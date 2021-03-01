Болельщики «Спартака», этот сезон можно забыть! Команде нужен Бердыев или Сёмин

Представляем вам вторую колонку нового колумниста «Чемпионата» — экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко. На этот раз бывший владелец московского клуба делится впечатлениями от матча красно-белых с «Рубином», разбирается в причинах кризиса красно-белых и предлагает клубу новых тренеров.

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Первые 20 минут «Рубин» был просто быстрее «Спартака», чем и удивил соперника: красно-белые начали нервничать, ошибаться и много фолить. Не помню матча, где красно-белые в два раза превосходили соперника по количеству карточек и фолов. «Спартак» либо не был готов к «Рубину», либо перевозбудился – ведь все конкуренты споткнулись. Но «Рубин» и Слуцкий по классу переиграли «Спартак». Команда Тедеско сейчас разобрана и ментально, и по игре. Если говорить про игровые проблемы, то первооснова здесь то, что подсел Джикия. Раньше он тащил команду, но сейчас попал в функциональную яму – его не хватает, начались сбои – и полетели проблемы. Жиго после этого тоже подсел, и оборона полетела.

Промес уже не тот? Даже с Квинси «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд! Команда Доменико Тедеско снова не забила, несмотря на возвращение голландца.

Обратил внимание на трансляцию. Спорные моменты не в пользу «Спартака» часто заминали и не показывали. В начале первого тайма, когда Жиго выбивал мяч, и тот вроде бы попал в руку игроку красно-белых, нам не показали нормальных повторов. Отменённый гол Соболева раз десять прокрутили, а тут момент заиграли, хотя Лапочкин сам ходил смотреть повтор. Непонятно, попал мяч в руку или нет, но оператор решил не повторять момент – видимо, за «Спартак» болеет. И такие эпизоды частенько встречаются в трансляциях домашних матчей красно-белых, хотя мы вроде бы боремся за объективность.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если дальше рассуждать о судействе, то арбитры в возобновившемся сезоне пока сильно не ошибались. Даже Лапочкин, которого считают «спартаковским», отсудил нормально. Не понимаю, почему болельщики «Спартака» ему предъявляют. Хотя они ещё после матча против «Динамо» этим занимаются. Но мы чётко видим – судьи действуют последовательно, а «Спартак» последовательно закатывает вселенскую истерику.



Истерики в «Спартаке» сейчас в переизбытке. Соболев весь матч хотел забить, но силы потратил на споры с арбитром и стоны о том, как плохо с ним обошлись – любые решения не в пользу «Спартака» он воспринимал как личную обиду. Хотя на 12-й минуте Жиго играл в ногу, убивал соперника, а получил лишь жёлтую карточку. А фол Абильгора на вторую жёлтую вообще не тянул – Лапочкин подравнивал составы и чуть-чуть подтягивал «Спартак».



Удаление Зобнина – это тоже про истерику, но в хорошем смысле слова, можно сказать, что это «брутальная истерика». Рома – боец, стержень «Спартака». Он всё время хочет выиграть, и в моменте с удалением у него этого желания был перебор. Уверен, он завёлся и сфолил на рефлексе, забыв, что его могут удалить. Просто выплеснул адреналин, за что ругать его, конечно, не стоит. Понять злость Зобнина можно – «Спартак» не успевал за «Рубином», а Хвича красно-белых просто замучил – Зобнин ведь именно на нём первую карточку и получил.

«Спартак» и «Рубин» завершали матч вдесятером, а гол Соболева отменили. Где судья ошибся? Разбираем работу арбитра Лапочкина с Игорем Федотовым. Он назвал Соболева симулянтом.

Отдельно стоит сказать про трансферы. Вместо пиар-хрени в виде возвращения Промеса нужно было покупать Хвичу – и вместо двух поражений в феврале были бы две победы. Команде нужен быстрый и креативный полузащитник, способный выводить нападающих один на один, самостоятельно обострять игру, зарабатывать стандарты. Промес и Хендрикс – это не усиление, хоть Хендрикс выглядел неплохо, но это не игрок уровня Хвичи. Да, хозяйка клуба похвалила трансфер Промеса, но я считаю этот трансфер безобразным. Пусть в итоге его и купили не за смехотворные, а за смешные деньги – вся Европа веселилась от суммы трансфера за человека, который едет с рынка. «Спартак» получил среднего игрока, который ничего вчера не показал. Все мы знаем, как быстро Промес может убегать со смещением вправо, знал это и «Рубин» – они ни разу не дали подать ему правой ногой. Ни одного момента от Квинси я не запомнил, максимум – пара острых передач. А для понимания его состояния достаточно вспомнить, как его в первом тайме проверили между ног.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Уверен, попадание Промеса в стартовый состав – не желание Тедеско, а ультимативное пожелание хозяйской стороны. На сборах остальные ребята убивались, старались попасть в старт, а тут человек без подготовки провёл весь матч. Хотя после 60-й минуты его на поле почти не было видно. Боюсь, как бы матч против «Рубина» не оказался лучшим для Промеса в его новой спартаковской истории. На «Рубин» он вышел на поле на кураже, он звезда и мессия, приехал как хозяин-барин. Да, пешком не ходил, желание было видно, но дальше он почитает о себе отзывы, в команде ему выскажут те, чьё место он занял, и всё пойдёт по наклонной. А если с «Краснодаром» он себя никак не проявит, то мы увидим доигрывающего 30-летнего ветерана.



Из тройки Джордан – Понсе — Промес именно Квинси – на последнем месте. Рондон в матче за ЦСКА выглядел не очень, но лучше, чем Промес. Хотя зарплата у новичка ЦСКА меньше в полтора раза, чем у Промеса в «Спартаке», а переход форварда «армейцам» пока ничего не стоил. При этом зарплата у Промеса интересует прежде всего его партнёров, и, если он будет играть не лучше конкурентов, а получать больше – это конфликт. Ларссон захочет больше, потом Понсе – и они будут правы. «Спартак» сам себе подложил мину под заднее сидение.



Тут мы и возвращаемся к теме с истерикой «Спартака» – истерия с покупкой Промеса, истерия Соболева по судейству, «брутальная истерия» от Зобнина. Одна сплошная нервозность – по части споров с судьями «Спартак» уже давно на первом месте в лиге, причём с большим запасом. Всё это – от неопределённости в клубе. Уйдёт Тедеско или нет, кто придёт вместо него, кто выйдет в старте, почему Промесу платят сильно больше Ларссона и Понсе?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В российских тюрьмах опаснее!» Что говорят в Нидерландах о трансфере Промеса в «Спартак» Квинси не дают забыть скандальную историю с ножом.

Болельщики «Спартака», этот сезон можно забыть! Нужен качественный тренер, от которого руководство отстанет на три-четыре года. И не надо экспериментировать – команде необходим кто-то с кнутом, как Бердыев или (даже не представляю, что сейчас начнётся) Сёмин. Они заставят всех работать и научат игроков не ошибаться тактически – у них не будут играть любимчики хозяев, всех футболистов они будут гонять, как молодых пацанов. Не говорю, что о приходе нового тренера надо объявлять сейчас. Наоборот, нужно договориться с новым тренером, но так, чтобы Тедеско об этом не знал. Новый человек должен уже сейчас понимать, как он будет решать проблемы. А хозяин клуба должен вписать такие большие отступные, чтобы, глядя на этот пункт контракта, у него сразу пропадало желание досрочно его расторгнуть.