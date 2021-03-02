Как пропустить два мяча и всё равно стать героем? Лучшие вратари первого тура в году

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов возвращается с нашей постоянной рубрикой. Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 20-го тура.

Слово Владимиру.

Хочу поздравить всех любителей футбола с окончанием зимнего перерыва. Премьер-Лига вернулась ярко, с обилием голов. Практически все матчи прошли в упорной борьбе и были непредсказуемы, а вратари проявили себя очень достойно.

Кто стал лучшим вратарём первой части сезона в РПЛ? Подводим итоги Топ-3 в последнем туре года – без Москвы и Санкт-Петербурга.

5. Йосип Чондрич, «Ротор»

Выбирал между Чондричем и Джанаевым, но всё же у ворот Сослана, сыгравшего «на ноль», вообще не было опасных моментов или даже предпосылок к ним. Для «Ротора» игра против «Тамбова», который, может, и не полностью готов к возобновлению сезона, сложилась нелегко. Уже на 11-й минуте Минаев вывалился один на один в штрафной после паса Архипова и бил из убойной позиции с угла вратарской. Чондрич вовремя сократил дистанцию и спас команду. Если бы первый тайм закончился со счётом 2:0 в пользу «Тамбова», сомневаюсь, что «Ротор» смог бы отыграться.

4. Юрий Дюпин, «Рубин»

Один из главных критериев нашего рейтинга — «сухой» матч, к тому же, команда Дюпина играла на выезде. Очень ярких спасений Юрий не совершал, но было видно, что он излучает уверенность и готов ко всем моментам, возникавшим у его ворот. Пусть «Спартак» и редко доводил их до ударов в створ. Даже когда соперники били мимо, голкипер «Рубина» контролировал ситуацию, закрывая створ ворот. А после дальнего выстрела Айртона на 28-й минуте и удара головой Понсе на 33-й Дюпин зафиксировал мяч намертво.

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3. Станислав Агкацев, «Краснодар»

Мне вдвойне приятно, что ещё один воспитанник осетинского футбола дебютировал в РПЛ. Ещё два года назад видел Агкацева выступающим за «Краснодар-3» в ПФЛ. Уже тогда отметил, что он дорастёт до уровня Премьер-Лиги. Это доказал в том числе и матч в Лиге Европы. Агкацев очень смело, уверенно, а главное в таком возрасте — спокойно справлялся с возникавшими моментами.

В матче с «Уралом» краснодарцы уже в первом тайме остались вдесятером — в такой ситуации вратарю нужно прилагать еще больше усилий, чтобы не «поплыть». Первый опасный момент «Урал» создал сразу после удаления Смольникова на 38-й минуте: Бикфалви забросил в штрафную, а Погребняк вывалился один на один после скидки Ибрахимая. Агкацев своевременно сократил дистанцию и перевёл мяч, летевший низом, на угловой. А на 56-й минуте Станислав вытянулся в струнку и отбил мяч, который Эль-Кабир направлял с линии штрафной в противоход.

Конечно, по первому голу Агкацеву можно задать вопрос. Удар у Августиняка получился очень мощным и точным, впритирку со штангой, но если бы вратарь находился в правильной позиции, то имел бы больше шансов на спасение. Хотя на 58-й минуте возник похожий момент, только внутри штрафной с левого фланга в центр смещался уже Эль-Кабир. На этот раз Станислав занял правильную позицию и успел среагировать на плотный удар соперника с 12 метров, пусть и летевший на удобной высоте. Так или иначе, хоть Агкацев и пропустил дважды, но именно благодаря его спасениям «Краснодар» сумел отыграться в концовке матча.

2. Сергей Песьяков, «Ростов»

Редко бывают матчи, в которых вратарь так часто участвует в игре, как это было у Песьякова. Сергей проявлял чудеса реакции в ближнем бою, справляясь с убойными моментами. На 53-й минуте Азмун бил головой с двух метров, но вратарь проявил неимоверную реакцию: выбросил руку и преградил мячу путь в ворота. На 65-й минуте уже Дзюба оказался на ударной позиции, но Песьяков вовремя сократил дистанцию и среагировал на мяч ногой. Спустя 10 минут голкипер «Ростова» снова выставил ногу и отбил мяч, но уже после прохода Кузяева по правому краю штрафной. Фактически, один из двух голов ростовчане забили сами себе, только после всех этих сейвов «Зениту» удалось пробить Песьякова. Так или иначе, Сергей заслуженно стал игроком матча на выезде в Петербурге.

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1. Маринато Гильерме, «Локомотив»

Гильерме очень ярко проявил себя в дерби с ЦСКА. С ударом Рондона в ближний угол с линии штрафной на 16-й минуте он обязан был справляться — мяч летел на удобной высоте. Мне понравилось, как Маринато действовал при «буллите» от Влашича на 29-й минуте, пусть тот и оказался в офсайде. Вратарь быстро сложился и перевёл мяч, летящий низом, на угловой. Именно этот эпизод показал готовность Гильерме к матчу.

А ключевой момент случился на 51-й минуте: проигрывая 0:2, ЦСКА после перерыва остро атаковал и создал достаточно много шансов. После заброса Магнуссона Васин нанёс точный удар головой с отскоком от земли, но Гильерме вытянулся в струнку и отразил этот мяч. Самое главное, что он успел подняться, и, находясь в полупозиции, среагировал на добивание Кучаева, которому никто из защитников «Локомотива» не мешал. В целом, Гильерме действовал очень уверенно, несмотря на небольшие недочёты при игре на выходах.