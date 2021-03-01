Тедеско мучает «Спартак» новой структурой. В ней напрочь потерялся даже Промес

«Спартак» потерпел очередную неудачу. На этот раз команда Тедеско уступила дома «Рубину», вновь продемонстрировав футбол сомнительного качества. Причём первый тайм, в котором соперники играли в равных составах, а счёт остался неизменным, расстроил гораздо сильнее второго.

«Спартак» и «Рубин» завершали матч вдесятером, а гол Соболева отменили. Где судья ошибся? Разбираем работу арбитра Лапочкина с Игорем Федотовым. Он назвал Соболева симулянтом.

Тедеско остался верен схеме 4-4-2 и не побоялся выпустить Промеса. Кажется, он почти не оглядывался на «Рубин»

У Доменико были серьёзные предпосылки вернуться к любимой некогда системе 3-5-2 для более тщательного контроля флангов, но немецкий тренер этого не сделал, подтвердив догадки о том, что его зимние фразы о неизменности основной структуры – всего-навсего попытка запутать соперников. 4-4-2 (4-2-3-1) наигрывались всю зиму, схема была применена в матче с «Динамо» — и на «Рубин» Тедеско тоже избрал её.



Но кадровые изменения в «Спартаке» всё-таки произошли. Прилетевший на днях Промес неожиданно занял место в стартовом составе (видимо, его состояние полностью удовлетворило тренеров и медиков красно-белых), Зобнин вернулся в опорную зону и составил дуэт с Хендриксом, а впереди из-за дисквалификации Ларссона не было альтернатив связке Соболева и Понсе.



Это был немного неожиданный состав – Тедеско вообще не испугался чужих креативных флангов, не укрепил правую бровку полузащитником с оборонительным объёмом. Кажется, он вообще не подстраивался под «Рубин». Маслов в любом случае вышел бы правым защитником, поскольку нет других вариантов, а Зобнин и так чаще играет правым опорником, а не левым – соответственно, ему бы всё равно пришлось страховать Маслова в игре против Хвичи при уходах грузина в середину.

План «Рубина» — оборона в среднем блоке и выбегание в быстрые атаки. Из-за этого «Спартаку» пришлось много атаковать позиционно

Общую стратегию гостей на эту игру после матча частично назвал Макаров: «У нас был план обороняться средним блоком, убегать в контратаки. Если не получается, играть через середину, делать диагонали». Слуцкий видел, как «Спартак» мучился с позиционной атакой в кубковой игре с «Динамо», поэтому спокойно отдал инициативу, отказался от постоянного давления собственной команды и сосредоточился на контрвыпадах.

«Спартак» выиграл по владению почти во всех игровых отрезках, причём в равных составах, пока действовали изначальные тренерские задумки, преимущество красно-белых было даже более серьезным. Матч сразу же превратился для команды Тедеско в очередное испытание-демонстрацию качества позиционных атак в рамках новой системы. И это был не лучший расклад.

Промес уже не тот? Даже с Квинси «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд! Команда Доменико Тедеско снова не забила, несмотря на возвращение голландца.

Тедеско снова загнал крайних нападающих широко на фланги. Эта идея, как и в матче с «Динамо», вообще не сработала

Как и в кубковом дерби, фланговые полузащитники «Спартака» в начале атаки располагались: а) максимально широко, на одной вертикальной линии с крайним защитником; б) очень высоко – вровень с центральными нападающими. Красно-белые пытались утащить за собой максимальное количество игроков «Рубина» и минимизировать чужой прессинг.

Проблема в том, что такое расположение, которое, подчеркнём, не эпизодично, а системно наблюдалось на протяжении всего первого тайма, негативно влияло на атакующую структуру «Спартака».



Во-первых, оно исключало игру через центр между линиями. У опорников и центральных защитников «Спартака» не было вариантов для продольных пасов. Неужели Тедеско боится потерь и обрезов? Но как тогда вести разнообразную созидательную игру?

Во-вторых, увеличивались игровые расстояния между футболистами, мяч ходил медленнее, падал темп. Нет адресатов – делаешь дополнительную подготовительную передачу, тем самым не держишь уровень давления.



В-третьих, даже для флангового футбола такое изначально широкое расположение всех крайних игроков – не бесспорный вариант. Команда сразу же приводит в зоны флангов соперников, позволяет им расставиться и не готовит пространство. Если бы один игрок уходил между линиями и просил мяч в недодачу, он бы вытягивал за собой минимум одного оппонента – и оборонительная конструкция «Рубина» неизбежно бы смещалась по отношению к мячу и соперникам.



Это даже не 4-2-3-1 и не 4-4-2, а некие 4-2-4, где фланговые полузащитники загнаны в узкие рамки и не имеют свободы творчества, центр поля не насыщается футболистами, а главная идея — как-нибудь навесить в штрафную. Спорные взгляды на атакующую структуру – и пока они не работают. Да, «Спартак» вновь выполнил много фланговых подач (у Айртона – 7, у Мозеса и Промеса – по 5), однако к остроте это приводило слишком редко. А первый тайм с точки зрения созидания вышел для красно-белых совсем пустым, единственный момент пришёл после аута и сумбура. Первая умная передача вразрез состоялась на 30-й минуте – Хендрикс взломал полуфланг пасом вперёд на Мозеса. Единственный удар в створ состоялся после штрафного.



Наглядный пример: как «Спартак» хочет выходить из обороны через владение, если при розыгрыше от ворот располагается следующим образом? А с конца первого тайма Максименко, потеряв уверенность, вообще начал выбивать далеко вперёд – и делал это до тех пор, пока «Рубин» не отказался от прессинга по свободным ударам.

Вторая проблема спартаковского созидания – недостаточно быстрая подстройка опорников под центральных защитников при начале атаки. Открываться и предлагать себя нужно на рывке, Зобнин и Хендрикс же бежали трусцой и облегчали «Рубину» задачу перекрытия середины. Здесь есть большие вопросы по тренировочному процессу «Спартака» — насколько динамично проходит выход из обороны там.

Если была ставка на игру головой Соболева и Понсе без каких-либо других алгоритмов, то она не сработала.

Из-за широкого расположения Промес чувствовал себя неуютно до перерыва. Он почти не встречался с мячом в опасных точках

Промес – одна из жертв схемы Тедеско в первом тайме. Немецкий тренер отправил его на правый фланг, причём позиция была не номинальной, а конкретной. Большинство касаний при позиционных атаках Квинси совершил в широких точках (в быстрых прорывах, само собой, он мог получать мяч ближе к центру). Учитывая, что его любимая зона – левый полуфланг, где он может смещаться под удар с правой, да и вообще голландец любит свободу в перемещениях, это странные рамки для Промеса.

Эпизодически Квинси менялся позициями с Мозесом, однако и слева он был привязан к ширине. В первом тайме голландец отыграл слабо, потерял много мячей, отметился неопасным ударом с левой ноги (изначально не самая удобная позиция для него), плюс неловко подсунул мяч Зобнину в эпизоде с удалением.

Снова не работал прессинг «Спартака». «Рубин» легко уничтожал его в зародыше

«Спартак», как и всегда, не стал агрессивно прессинговать один в один в финальной трети и попытался применить любимый метод обороны: Соболев рывком от дальнего защитника к защитнику на мяче пытался загнать «Рубин» на фланг и вынудить играть вперёд. Но идея не сработала. В условиях опеки Абильгора (по нему играл Понсе) казанцы стали опускать в начале атак Мусаева. Четвёркой «Рубин» легко разбивал вялые попытки отбора в исполнении красно-белых.

Зобнин и Хендрикс подниматься в прессинг не решались: Роману нужно было страховать Маслова при уходах Хвичи в середину, а Хендрикс изначально приучен к контролю глубины и подстраховке. Тем более между линиями гулял Шатов.

Почему «Зенит» никого не купил и зачем «Спартаку» Промес. Евсеев – о трансферах клубов РПЛ За счёт чего прибавил «Локомотив»?

Первая жёлтая карточка Зобнина – следствие структурной ошибки «Спартака» в матче. Удаление – по делу

Важно подчеркнуть, что Зобнина удалили по делу. За первый тайм он заработал четыре фола, каждый второй Лапочкин оценивал жёлтой карточкой.



Первое нарушение случилось ещё на 18-й минуте – Зобнин опоздал с подстраховкой Маслова (потому что попытался подняться в отбор повыше – нетипичный эпизод), почти догнал Хвичу, но всё же заплёл ему ноги. Лапочкин пожалел и не наградил Романа предупреждением, хотя футболист «Рубина» выходил в опасную зону.



Второе нарушение, приведшее к первой жёлтой карточке Зобнина, — структурная ошибка «Спартака». В момент чужой атаки красно-белые одновременно подняли на чужую треть двух крайних защитников, Айртона и Маслова. Сзади остались только двое центральных защитников и Зобнин (причём на серьёзном расстоянии от партнёров).

Это слишком рискованная структура атаки при 4-2-3-1: обычно в ситуациях, когда правый защитник уходит высоко, левый сужает позицию и располагается чуть выше центральных защитников. Или, если всё же оба фланговых защитника ушли в атаку, сзади для контроля контрвыпадов остаются два центральных защитника и два опорника. Один из опорников как раз контролирует зону флангового игрока.



«Спартак» же раскрылся в атаке, Понсе отдал неточную передачу на фланг в направлении Мозеса, Маслов не успел вовремя понять, что ему не нужно продолжать движение вперёд – а Хвича нырнул в опасную зону и получил пас на ход. Зобнину пришлось догонять грузина, он вроде бы сделал это, затормозил быструю атаку, но неудачно задел мяч ногой и дал оппоненту второй шанс. Кварахцелия прокинул мяч в середину, где не было страховки, – и Зобнин сфолил.



Учитывая, что это был уже второй такой срыв атаки для Зобнина в тайме, Лапочкин поступил абсолютно верно – хрестоматийное предупреждение. Вторая жёлтая карточка также была вынесена по делу – откровенный болезненный удар по ногам в центре поля, причём минутами ранее было жёсткое единоборство с Шатовым.

«Спартак» не смог справиться с Кварацхелией: Хвича заработал на себе четыре нарушения, посадил на предупреждения Жиго и Зобнина

Хвичи было не так много в игре в первом тайме (лишь 9 передач за 45 минут), зато почти все свои эпизоды он отыграл остро и на максимуме. До перерыва Кварахцелия дважды обыграл один в один Маслова, заработал три штрафных, посадил на жёлтые карточки Жиго и Зобнина. Во втором тайме было два роскошных эпизода с ключевыми передачами – гол и прострел на почти пустые ворота на Деспотовича после издевательского обыгрыша Джикии и Айртона.

Характер матча сказался на объёме действий, выполненных Хвичей в игре, но на первый план вышли качество и конкретика. А она была на уровне.

Во втором тайме «Спартак» перестроился на 5-1-3 – и в атаке стало намного лучше

Перед перерывом красно-белые оказались в форс-мажорной ситуации – удалили ведущего опорника, нужны были перестановки. Убирать нападающего и добавлять одного игрока в центральную зону? Это было бы самым банальным вариантом, но Тедеско и Хинкель удивили: все форварды остались на поле, только Промес и Понсе сдвинулись в полуфланги, Мозес стал правым защитником, а Крал заменил Хендрикса в центре. Структура изменилась с 4-2-3-1 на 5-1-3 (при обороне – 5-3-1).



Ход мыслей Тедеско примерно понятен: Хендрикса нельзя было оставлять в опорной зоне в одиночестве, поскольку он не потянул бы с точки зрения объёма движения. При этом сокращать количество футболистов впереди Доменико не захотел. Получился промежуточный вариант: в центр вышел Крал, который гораздо больше двигается, а Понсе и Промес должны были помогать ему, параллельно успевая насыщать нужные зоны в атаке. Оборонительная пятёрка должна была контролировать ширину, кроме того, Жиго привычно помогал опорникам и покидал заднюю линию при необходимости – классика для осеннего «Спартака».

Это была авантюра, но, как ни странно, стало лучше. Даже в меньшинстве «Спартак» играл в атаке интереснее, чем в равных составах. В первую очередь из-за того, что увеличилось количество адресатов между линиями и в полуфлангах – Промес и Понсе давали минимум два предложения, голландца стало гораздо больше в игре, он больше не был заперт в широкой позиции.



Не пострадала и фланговая игра – наоборот, Айртон получил ещё больше пространства, поскольку игроки «Рубина» стягивались за Промесом в середину, тем самым происходила предварительная подготовка зон.

У «Спартака» не упал уровень владения и выросло количество атак в минуту, возрос темп. Но важно подчеркнуть: это не тренерская работа и не заложенные Тедеско принципы, а ситуативные алгоритмы, где на первый план вышли мастерство и импровизация футболистов. И на мой взгляд, это отчасти приговор действующей структуре «Спартака».

«Рубин» мог прибить авантюрный «Спартак», но сам испугался своего преимущества

На характере игры в неравных составах сказалась и некая растерянность «Рубина». Да, казанцы открыли счёт, но если бы они были более хладнокровными, то могли легко разрывать «Спартак» и разыгрывать большинство. Красно-белые слишком рисковали. Например, организовывали высокий прессинг по свободному удару от ворот, где никто не добегал по опорникам. На картинке снизу «Рубин» мог сыграть спокойнее и выйти через Абильгора, но Бегич под минимальным давлением выбил мяч вперёд и подарил мяч красно-белым.

Иногда возникали и ситуации, когда опорную зону «Спартака» вообще никто не контролировал: Крал стягивался на фланг, а Промес и Понсе задерживались впереди. Тогда приходилось выдёргиваться Жиго. Кажется, «Рубин» был сбит с толку не меньше, чем красно-белые, поэтому редко пользовался такими ситуациями.

Крайним опять делают Мозеса, но с этим вновь можно поспорить

Мозес снова главный антигерой в глазах болельщиков – не помешал выполнить Хвиче пас в первом голе, не выдержал линию офсайда при втором. Давайте разберём эпизоды в комплексе.



Первый гол – следствие нескольких грубых ошибок подряд. Всё началось с безобразного выноса Максименко от ворот. Он выгнал партнёров вперёд, команда сжалась в узком пространстве. Голкипер вынес мяч низом, чудом не сбил Джикию, мяч застрял в середине – и «Спартаку» пришлось обороняться в ситуации, когда он не был готов и не выстроился в оптимальную структуру.

Потом Маслов пошёл выдавливать Деспотовича, и сзади у «Спартака» осталось четыре игрока. Деспотович отдал на фланг – Маслов добежал и туда, поскольку игрока красно-белых в этой зоне не было. Мозес держал в уме страховку Маслова и потерял Хвичу, а Жиго, видевший эпизод лицом, вовремя не сдвинулся ближе к зоне мяча. Коммуникации в этом эпизоде не было точно. Передача пошла между защитниками – и каждый из них мог сыграть лучше.

Далее уже откровенно не добежал Джикия – он видел рывок Деспотовича, но недостаточно быстро включился. Форвард вышел один на один. Резюмирую: это ошибка всех игроков системы «Спартака», к которой привёл хаос из-за плохого выноса вратаря.



Второй гол: Мозес изначально занимал более глубокую позицию в обороне, поскольку реагировал на рывок Йевтича под возможную передачу один на один. Далее он остался ближе к воротам, чем добивший Деспотович. Если бы нигериец показал высший класс, то он теоретически мог бы прочувствовать возможное добивание и выйти вперёд.

Но это не столь грубая ошибка, как её сейчас пытаются обрисовать: слишком динамичный эпизод и слишком странно предъявлять в таких ситуациях требования непременно выйти вперёд. Уж лучше бы он вовремя среагировал, и успел первым на второй мяч, и вынес его подальше.

В оценках Мозеса снова преобладает акцент на его сугубо плохие действия. Ему не везёт оказываться всегда где-то рядом с пропущенными голами (и не везде его ошибки – очевидные) и не везет, что после его ключевых передач не забивают партнеры. Тогда как хорошие действия забываются. А ведь на дистанции игры у Мозеса было два прострела на пустые ворота в каждом из таймов (могли забивать Соболев и Промес), классный эпизод с дриблингом возле углового флажка после перерыва, когда нигериец развернул двух футболистов «Рубина» и отдал передачу на ход Понсе.



Его игра – не супер, но точно не ниже по уровню, чем у большинства партнёров.

Вывод: Тедеско нужно менять атакующие принципы. Это можно сделать даже внутри 4-4-2

Расстраивать тренерский штаб «Спартака» сейчас должен не столько счёт, сколько слабый первый тайм, в течение которого ни одна из заложенных на сборах идей не привела к остроте. Уже сейчас можно сказать, что Тедеско нужно менять атакующие принципы и подстраиваться под сильные стороны футболистов, повышать влияние Промеса, больше использовать середину.



Дело даже не в цифровой интерпретации системы. Улучшения можно произвести и в рамках 4-4-2.



Пока же «Спартак» слишком удобен для соперников.



Ещё больше аналитики по российскому футболу и не только – в телеграм-канале Михаила Гончарова «Давайте проанализируем это».