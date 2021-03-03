«Зенит» выиграет три Кубка УЕФА за 10 лет». Куда пропал экс-президент РФС Фурсенко

В последние два года Сергей Фурсенко редко появляется в медиапространстве. Ещё недавно он привозил Манчини в «Зенит», с которым собирался выигрывать Лигу чемпионов, и энергично реформировал российский футбол. Рассказываем, куда пропал один из самых влиятельных людей нашего футбола последних 15 лет.

Работа старшим инженером и кооператив с Путиным

Фурсенко родился и отучился в Санкт-Петербурге. Он закончил физико-математический лицей №239 и политехнический университет по специальности «электрические аппараты». Вплоть до 2003 года будущий президент «Зенита» не имел ничего общего с футболом. После окончания учёбы Сергей работал старшим инженером во Всесоюзном НИИ радиоаппаратуры, где трудился 10 лет, став впоследствии начальником научно-исследовательской лаборатории. Фурсенко занимался разработкой и внедрением систем управления воздушным движением и посадки; был ответственным исполнителем по созданию автоматизированного комплекса технического управления и контроля системы посадки космических кораблей многоразового использования. В 1987 году как сотрудник института командировался на Кубу для работы по внедрению системы управления воздушным движением республики, а годом позже принял участие в обеспечении автоматической посадки многоразового космического корабля «Буран».



В 1989-м Фурсенко сменил работу, став исполнительным директором компании «Техноэксан», специализирующейся на экспорте наукоёмкого оборудования и высоких технологий. С 1991 по 1996 год Фурсенко был генеральным директором научно-производственного предприятия «ТЭМП», осуществлявшего разработку и внедрение высоких технологий в сфере экологии и защиты окружающей среды. Главным консультантом компании был Владимир Якунин, председатель Международного центра делового сотрудничества. Якунин, братья Фурсенко и Владимир Путин в 1996 году учредили дачный кооператив «Озеро».

Пранкеры позвонили Сергею Фурсенко от имени Мутко. Обсудили Кокорина и Мамаева Президент «Зенита» очень расстроен, но защищать Александра не собирается.

Спродюсировал сериал и получил должность в «Газпроме»

Дальше карьера Фурсенко стала развиваться бурными темпами. В 1997-м он был назначен заместителем генерального директора ОАО «Ленэнерго», дочерней структуры РАО «ЕЭС России» (гендиректором был бывший первый заместитель председателя Комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга Сергей Вязалов), а через год устроился гендиректором в ЗАО «Телевизионное объединение «Продюсерский центр «Школа». Фурсенко, руководя ООО «Мастерская Игоря Шадхана», спродюсировал документальный сериал «Тайны затонувших кораблей», посвящённый судам, нашедшим вечное пристанище на дне Балтийского моря. Этот проект был проспонсирован «Газпромом» и получил статус «Российского национального фильма».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В «Газпроме» Фурсенко оказался в 2003 году, когда был назначен на должность заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа. Уже через полгода Фурсенко возглавил дочернюю структуру компании — ООО «Ленстрансгаз».

Первое появление в «Зените»

Работая на должности в «Газпроме» и возглавляя дочернюю компанию, в 2003-м Фурсенко был включён в совет директоров «Зенита», а через два года стал его председателем, после того как «Газпром» купил контрольный пакет акций петербуржского клуба. Однако через месяц пост председателя совета директоров был упразднён, и Фурсенко был представлен в новом амплуа — президента «Зенита».



Глава питерского клуба сразу обозначил задачи «Зенита» на десять лет. «За этот срок планируется войти в десятку сильнейших клубов Европы, трижды завоевать Кубок УЕФА, неоднократно выиграть чемпионат России. Собственная школа подготовки должна будет каждый год поставлять как минимум одного игрока в основной состав. Кроме того, клуб обязан стать безубыточным. Чтобы реализовать всё это, следует поднять спортивную и коммерческую работу в «Зените» на высочайший европейский уровень. Чем мы все уже, собственно, и начали заниматься», — заявил Фурсенко в апреле 2006 года. И уже через два года клуб взял Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, правда, Фурсенко к тому моменту в команде не было.



Он отошёл от футбола ненадолго: с марта по октябрь 2008 года был генеральным директором, а с октября 2008 по март 2010 года — президентом ЗАО «Национальная медиа группа». На посту президента «Зенита» его сменил Александр Дюков.

«Академическая задолженность». Чем «Зенит» ответит президенту Когда «Зенит» начнёт поставлять в сборную не просто российских игроков, а своих воспитанников – новых Аршавиных и Кержаковых.

Работа в РФС

В 2010 году Фурсенко стал президентом РФС. После этого цитаты бывшего президента «Зенита» всегда занимали первые строчки на страницах газет. РФС по указанию Фурсенко разработал кодекс чести организации, состоящий из 12 заповедей, выбрал символом сборной России на Евро-2012 Аленький цветочек и намерился выиграть чемпионат мира в 2018 году. Главным же переворотом в российском футболе стал переход чемпионата на систему «осень-весна». С 2012 года чемпионат России проводится по этой системе, команды-участницы еврокубков получили возможность синхронизироваться с европейскими командами и играть в более-менее равных условиях, а клубы низших дивизионов – играть в снежную и промозглую погоду.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Разрабатывать Кодекс чести президенту РФС помогала гендиректор центра аналитической психологии Каринэ Гюльазизова. Она консультировала Фурсенко по вопросам идеологии, а в «Зените», где они работали вместе, занималась продвижением Сергея Александровича и прописывала идеологию. Ещё президент РФС позвал в сборную на внушительный контракт Дика Адвоката. При Фурсенко национальная команда провалилась на Евро-2012.



После Евро президент РФС подал в отставку, но от футбола не отошёл. По просьбе Путина Фурсенко был включён в Президентский совет по развитию физкультуры и спорта, а также являлся членом исполкома УЕФА. Помимо этого, с 2012 по 2013 год Фурсенко совмещал свою футбольную деятельность с должностью председателя Совета Директоров ООО «Газпром газомоторное топливо».



После ухода президента РФС с должности выяснилось, что на организации висит задолженность в размере 800 млн рублей. Она появилась из-за взятого Фурсенко кредита, залогом в котором были коммерческие права футбольного союза. Все доходы РФС шли на его погашение. Виталий Мутко (министр спорта РФ) заявил, что государство не будет ликвидировать дефицит бюджета данной организации. Закрыть долги получилось только в 2017 году.

Фурсенко ушёл 25 июня было объявлено об отставке Сергея Фурсенко. В качестве президента Российского футбольного союза он проработал 2,5 года. "Чемпионат.com" вспоминает основные вехи деятельности Фурсенко во главе РФС.

Второй приход в «Зенит»

В мае 2017 года Фурсенко снова стал президентом «Зенита». Привезти Манчини в Россию ему всё-таки удалось. Ещё в 2012-м при вскрытии сейфа бывшего президента РФС был обнаружен контракт с главным тренером «Манчестер Сити». Тогда итальянец был кандидатом на пост главного тренера сборной России.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Резкие высказывание в медиапространстве продолжились и в «Зените». Фурсенко после чемпионского сезона «Спартака» сразу «бросил перчатку», заявив, что в следующем сезоне красно-белым будет непросто. Президент «Зенита» назвал задачу клуба на сезон — победа в Лиге Европы. В новом сезоне сине-бело-голубые не разрывали РПЛ, поскольку за них этот делал президент клуба, но только в СМИ.

Фурсенко: мы все хотим, чтобы играли только российские футболисты Президент «Зенита» — об ироничном замечании Владимира Путина в адрес «Зенита» и легионеров в его составе.

Вот самые яркие фразы Фурсенко:

«Прибыль Газпром» получает на европейском рынке, а не на бабушках».

«Через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов».

«Кокорин способен стать лучшим футболистом Европы».

О лимите — «Хватит устраивать эксперименты и ставить над нами опыты».

«В России 45 млн поклонников футбола, из них 15 млн болеют за «Зенит».

О политике клуба — «Мы строим гоночное авто, но на просёлочной дороге его обгонит и «Нива».

«Игрокам «Зенита» надо отдохнуть. И они увеличат отрыв от конкурентов» Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвёл итоги года.

Фурсенко не удалось привести «Зенит» к чемпионству. Он поддерживал идеи Манчини и его решения отправить Шатова и Дзюбу в аренду, а Анюкова — в дубль. Но всё же ему предоставили шанс реабилитироваться, и Фурсенко пригласил Семака. Ещё до своего ухода из «Зенита» Фурсенко попал в санкционный «Кремлевский список» США, но на его работу в клубе это никак не повлияло. В феврале 2019-го САФ покинул «Зенит» и перешёл на гораздо менее публичную должность вице-президента акционерного общества «Газпромбанк», а также стал представителем банка в совете директоров «Зенита».



Ждём нового пришествия в футбол?