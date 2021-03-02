Зачем «Зениту» Джанаев? В ЦСКА отказались от вратаря из-за его спартаковского прошлого

В последние два дня «Чемпионату» стало известно об интересе «Зенита» к двум голкиперам – Сослану Джанаеву из «Сочи» и Илье Лантратову из «Химок». Вполне возможно, что летом один из них присоединится к санкт-петербургскому клубу, чтобы стать первым номером команды. По крайней мере, чемпионы России хотят взять того, кто способен занять место в основе уже в следующем сезоне.

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О том, что «Зенит» находится в поиске голкипера, мы сообщали ещё перед открытием зимнего трансферного окна. Тем не менее в январе-феврале сине-бело-голубые никого не приобрели – все сделки отложены до лета. Зато отпустили Александра Васютина в шведский «Юргорден». Теперь в распоряжении главного тренера Сергея Семака остались два опытных вратаря Андрей Лунёв и Михаил Кержаков, который вдобавок выбыл на месяц из-за травмы связки колена. И у Лунёва, и у Кержакова по окончании сезона-2020/2021 завершаются контракты с санкт-петербургским клубом. По имеющейся информации, высока вероятность, что с первым из них договор продлён не будет.



Нельзя утверждать, что Лунёв уже не соответствует уровню «Зенита», но качество его игры немного снизилось по сравнению с тем временем, когда Андрей только начинал свою карьеру в Северной столице. Отчасти это связано с травмами. С конца октября 2019 года из-за повреждений плеча, таза и бедра кандидат в сборную России пропустил 178 дней. В прошлой Лиге чемпионов Лунёв отыграл только первую половину группового этапа, а всю нынешнюю просидел в запасе под Кержаковым, будучи недостаточно готовым после длительной паузы без игровой практики.



В общем, логика руководства «Зенита» понятна. Другой вопрос, почему выбор санкт-петербургского клуба пал на уже довольно возрастного 33-летнего Джанаева, сыгравшего всего три матча за сборную России, и пока ещё недостаточно опытного 25-летнего Лантратова, который лишь первый сезон проводит на уровне РПЛ. Очевидно, для спортивного департамента сине-бело-голубых это лучшие из доступных на рынке кандидатур по соотношению «цена-качество» (Сослан вообще станет летом свободным агентом). Переход в «Зенит» из ЦСКА Игоря Акинфеева представить невозможно, а владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отпустит Матвея Сафонова, наверное, только на такие деньги, какие санкт-петербургский клуб привык платить за раскрученных легионеров. Все остальные приличные вратари РПЛ примерно одного класса и потенциала.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Исходя из статистики, есть риск, что чемпионы России, грубо говоря, поменяют шило на мыло. Для сравнения четырёх голкиперов возьмём их выступления в РПЛ с начала 2020 года, поскольку в нынешнем сезоне Лунёв сыграл мало. За этот период Андрей провёл в РПЛ 12 матчей, в которых пропустил 10 мячей и выдал три «сухаря». Кержаков – 19 матчей, пропустил 15 мячей и выдал семь «сухарей». Вот данные InStat по ключевым показателям:



Как видите, Лунёв уступает остальным разве что в игре на выходах. Зато по проценту отражённых ударов – важнейшему показателю для голкиперов – Андрей занимает первое место. Просто так получалось, что его промахи сильнее бросались в глаза, чем эпизоды, в которых он выручал или просто брал «свои мячи».



Кержаков, казалось, выиграл конкуренцию у Лунёва после того, как в июле прошлого года прочно занял место травмированного товарища. Михаил нечасто ошибался и вроде бы наконец-то доказал, что готов быть основным вратарём санкт-петербургской команды. Он шёл к этому долгие годы, становясь на какие-то отрезки первым номером и снова попадая в запас с возвращением в строй конкурента. Тем не менее в «Зените», по всей видимости, не уверены в Кержакове, как в голкипере под Лигу чемпионов. В этой ЛЧ у Михаила была очень посредственная статистика на групповом этапе – всего 61% отражённых ударов. Для сравнения Сафонов парировал 76% ударов, а Маринато Гильерме из «Локомотива» – 75%.

Отбитые удары Игра на выходнах Точные пасы ногами Лунёв 79% 89% 87% Кержаков 76% 95% 90% Джанаев 75% 96% 85% Лантратов 74% 97% 75%

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Однако в возможном переходе Джанаева есть один любопытный нюанс. Сослан – бывший игрок «Спартака» – принципиального соперника для болельщиков «Зенита». Он отдал красно-белым несколько лет карьеры и провёл за них 41 матч. Между тем, полтора года назад, летом 2019-го Джанаев был в шаге от перехода в ЦСКА, но в последний момент красно-синие отказались от подписания контракта. Гендиректор «армейцев» Роман Бабаев признавался в интервью для «Чемпионата», что это произошло из-за негативной реакции фанатов ЦСКА на приглашение экс-спартаковца. Пусть даже воспитанника «армейцев». Возможно, фанаты «Зенита» тоже не примут Джанаева, как не приняли Артёма Дзюбу, и Сослан будет чувствовать чрезмерное давление за спиной в каждом матче. Играть без права на ошибку. Это сломает кого угодно. Тогда санкт-петербургскому клубу, скорее всего, опять придётся довольно быстро выйти на трансферный рынок в поисках основного голкипера.