Англия готова забрать весь Евро-2020 себе. А чем Россия хуже?

В СМИ Великобритании снова говорят о Евро-2020, и снова – про чуть ли единоличное проведение турнира. Премьер-министр Борис Джонсон аккуратно заявил в интервью The Sun, что страна готова провести больше матчей, если, конечно, этого захочет УЕФА.

Политик объяснил, что сейчас в стране успешно проводится вакцинация населения, и правительство намерено снять все юридические ограничения на социальные контакты и полностью восстановить экономику к 21 июня. А это значит, что после этой даты стадионы можно будет заполнять полностью. Такая возможность – действительно большое преимущество, но нет никаких гарантий, что другие страны-участницы к лету не отменят все ограничения. Время спрогнозировать у них ещё есть – УЕФА ждёт ответ по количеству болельщиков на трибунах до 5 апреля.

Россия лишится Евро? Англия готова принять все игры турнира Российский оргкомитет и УЕФА уже отреагировали на информацию итальянского инсайдера.

Какие ограничения действуют сейчас в других странах? Кто вакцинирует население?

Азербайджан

— Карантинный режим продлён до 1 апреля.



— С 18 января отменена система разрешений на передвижения в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир, Ширван и в Апшеронском районе, а также в Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуварском и Исмаиллинском районах.



— Вакцинация проводится, прошедшим её сейчас выдаются справки (а потом будут выдаваться «ковидные паспорта»). Вопрос формата и выдачи паспортов гражданам находится на этапе обсуждения.



— 1 февраля открылись учебные заведения.

Венгрия

— Болельщиков не пускают на стадионы. Однако в сентябре матч за Суперкубок Европы между «Баварией» и «Севильей» проходил при 30% посещаемости.



— Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая начала делать прививки китайской вакциной Sinopharm. Ранее Венгрия начала вакцинацию российским «Спутником V».



— Действует локдаун до 15 марта.



— На следующей неделе будет обсуждаться обратный переход на дистанционное обучение.



— Выдаются сертификаты вакцинации.

Германия

– В стране уже давно действует полный локдаун, но 1 марта открылись парикмахерские, а в некоторых регионах цветочные и хозяйственные магазины и школы.



– На улице встречаться можно только с одним человеком, не живущим с вами.



– Вакцинация началась в декабре, к середине февраля было привито около 4 млн человек (население Германии – около 83 млн). Меркель обещает, что центры вакцинации выйдут на полную мощность к апрелю.



– По опросам внутри страны, 34% немцев не собираются вакцинироваться.



– Население не хочет ставить себе препарат AstraZeneca: из 1,4 млн полученных доз использовано было только 239 тыс, сообщает Spiegel.



– Матчи проходят без зрителей.

Дания

– с 1 марта заработают магазины площадью менее 5 тыс. квадратных метров, в некоторых частях страны откроются школы.



– Школьникам придётся сдавать тесты на коронавирус минимум два раза в неделю.



– На улице можно собираться группами не более 25 человек.



– Парикмахерские и салоны красоты не работают.



– Правительство прогнозирует, что поворотный момент в борьбе с пандемией наступит в мае – планируется, что к тому моменту будут привиты все датчане старше 50 лет.



– Вакцинация началась в конце декабря, но поставки препаратов Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna идут с перебоями. Премьер-министр Дании даже предложила, что они готовы купить «ненужную вакцину» у других стран Европы.

Ирландия

– Власти планируют вакцинировать большую часть населения к сентябрю, жителей старше 70 – к маю.



– Власти рекомендуют работать из дома, если это возможно. Бары, рестораны и кафе закрыты – еду можно взять на вынос. Строительные работы прекращены.

Испания

– 19% населения имеет иммунитет к коронавирусу.



– В регионах действует комендантский час, но бары и рестораны уже возобновили свою работу.



–Мобильность между регионами ограничена как минимум до Пасхи.



– В стране продолжается массовая вакцинация населения.

Италия

– В ряде провинций ужесточили ограничения: закрыли бары и рестораны, а также ограничили передвижение граждан.



– В «красных» регионах школы снова перешли на дистанционное обучение.



– Вакцинация в стране началась в начале января.

Нидерланды

– Вакцинация стартовала 6 января. Привиться можно препаратами от компаний Pfizer и BioNTech. К концу февраля привилось больше 1 млн населения (всего в стране проживает порядка 17 млн человек).



– С 1 марта ученики колледжей и средних школ смогут вернуться к офлайн-учёбе, с 3 марта откроются салоны красоты и парикмахерские.



– Бутики тоже откроются в ближайшее время, но будут работать по предварительной записи.

Румыния

— 8 февраля школьники вернулись к очным занятиям.



— До 13 марта действует запрет на въезд иностранных граждан.

— Вакцинация проводится.



— С 25 января начали работу рестораны, бары, театры, кинотеатры и казино — при наполненности на 30% вместимости. Магазины смогут работать до 21:00.



— Болельщиков с марта не пускают на стадионы.



— Бухарест — один из 12 городов-хозяев Евро этим летом, но официальные лица заявили, что они отказались от предложения добавить к своим четырем матчам ещё один.

Шотландия

— До очных занятий допускается только 5% студентов колледжей и университетов.



— С 5 января действует режим самоизоляции, предположительно – до начала апреля.



— Сейчас постепенно увеличивается число школьников, допущенных до посещения учебных заведений (в начале марта выходят начальные классы).



— На данный момент вакцинировано примерно 30% населения старше 16 лет (Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca).



— Футбольным фанатам запрещается посещать стадионы. Их возвращение пока не планируется.



Ко всему прочему действуют ограничения на въезд для туристов в страны ЕС.



В Англии ситуация не намного лучше: да, вакцинация проводится, но до 12 апреля не будут работать магазины, которые предлагают товары не первой необходимости, парикмахерские и маникюрные салоны, тематические парки, тренажёрные залы и другие предприятия сферы услуг. До 17 мая – кинотеатры, детские игровые площадки и отели. До этого же дня будут пустовать трибуны футбольных стадионов, но уже в двух последних турах власти могут разрешить допуск 10 000 зрителей.



Если следовать логике о массовом иммунитете и снятия ковидных ограничений, то Россия тоже может сказать, что готова забрать все матчи. А что? Мы уже давно играем с болельщиками, люди прививаются, у нас уже давно всё работает в прежнем режиме. Может, и нам выступить с подобными заявлениями?

Зачем Англии нужны все матчи?

Помимо денег – желание заполучить другой турнир. Великобритания намерена подать заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Республике Ирландии. Последний раз крупный турнир в королевстве проходил в 1996 году (ЧЕ), а чемпионата мира не было с далёкого 1966-го.



После этого страна подавала заявку на проведение мундиаля несколько раз, и каждый раз проигрывала:



– в 1984 году победила заявка Италии – страна получила ЧМ-1990;



– в 2000-м право на проведение ЧМ-2006 получила Германия, Англия вылетела после второго тура голосования;



– в 2010 году англичане проиграли России и Катару.



Джонсон открыто заявил, что страна очень хочет «вернуть футбол домой в 2030 году». «Я действительно думаю, что это подходящее место, – сказал он в интервью The Sun. – Это будет замечательно для всей страны. Сейчас подходящее время провести чемпионат мира в доме футбола».



Также премьер Великобритании надеется, что «имидж смелой Британии, которая добилась успеха в вакцинации, что позволит после снятия всех ограничений 21 июня заполнить стадионы на 100%, станет отличной рекламой для заявки на 2030 год». Забавно, что к этому он добавил ещё про популяризацию массового спорта, чтобы страна могла восстановить физическую форму после пандемии коронавируса.



Ошибки кампании при борьбе за заявку на ЧМ-2018 будут учтены, пообещали в UK Sport: Саймон Мортон, главный операционный директор агентства, сказал, что на этот раз федерация футбола будет придерживаться совершенно другого подхода. Тогда на заявку потратили колоссальную сумма в 19 млн фунтов стерлингов, которую активно пиарили как блестящую и самую конкурентоспособную, но дойти даже до второго тура голосования с ней не смогли.

«Мы пожали руки, а нас обманули». 10 лет назад Россия победила Англию в борьбе за ЧМ-2018 Англичане считали свою заявку лучшей и были уверены, что наберут больше шести голосов в первом раунде, но получили всего два и вылетели.

Англичане тогда были в бешенстве: сразу же начали публиковать статьи с опасениями о процветании расизма в России, вспоминать древние истории и при любом удобном случае публиковать новые – раздутые до невероятных масштабов. Сколько раз появлялись новости на их сайтах, что у России отнимут чемпионат мира – даже не сосчитать. Но реакция ФИФА всегда была одна: всё состоится по плану, никаких отмен и переносов не будет.



Сейчас УЕФА тоже убеждает, что никаких изменений не будет. Ну и большой вопрос, насколько выгодно вносить какие-то глобальные изменения за несколько месяцев до турнира, который и так пострадал от коронавируса.