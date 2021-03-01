Судьи позволяют Дзюбе больше, чем другим? Все спорные моменты 20-го тура

Возобновился сезон РПЛ, а вместе с ним вернулись и судейские скандалы. «Спартак» и «Рубин» заканчивали матч вдесятером, «Ростов» пропустил от «Зенита» после методической ошибки арбитра, а главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, комментируя судейство в игре с «Динамо», заявил, что «футбол превращается в порнографию». Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал спорные судейские решения во всех матчах 20-го тура.

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Слово Федотову.

«Тамбов» — «Ротор» — 1:3

В поле работал Иван Сиденков, на VAR – Жабченко. На восьмой минуте нападающий «Ротора» бил по воротам хозяев, но мяч попал в локоть Дроздову, который выпрыгивал вверх. Рука была в естественном положении, она прижата, поэтому решение Сиденкова продолжить игру правильное. Следующий момент – на 37-й минуте, следовало наказать Алейника жёлтой карточкой, так как он катился сзади, была накладка, и Минаев мог получить серьёзную травму. Это железобетонная жёлтая, но Сиденков начал беседовать – этого делать не стоило.



Дальше – на 79-й минуте, во время атаки «Тамбова», игрок «Ротора» пытался вступить в единоборство, но, понимая, что может сбить футболиста хозяев, от столкновения пытался уйти. Лёгкий контакт там был, но игрок «Тамбова» решил упасть. Была проверка на 11-метровый удар, но Сиденков принял правильное решение продолжить игру. Арбитр проводил лишь второй матч в РПЛ и провёл его хорошо. Его оценка 8,4.

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«Химки» — «Уфа» — 2:1

Главным в поле был Артём Любимов. На седьмой минуте он правильно показал жёлтую Камилову – тот наступил на ногу Мирзову. На 16-й почему-то не наказал жёлтой Конате, хотя тот врезался в Камилова – это грубая игра. Дальше – неправильная жёлтая Кухарчуку на 21-й минуте, ничего жёсткого в том эпизоде не было. А на 25-й минуте Камилов, имеющий жёлтую карточку, заслуживал вторую – в борьбе выставил руки и попал по лицу игроку «Химок». Так что уже на 25-й минуте «Уфа» должна была остаться в меньшинстве. На 33-й минуте «Химки» сорвали перспективную атаку «Уфы» – и снова без жёлтой.



Дальше Любимова я похвалю – на 60-й минуте Конате прокидывал мяч себе на ход в штрафную, вратарь стелился перед ним, после чего нападающий «Химок» упал. Все подумали, что судья зафиксировал офсайд, а на самом деле – симуляцию. Любимова я поддержу, он разобрался в моменте. На 67-й минуте была подача в штрафную «Химок», и, после того как грудью сыграл Тихий, мяч попал в руку Кухарчуку. Правила изменились – если мяч в руку отскочил от игрока своей команды с близкого расстояния, то следует продолжить игру. Что арбитры и сделали. На 74-й Кухарчук получил вторую жёлтую, это правильное решение. Оценка Любимова – 7,6.

«Зенит» — «Ростов» — 2:2

Главным в поле был Алексей Матюнин. На 16-й минуте Вендел убегал от Норманна, который хватал его за футболку. Вендел упал, а Норманну Матюнин показал жёлтую. В этот момент к ним подбежал Дзюба и начал толкать Норманна, провоцируя конфликт. Матюнину следовало показать жёлтую и игроку «Ростова», и Дзюбе. Но показал он её только игроку гостей. То, что судьи позволяют Дзюбе, остальным нельзя.



Следующий момент – гол «Ростова». Момент просматривали на игру рукой со стороны футболиста «Ростова», но её там не было, вратарь ошибся, а помощник почему-то гол не засчитал. Правильное решение – засчитать гол. Следующий момент случился на 54-й минуте. Я очень хотел понять Матюнина, но так и не понял. Норманн держал Ловрена за футболку, при этом хорват всем видом показывал, что он движется к мячу. Дальше Норманн ещё сильнее дёргал за футболку, и Ловрен, естественно, начал падать. Падая, он попал по лицу Норманну. Но Матюнин увидел здесь нарушение со стороны «зенитовца», которому и показал жёлтую за грубую игру. Норманн тянул за майку, а уже потом был контакт – стоило назначить пенальти в ворота «Ростова» за фол на Ловрене. VAR не полез, видимо, для них это не явная и очевидная ошибка.

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На 56-й минуте была атака «Зенита», Азмун выходил один на один, после чего игрок «Ростова» его сбил. Прямая красная Осипенко – это правильное решение. Тут нет двойного наказания, так как всё происходило до штрафной площади. Это чистая красная карточка, никто не мог помешать Азмуну.

Что касается момента на 78-й минуте со свистком, который не прозвучал, то в правилах нет такого, что судья должен остановить игру, записать нарушение, а потом её продолжить со свистком. Но это есть в рекомендациях к правилам. Там написано: свисток нужен для возобновления игры после предупреждение или удаления. Что тут сделал Матюнин? Он своими действиями обрезал «Ростов». Видно, что игроки «Ростова» шли пешком, они ждали, пока арбитр запишет карточку. Даже когда вратарям показывают жёлтые за затяжку времени, то дают свисток. А тут судья обрезал пять человек, мяч получил Кузяев и забил гол. Это методическая ошибка, которая стала результативной, но переигровку за такое не назначат. Прилетит за это Матюнин прилично. А оценку он получает 7,6.

«Сочи» — «Арсенал» — 4:0

Третий гол «Сочи» забил после неправильно зафиксированного нарушения правил. Мяч летел к Кангва, он выставил ногу и сыграл в мяч. При этом Заика увидел ногу Кангва и упал. Кангва стал объяснять Вилкову, что он не трогал соперника, но назначили штрафной в пользу «Сочи», после которого Жоаозиньо забил гол. Тут следовало назначить свободный удар в пользу «Урала», так как Заика симулировал. За это оценка у Вилкова 7,8.

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«Локомотив» — ЦСКА – 2:0

Левникова поддержали после 11-метрового в матче «Динамо» и «Спартака», а теперь Кукуян на 72-й минуте ставит такой же. Зачем тогда рассказывать про рукав и подмышечную впадину, если судьи этим правилом просто не пользуются? Можно вычёркивать это правило. Вот я смотрю и вижу, что мяч попал Рыбчинскому в плечо! Для меня это не рука Рыбчинского. Клубы даже кант сделали на плечах, чтобы было видно, куда мяч попадает. Но я знал, что он даст пенальти – на VAR сидит Левников, который поставил 11-метровый «Спартаку», а в поле – Кукуян, который в матче «Спартака» и «Динамо» Левникова звал смотреть повтор. Они специально поставили эту связку! Кукуян сам не назначил пенальти, поэтому оценка у него 7,9.

«Спартак» — «Рубин» — 0:2

Первая карточка Жиго – ему чуть-чуть не хватило до красной. Спартаковцу повезло, что его ноги были на земле, это же спасло Абильгора в моменте с первой жёлтой – он попал в голеностоп, а если бы выше – была красная.



Зобнина на 45+2-й удалили правильно, для чего он бил по ноге игрока «Рубина», мне непонятно. Желтая карточка здесь по делу за грубую игру. Дальше – на 47-й минуте Маслова пытался сбить Хвича, а потом сбил Самошников. Это грубый фол, стоило показать Самошникову жёлтую – Лапочкин пропустил этот момент.

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Абильгора удалять не стоило – он играл в мяч, не бил по ноге. Вторую карточку судья выдумал. Возможно, судья перепутал игроков, у них одинаковые бутсы. Абильгор играл в мяч. Проблема момента в том, что нет скорости, динамки, наступания. Соболев нарисовал, как он это и умеет. Опять включил симулянта. Почему не разобрался Лапочкин, я не понимаю. Это даже не первая жёлтая, и тем более не вторая. А что касается отменённого гола Соболева, то там офсайд чистый, гол отменён правильно, он нормально залез во вне игры. Оценка у судьи 7,8, но отработал Лапочкин неплохо. Было много стыков и единоборств, думаю, департамент даст ему назначение на следующую игру.

«Ахмат» — «Динамо» — 1:2

«Ахмат» правильно лютует, это был мастер-класс от помощников арбитров «Как не надо судить». Судьи уничтожили «Ахмат», пусть помощники расскажут, что это было. На шестой минуте после прострела в штрафную «Ахмата» мяч попал в локоть Анхелю. Безбородов эту руку видеть не мог, он смотрел на мяч. Этот эпизод должен видеть помощник Болховитин. Хорошо, что влез Казарцев, который указал на игру рукой.



На 41-й минуте Бериша врывался в штрафную «Динамо», показалось, что был контакт с Шуниным, но Безбородов указал, что нападающий симулировал. На повторе мы видим, что Шунин выпрыгивал вверх, а Бериша положил руку ему на бедро и решил упасть. Симуляция – правильное решение.



Дальше – снова о Болховитине. 48-я минута, шла атака «Ахмата». Обычно в такие моменты Болховитин искал линию, всё время был «на кортанах» – подходил ответственно. А сейчас – он звезда, получил эмблему ФИФА и будто всё знает. Бериша вышел один на один, но промахнулся, а Болховитин поднял «вне игры», хотя его не было. Это неверное решение, конечно, VAR бы засчитал гол, если бы Бериша попал, но ошибку эту мы запомним. Дальше – 77-я минута, Безбородов правильно показал вторую жёлтую Тимофееву – был прыжок сзади, но фол совершенно необязательный.

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Самый главный момент случился на 79-й минуте. Ордец получил мяч, Бериша его атаковал, и, пытаясь ударить по мячу, промахнулся и упал. Тут вылез Болховитин, который увидел нарушение со стороны Беришы. А нарушения там не было – ни толчка, ни удара. Хотя Бериша мог выйти один на один, но из-за результативной ошибки Болховитина у него это не получилось. Он отнял гол, я не представляю, как этот судья из Грозного уехал? И из-за такого помощника Безбородов получает 7,9.

«Краснодар» — «Урал» — 2:2

На 30-й секунде Шапи пытался сыграть головой, рука защитника лежала на его плече, но акцентированного толчка не было, а Шапи начал рисовать падение. Это не явная и очевидная ошибка, они продолжили игру. На 15-й минуте Погребняк выходил один на один, сбоку Сорокин стелился в подкате. Важно, что произошло первое – контакт между ногами или наступание Погребняка на мяч. Погребняк начал заваливаться до контакта с ногой, да и Павел не спорил, хотя он вспыльчивый – он просто встал и побежал дальше.



Следующий момент – пропуск фола на Шапи на 17-й минуте. Карасёв оказался в плохой позиции, Шапи поймали на бедро перед убойной зоной.



Интересный момент с удалением Смольникова – это очень странное решение. Атаковать сзади можно, тут не было динамики, близко, попал по ноге без шипов, никакой грубости. Как можно давать такие жёлтые, тем более вторые? Эль-Кабир упал и дальше пошёл, нужно было просто назначить штрафной. Говорили, что будут давать бороться, как в Англии – там за это даже фола не дали бы, а тут вторую жёлтую показывают. На 93-й в штрафной «Урала» ничего особенного не случилось – была обоюдная борьба. Оценка у Карасёва — 7,9.