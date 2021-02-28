Центральный матч тура АПЛ, от которого хотелось спать. «Челси» и «МЮ» скатали по нулям

Если для «МЮ» еврокубковая неделя прошла в легком режиме (в противостоянии с «Сосьедадом» всё было решено ещё в первой игре, ответную команды спокойно закончили 0:0), то «Челси» в крайне вязком и закрытом матче против «Атлетико» вырвал минимальную победу (1:0). По сравнению с последней игрой «Манчестер Юнайтед» Сульшер сделал пять изменений в старте и сохранил базовые 4-2-3-1. Отдохнувшие Де Хеа, Магуайр, Шоу и Рэшфорд ожидаемо вернулись в основу, также после травмы восстановился Скотт Мактоминей. Кого-то могло удивить появление в старте Джеймса, но Марсьяль в последнее время выглядит вяло, поэтому заслуженно сел в запас. Примечательно, что в роли центрфорварда действовал Гринвуд, а Рэшфорд ушел на левый фланг атаки.

Фото: Andy Rain/Getty Images

Настоящий сюрприз преподнес Тухель – в запасе остался Тимо Вернер, которого в старте заменил Хаким Зиеш. Тренер «Челси» перед матчем так объяснил свой выбор: «Зиеш здорово вошёл в игру против «Атлетико». Думаю, что сегодня он заслужил свой шанс». Также изменения произошли в центре поля и на левом фланге – Чилуэлл и Канте заменили Алонсо и Жоржиньо, соответственно. Базовая схема осталась привычной для нового «Челси» – 3-4-3.



Первый тайм центрального противостояния тура в Англии можно смело советовать всем друзьям в качестве хорошего снотворного. «Челси» при Тухеле скрупулезно относится к розыгрышу мяча и много времени тратит на развитие атак, но «МЮ» высоким прессингом затаптывал попытки «синих» перейти к штрафной Де Хеа. Атакующая четверка (Гринвуд, Фернандеш, Джеймс, Рэшфорд) при обороне располагалась очень узко и мешала взаимодействию игроков «Челси» в центре поля. Другое дело, что контрпрессинг «МЮ» не приводил к опасным ситуациям у ворот соперника – к перерыву команда Сульшера собрала только скупые 0.12 по ожидаемым голам.



Характер давления «МЮ» легко проследить по этой карте – линия обороны была выше чем у «Челси», а 60% возвратов владения произошло на чужой половине поля (у команды Тухеля таких возвратов всего 27% от общего числа). В плане прессинга «МЮ» провел действительно качественный матч:

Единственный шаблон «Челси» при атакующих действиях, который работал эффективно – диагональные переводы от Рюдигера на правый фланг, где открывался Хадсон-Одои. Именно он после передачи от немца и создал самый убойный момент «Челси» в первом тайме, когда Жиру пробил мимо ворот и врезался копчиком в штангу.

Интересно, что Хадсон-Одои стал лучшим игроком матча по xThreat с игры (увеличение вероятности забить гол) с показателем 0.26, но был заменен в перерыве на Джеймса. Эта замена оказалась вынужденной – игрок «Челси» получил повреждение. При этом с Хадсоном-Одои связан самый спорный судейский эпизод первого тайма, когда VAR разглядел игру Каллума рукой в штрафной Менди, но Стюарт Атвелл не назначил пенальти. К этому моменту мы ещё вернемся позже.



После перерыва игра пошла заметно бодрее, но только в визуальном плане – «Челси» стал опаснее в подходах к штрафной (суммарно по матчу обогнал «МЮ» по xThreat, набрав 1.11 против 0.62), на левом фланге ожил Чилуэлл, но до создания явных голевых моментов «синие» так и не дошли. Хотя с натяжкой к таким можно отнести удар Зиеша, который потащил Де Хеа.

«МЮ» долго нащупывал слабые места в обороне «Челси» – Бруну Фернандеш стал глубоко опускаться за мячом и на пару с Фредом вырезать обостряющие передачи под забегающих игроков. Иногда получались такие моменты, как удар Мактоминея – удачно в этом эпизоде сыграл Менди:

Но глобально «МЮ» так и не взломал оборону «Челси» – в основном, это связано с игрой Канте, который стал лидером матча по возвратам владения (11 раз, у ближайших преследователей, Фреда и Бруну Фернандеша, всего 6 и 5, соответственно). Положительный момент для Сульшера – «МЮ» чаще чем «Челси» встречался с мячом в финальной трети:

Томас Тухель стал первым со времен Брендана Роджерса (сезон-2011/12) тренером АПЛ, который в первых четырех домашних матчах чемпионата сыграл на ноль. А вот «МЮ» уже в пятый раз в сезоне заканчивает игру против команды из «большой шестерки» со счетом 0:0 (из семи матчей). В последний раз оба матча чемпионата Англии между «МЮ» и «Челси» завершались со счетом 0:0 в сезоне-1921/22. Настроение зрителей матча, которым хотелось спать, в данной ситуации понятно:

На фоне общего уныния огня добавил Люк Шоу, которого после матча спросили об эпизоде с неназначенным пенальти. И защитник «МЮ» выдал: «Я слышал, как рефери сказал Магуайру, что если он назначит пенальти в ворота «Челси», то это вызовет общественное негодование. VAR подтвердил игру рукой, вообще не понимаю, что произошло».



Это, конечно, не вчерашнее представление от Ли Мэйсона в матче «Брайтона» и «Вест Бромвича», но тоже вполне приличная заявка на резонанс.