форварда офсайд. Сегодня в игре было больше эмоций, нежели мысли, и это одна из причин, почему возвращение Промеса получилось неудачным. Квинси не сделал разницу в матче с «Рубином»: его статистика – 60 касаний мяча, один неточный удар, одна обводка и четыре ключевые передачи.



«Рубин» же в концовке забил второй гол, снявший все вопросы об исходе встречи. Деспотовича бросили в штрафной, и серб оформил дубль на добивании.



«Спартак» по-прежнему отстаёт на два очка от ЦСКА, а от лидера «Зенита» – уже на семь.