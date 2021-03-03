Триумф Соу, скромность Промеса. Как провели первые матчи статусные новички РПЛ

В матчах на Кубок России и 20-го тура РПЛ дебютировали почти все звёздные новички российских клубов. Разбираем их игру и осторожно смотрим в будущее. В материале использованы данные Wyscout.
Саломон Рондон, ЦСКА
Венесуэльский форвард толком не проходил зимние сборы с «армейцами», но уже сейчас становится важной деталью в командной конструкции – Виктор Гончаренко доверил ему место в стартовом составе в дерби с ЦСКА (и Рондон отыграл 67 минут), а до этого в кубковой игре против «СКА-Хабаровск» Саломон вышел на 41 минуту. Суммарно – 108, что ощутимо больше, чем у Чалова (49).
Несомненный плюс в игре Рондона – он сразу же продемонстрировал умение выходить на ударные позиции и искать моменты. В каждом из двух матчей у форварда было по три удара, суммарная острота составила 1,35 xG. В среднем за 90 минут на коротком отрезке Саломон касается мяча в штрафной 9,17 раз за игру. Достойный показатель, который со временем должен вылиться и в забитые голы.
Помимо реализации, в игре Рондона не хватает вспомогательной работы. Его ведь брали в команду не только как бомбардира, но и как нападающего-функцию, который по сравнению с Чаловым улучшит работу в оттяжке и борьбе, будет лучше цепляться за мячи и сохранять их. В игре с «Локомотивом» Рондон выдал лишь восемь единоборств (два успешных, то есть всего 25%), против «СКА-Хабаровск» — 10 дуэлей (четыре выигранных, 40%). Все обводки – неудачные (ноль из четырех), качественного быстрого подыгрыша партнёрам минимум.
Али Соу, «Ростов»
У Валерия Карпина не было центрфорвардов схожего типажа, поэтому Али Соу сразу же по приезду, без всякого встраивания в систему, попал в основной состав «Ростова» и отыграл по 90 минут что против «Ахмата» на Кубок, что против «Зенита» в чемпионате.
Забавный дубль в матче с «Зенитом», где Соу сначала затолкал мяч в пустые ворота после ляпа соперников на линии ворот, а затем удачно подставил ногу под удар Байрамяна – яркое событие, которое заставило всю РПЛ говорить об этом трансфере. Тем более Соу действительно круто переносит умение получать опасные моменты в нашу сложную для нападающих лигу. В обоих матчах он наносил по три удара из штрафной, с «Зенитом» мог забить даже ещё один раз – в эпизоде на 30-й минуте, когда подкараулил срезку Дугласа Сантоса.
Но в целом, несмотря на два гола «Зениту», с ответственностью заявляю, что Соу может и должен играть намного лучше. Пока слишком мало эпизодов с его работой в оттяжке с быстрым отыгрышем или сохранением мяча (единственный эпизод — как он перед вторым голом в центре развернул Ракицкого и продлил атаку направо, после чего и пошел навес), плюс он не всегда активно предлагает себя в штрафной. А все эти качества у него есть (иначе бы его не оставили на поле после удаления) — просто сейчас он их не демонстрирует. И пока не всегда не попадает в темп. Когда Соу адаптируется, он станет ещё сильнее.
Квинси Промес, «Спартак»
Квинси сразу же попал в основной состав «Спартака», причём по уровню движения, который он продемонстрировал в игре с «Рубином», вопросов по текущему состоянию голландца минимум. Не зря он отбегал все 90 с лишним минут, а во втором тайме его вовлечённость в игру не снизилась, как могло бы случиться в случае неготовности, а лишь возросла.
В первом тайме Промес расположился на правом фланге, и это стало проблемой: Квинси был жёсткой привязан к широкой позиции, очень редко смещался в середину, пару раз поменялся местами с Мозесом, но слева тоже работал в ширине. Квинси почти не создавал моменты и только один раз вышел на ударную позицию. С левой ноги из неудобной точки.
После перерыва из-за удаления роль Промеса стала гибче: он получил свободу в перемещениях, работал как в полуфлангах, так и центре, стал в 1,5 раза чаще касаться мяча. Суммарно за оба тайма у Квинси набралось пять попыток дриблинга, пять навесов, два заработанных нарушения и шесть передач в штрафную. Не так плохо для первого раза. Но если Тедеско встроит Промеса в игру без такой жёсткой привязки, как было до перерыва, влияние голландской звезды лишь возрастёт. Пока же – слишком скромно.
Йоррит Хендрикс, «Спартак»
Ещё один новичок красно-белых, прибывший из Голландии, пока сталкивается с трудностями, хотя в обоих матчах с «Динамо» и «Рубином» выходил с первых минут. Тедеско в него верит и котирует выше Умярова, но настоящего Хендрикса мы ещё не увидели.
Против «Динамо» Йоррит сыграл 86 минут, был заметен и активен, однако чересчур часто для своей позиции суетился и допускал брак в несложных передачах. Суммарная точность пасов составила непривычно низкие для него 80% — обычно Хендрикс работает с мячом надёжнее, показатель стремится к 90%. Голландец поучаствовал в 17 единоборствах, выиграл 10 из них, отметился тремя обводками и двумя ударами. При этом он работал не только в глубине, но и часто поднимался выше – а это не идеальная роль для голландца. Но здесь сказалась игра в паре с таким же по стилистике Умяровым.
С «Рубином» Хендрикс отыграл приличный первый тайм: чёткая работа в передачах (32 из 35, точность – 91%), качественная поддержка фланговых игроков – на Мозеса и Айртона он пасовал особенно часто. Среди всех этих пасов было не так много тех, что развивают атаку, запомнилась лишь одна на 30-й минуте, когда Йоррит вывел на хорошую позицию Мозеса. И здесь уже есть вопросы к спартаковской структуре: если у полузащитника нет качественных предложений, он не сможет отдать острую передачу. Игроки же «Спартака» располагались слишком широко и далеко друг от друга.
Второй недостаток в игре Хендрикса ожидаемый – он даёт средний объём передвижения с мячом и единоборств (лишь пять единоборств до перерыва), недостаточно динамичен, обороняется он скорее за счёт выбора позиции и интеллекта. Поэтому в меньшинстве Тедеско и убрал его с поля, посчитав, что Крал справится с игрой в опорной зоне в одиночку лучше. Общая оценка игры Хендрикса пока выглядит так: он не испортил игру команды, но и не улучшил её. Здесь Тедеско тоже должен помочь, пока «Спартак» не использует лучшие навыки опорного полузащитника.
Пабло, «Локомотив»
Для окончательных выводов ещё слишком рано, ведь надёжность центрального защитника определяет дистанция, но на сегодня трансфер Пабло себя оправдывает. Бразилец органично влился в стартовый состав «Локомотива», забил в красивом высоком прыжке «Тамбову» в Кубке, достойно отыграл в дерби с ЦСКА и помог команде сохранить ворота сухими.
Пабло хорошо обучен, быстро и правильно перемещается, имеет баланс между агрессией и дисциплиной, адекватно выглядит в борьбе. В матче с ЦСКА можно выделить разве что три погрешности: на 30-й минуте он пропустил мяч по подсказке Гильерме (не увидел, что сзади бежит Рондон), на 50-й в зону за его спиной вторым темпом после штрафного ворвались Васин и Кучаев, родился самый опасный момент «армейцев» (но там коллективная ошибка – три соперника на дальней штанге!), а на 84-й Пабло долго разворачивался с мячом под правую ногу и чуть его не потерял.
На мяче бразилец пока играет надёжно, но по сравнению с Чорлукой скромно. Его отчасти ограничивает позиция (правоногий игрок на позиции левого центрального), поэтому передач с качественным продвижением Пабло отдаёт немного – лишь одна точная передача в финальную треть из трех попыток, а также высоковатый процент брака в длинных пасах (четыре точных из девяти). Но для «Локомотива» игра Пабло – это всё равно громадный шаг вперёд, особенно по сравнению с Райковичем.
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