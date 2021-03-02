Как не везёт «Краснодару»! Перед «Спартаком» остались вообще без крайних защитников

В это зимнее трансферное окно «Краснодар» громких приобретений не делал, предпочитая укреплять конкретные позиции. В последнее время у клуба возник острый дефицит крайних защитников. Для решения этой проблемы за несколько дней до закрытия трансферного окна «быки» усилились новым игроком.

Молодой камерунец из Франции

«Краснодар» до конца сезона на правах аренды взял защитника «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруаза Ойонго. Ойонго — воспитанник камерунского «Котон Спорт». Летом 2014 года он перешёл на правах аренды в американский «Нью-Йорк Ред Буллз», а годом позже присоединился к канадскому «Монреаль Импэкт» на постоянной основе. Во Франции камерунец оказался в 2018 году. Там он провёл два неплохих сезона, но в этом стал чаще полировать скамейку, поэтому согласился на аренду в Россию.



«Я смотрел игры «Краснодара» и выбирал потенциальных друзей для себя. Вандерсон, который играл с моим камерунским другом в «Ред Булл». Я спросил у своего товарища про Ваню. Тот сразу ответил, что Вандерсон — хороший парень. Ещё Тонни. Ну и Кабелла. Я играл против него, и мы виделись в Монпелье. Он отличный человек, и мы хорошо ладили ещё тогда. Против него сложно играть! Я лучше поиграю с ним в одной команде!» — рассказал Ойонго в интервью пресс-службе «Краснодара».

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Дебют и разрыв «крестов»

Ойонго дебютировал в матче с «Уралом», выйдя на поле на 33-й минуте вместо Евгения Чернова. Но уже в перерыве Мурад Мусаев произвёл обратную замену — на поле появился Александр Мартынович. Как оказалось, арендованный футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена. Это уже вторая тяжёлая травма защитника в карьере. В 2017 году Ойонго, играя за «Монреаль Импэкт», разорвал сухожилие надколенника правого колена. Ему сделали операцию в Барселоне, а восстановление заняло семь месяцев.

Фото: fckrasnodar.ru

«Я вышел на замену в начале матча, когда травму получил левый защитник. У меня не было времени на разминку. Поскольку я не разогрелся, думаю, что мои связки были не совсем готовы. Когда я пошёл в первую атаку, моё колено подвернулось, и я упал. Так я и получил травму, но всё равно доиграл до перерыва. В перерыве понял, что не могу продолжать игру, так как чувствовал сильную боль», — прокомментировал травму в матче с «Уралом» Ойонго.

Травму футболиста подтвердил и его агент Адриен Дюран. «Амбруаз получил травму крестообразных связок, это так. Он пропустит 6 месяцев», — сказал представитель игрока.

Проблемы «Краснодара» гораздо глубже, чем вратарские ошибки. Команда оказалась неготовой Чудовищная оборона на стандартах, рискованная структура розыгрыша мяча – всё это нужно менять перед ответной игрой.

Лазарет защитников «Краснодара»

Теперь «Краснодар» остался без крайних защитников. Дмитрий Стоцкий продолжает восстановление после травмы (не играл с июня 2020-го), Сергей Петров уже пропустил четыре встречи, также не будет несколько месяцев Рамиреса. Чернов, как и Ойонго, получил травму в матче с «Уралом» (нет информации о степени повреждения), и в ней же две жёлтые карточки за 11 минут получил Игорь Смольников.

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Впереди у «Краснодара» две выездные встречи со «Спартаком» и «Тамбовом». Интересно понаблюдать, как решит эту проблему Мусаев: передвинет кого-то с другой позиции или даст шанс проявить себя молодым футболистам. В дубле есть Пелих, Исаенко, Бочко и Ивашин. Возможно, кого-то из них мы увидим в старте в воскресенье.