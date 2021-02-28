«Толстяк, позор…» Итальянцы разочарованы игрой Кокорина

Александр Кокорин впервые появился на поле в составе «Фиорентины» с тех пор, как дебютировал за команду из Флоренции 5 февраля. Главный тренер Чезаре Пранделли дал российскому нападающему три недели на то, чтобы залечить все болячки и набрать нужную физическую форму. Последнюю неделю экс-спартаковец тренировался в общей группе «фиалок».

«Кокорин очень хорошо тренируется, – сказал Пранделли накануне матча 24-го тура Серии А с «Удинезе». – Мышечная проблема решена, за последние 10 дней он значительно прибавил. Не знаю, сколько минут Александр готов провести на поле, но к игре готов. Физически Кокорин в полном порядке. Он также привыкает к одноклубникам».

Сам матч «Удинезе» – «Фиорентина» получился очень скучным, игра шла в довольно медленном темпе. Обе команды действовали по схеме с тремя центральными защитниками и скорее думали об обороне, нежели об атаке. Голевые моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки. По статистике хозяева нанесли на один удар больше – 9:8 (в створ – 3:2). Он-то всё и решил. Хотя незадолго до появления Кокорина хороший шанс упустил нападающий «фиалок» Душан Влахович: серб прорвался к воротам, но голкипер Хуан Муссо сократил угол обстрела и спас «Удинезе» от пропущенного мяча. Россиянин заменил на 68-й минуте Франка Рибери (француз уже далеко не тот, каким был в «Баварии») и как раз составил пару форвардом с Влаховичем.



Кокорин открывался чуть глубже напарника, просил передачи между линиями. Сначала два-три раза неплохо сыграл в подыгрыше, в частности, на 70-й минуте поучаствовал тонким пасом в касание в быстрой атаке «Фиорентины» по левому полуфлангу. К сожалению для Александра, эта комбинация не завершилась точной передачей или ударом. Однако больше российский нападающий никак себя не проявил, допустив пару потерь при попытках поделиться мячом с партнёрами. Прессинговал, но не шёл в соперника до конца, о чём просил тренер, давая подсказки новичку со скамейки. Правда, в компенсированное время Кокорин перестарался в отборе, совершив жёсткий фол на Родриго Де Пауле и заработав жёлтую карточку. Аргентинец, которого хотел купить «Зенит» под Лигу чемпионов, едва не получил повреждение.

Де Пауль в итоге и стал одним из героев матча. Полузащитник «Удинезе» сделал отличный кросс справа, а Илия Несторовски забил головой. Сложно сказать, не зная тренерской установки, кто должен был блокировать подачу Де Пауля, но, возможно, стоило опуститься глубже Кокорину. Статистика Александра: семь касаний мяча за 25 минут, ноль ударов, ноль ключевых передач, ноль обводок, пять из семи точных пасов и один фол.

«Зачем мы купили Кокорина?» Болельщики «Фиорентины» недовольны трансфером россиянина И ради этого стоило уезжать из РПЛ?

Болельщики «Фиорентины» огорчены выступлением российского нападающего. От новичка ждут более острой игры и голов. Никого не волнует, что Кокорин долго не имел нормальной практики, ведь «фиалки» в опасной ситуации: от зоны вылета – семь очков. Вот отзывы об Александре в соцсетях и на сайтах болельщиков после матча с «Удинезе»:



Giuseppelof: «Даниэле Праде (спортивный директор «Фиорентины». – Прим. «Чемпионата») – ты шут, человек без достоинства. Подавай в отставку. Ваша последняя жемчужина Кокорин – мусорный бак. Четыре касания мяча, четыре передачи сопернику. Позор. Пранделли, ты тоже смешон. Выпускаешь на поле толстяка, которого боготворят только пресс-служба и шут».



Andrea: «Кокорин бесполезен, и нет никакой альтернативы. Если Рибери не в форме, никто не возьмёт на себя бремя лидера. Спасибо, Праде».

Andrea: «Подскажите, как пришла в голову идея усилиться в январе Кокориным? Из какого флорентийского обеда, залитого реками «Кьянти», она родилась?



Francko41: «Огромная благодарность Праде за «готового чемпиона Кокорина», перевезённого во Флоренцию, чтобы провести тут зиму».



Lorenzo: «Пока Кокорин полностью оправдывает мои ожидания».



Roberto Tassi: «Не могу поверить своим глазам! Кокорин вышел на поле, значит, он существует».



Mike McCormack: «У Кокорина чертовски мускулистые ноги».



The_dsouza_unit: «Праде искал игроков, общался с коллегами и спрашивал идеи. Фабио Капелло выступал за Кокорина, и Праде пришлось кого-то привлечь. Теперь у нас есть часто травмируемый, вспыльчивый 29-летний игрок из России. У него большой потенциал, но он его так и не реализовал».