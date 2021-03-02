Священник и брат звезды НХЛ. С кем начинал играть в футбол Головин

Александр Головин – новый символ российского футбола в Европе. Последнее время он успешно выступает за «Монако», регулярно приводя в восторг впечатлительных французских болельщиков.

Головин обошёл Неймара! Вышел на замену и отдал два голевых паса Французские болельщики в восторге от игры русского полузащитника.

Однако мало кто знает, с кем начинал свой футбольный путь Александр. Об этом нам рассказал тренер Сергей Васютин, у которого Головин играл в училище олимпийского резерва города Ленинск-Кузнецкий. Оттуда Саша в 2012 году и перехал в ЦСКА.

— Ко мне в группу Головин поступил в сентябре 2010 года, — вспоминает Васютин. — Летом он прошёл просмотр и осенью был зачислен к нам в училище. Занимался в команде 1996 года рождения.

— Он чем-то выделялся на фоне ровесников?

— Саша был щупленьким, больше мини-футбольного склада, с неплохой техникой. Вообще одарённых ребят было много, но Головин отличался тем, что всегда тренировался дополнительно. Много дорабатывал сам, после общекомандных занятий. В первый год он играл мало — мы выпускали его на 5-7 минут. Всё остальное время Саша настырно тренировался. Отрабатывал в основном удары.

Когда ребята к нам поступали в училище, я всегда им говорил, что они попали в «футбольный монастырь», где придётся забыть про многие удовольствия: дворы, смартфоны, девочки… Таким в некотором смысле «монахом» и был Саша. Он до сих пор живёт футболом и не разменивается на посторонние вещи. В отпуск постоянно приезжает сюда, на родину — встречается с друзьями, проводит время с родителями. Хотя мог бы куда-то в тёплые страны улететь.

— Когда последний раз виделись с Головиным?

— Он часто заезжает к нам в училище. Всячески помогает: экипирует, дарит мячи, проводит мастер-классы, участвует в тренировках.

— Почему из той команды 1996 года только Александр заиграл на высоком уровне?

— Попал в нужное место к нужному тренеру. Повезло, что в молодёжке ЦСКА работал Александр Гришин. Основу тренировал Леонид Слуцкий, который много внимания уделял молодым игрокам.

— Кроме Александра кто-то из ваших воспитанников начал профессиональную футбольную карьеру?

— Алексей Кувшинов. Он, как и Саша, родом из Калтана. Играл за саратовский «Сокол», «Сибирь». Лёша чуть постарше, поэтому поступил к нам в училище на три года раньше, чем Головин. Сейчас играет профессионально в мини-футбол (МФК «Сиб-Транзит». — Прим. «Чемпионата»).

Вместе с Сашей у нас в ЦСКА забрали ещё Вадима Ларионова. Он играл в разных командах ПФЛ, за молодёжку ЦСКА забивал в ворота «Баварии». Кстати, в группе с Головиным занимался Антон Капризов — родной брат Кирилла Капризова.

— Интересно!

— К нам на игры часто приезжал отец Капризовых и сам Кирилл. Он тогда уже играл за юношескую команду «Металлурга». Я ему ещё говорил: мол, давай к нам, на футбол. Насколько я знаю, Кирилл и Саша до сих пор общаются.

Команда УОР Ленинск-Кузнецкого, 2011 год (Головин — третий слева в нижнем ряду) Фото: Фото из личного архива Сергея Васютина

— А где остальные товарищи Головина по команде?

— Да кого только нет. Есть и священники даже! Кто-то журналистом работает. Но большинство остались в футболе — многие играют на любительском уровне, кто-то детей тренирует уже. Вообще много интересных ребят было. Набирали ведь со всего Кузбасса! Некоторые поиграли на уровне ПФЛ.

Правда, кто из футбольных друзей детства Головина стал священником, Васютин не уточнил. Зато назвал тех, с кем Александр продолжает общаться и по сей день. Из них лишь один играл в футбол на профессиональном уровне — Сергей Жигульский. Ранее он выступал за клубы ПФЛ («Кузбасс» и «Сибирь-2»), а сейчас тренирует детей и играет в любительских командах.

У остальных футбольная карьера не задалась:

Антон Капризов - играет в мини-футбол на любительском уровне. Помимо Головина знаком с Сосланом Джанаевым, а также хоккеистами Ильёй Ковальчуком и Александром Овечкиным.

Сергей Пименов — выступает за любительские мини-футбольные клубы. Ранее возглавлял женскую команду «Кузбасса».

Евгений Максимов — играет в клубе ЛФЛ «Распадская».

Мирон Подъява — играет на любительском уровне. По словам Сергея Николаевича, является едва ли не лучшим другом Головина. Неоднократно гостил у Александра в Монако.

В социальных сетях почти каждого из них можно найти фотографии с Головиным. Как и сказал Васютин, хавбек «Монако» часто бывает на родине.

Фото: vk.com/id156972342

Фото: vk.com/id27457206

Фото: vk.com/id144614274

— Саша всё такой же скромный, порядочный юноша, как и раньше. Без какой-либо звёздной болезни. Остаётся тем, кем и был, — радуется за воспитанника Сергей Николаевич.