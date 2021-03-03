Триумф Соу, скромность Промеса. Как провели первые матчи статусные новички РПЛ

В чём нужно прибавлять Пабло и почему Хендрикс тоже может играть намного лучше.

В матчах на Кубок России и 20-го тура РПЛ дебютировали почти все звёздные новички российских клубов. Разбираем их игру и осторожно смотрим в будущее. В материале использованы данные Wyscout.

Саломон Рондон, ЦСКА

Венесуэльский форвард толком не проходил зимние сборы с «армейцами», но уже сейчас становится важной деталью в командной конструкции – Виктор Гончаренко доверил ему место в стартовом составе в дерби с ЦСКА (и Рондон отыграл 67 минут), а до этого в кубковой игре против «СКА-Хабаровск» Саломон вышел на 41 минуту. Суммарно – 108, что ощутимо больше, чем у Чалова (49).

Несомненный плюс в игре Рондона – он сразу же продемонстрировал умение выходить на ударные позиции и искать моменты. В каждом из двух матчей у форварда было по три удара, суммарная острота составила 1,35 xG. В среднем за 90 минут на коротком отрезке Саломон касается мяча в штрафной 9,17 раз за игру. Достойный показатель, который со временем должен вылиться и в забитые голы.

Помимо реализации, в игре Рондона не хватает вспомогательной работы. Его ведь брали в команду не только как бомбардира, но и как нападающего-функцию, который по сравнению с Чаловым улучшит работу в оттяжке и борьбе, будет лучше цепляться за мячи и сохранять их. В игре с «Локомотивом» Рондон выдал лишь восемь единоборств (два успешных, то есть всего 25%), против «СКА-Хабаровск» — 10 дуэлей (четыре выигранных, 40%). Все обводки – неудачные (ноль из четырех), качественного быстрого подыгрыша партнёрам минимум.

Гончаренко испугался «Локомотив» и намудрил со схемой. План вообще не сработал Но всё могло бы закончиться лучше, если бы не ошибки Васина.

Али Соу, «Ростов»

У Валерия Карпина не было центрфорвардов схожего типажа, поэтому Али Соу сразу же по приезду, без всякого встраивания в систему, попал в основной состав «Ростова» и отыграл по 90 минут что против «Ахмата» на Кубок, что против «Зенита» в чемпионате.

Забавный дубль в матче с «Зенитом», где Соу сначала затолкал мяч в пустые ворота после ляпа соперников на линии ворот, а затем удачно подставил ногу под удар Байрамяна – яркое событие, которое заставило всю РПЛ говорить об этом трансфере. Тем более Соу действительно круто переносит умение получать опасные моменты в нашу сложную для нападающих лигу. В обоих матчах он наносил по три удара из штрафной, с «Зенитом» мог забить даже ещё один раз – в эпизоде на 30-й минуте, когда подкараулил срезку Дугласа Сантоса.

Но в целом, несмотря на два гола «Зениту», с ответственностью заявляю, что Соу может и должен играть намного лучше. Пока слишком мало эпизодов с его работой в оттяжке с быстрым отыгрышем или сохранением мяча (единственный эпизод — как он перед вторым голом в центре развернул Ракицкого и продлил атаку направо, после чего и пошел навес), плюс он не всегда активно предлагает себя в штрафной. А все эти качества у него есть (иначе бы его не оставили на поле после удаления) — просто сейчас он их не демонстрирует. И пока не всегда не попадает в темп. Когда Соу адаптируется, он станет ещё сильнее.

Три года назад «Газпром» пожалел денег на Соу. Теперь он забил два «Зениту» Причудливые переплетения судеб героев 20-го тура РПЛ — Деспотовича и Соу. Даже Златан затесался.

Квинси Промес, «Спартак»

Квинси сразу же попал в основной состав «Спартака», причём по уровню движения, который он продемонстрировал в игре с «Рубином», вопросов по текущему состоянию голландца минимум. Не зря он отбегал все 90 с лишним минут, а во втором тайме его вовлечённость в игру не снизилась, как могло бы случиться в случае неготовности, а лишь возросла.

В первом тайме Промес расположился на правом фланге, и это стало проблемой: Квинси был жёсткой привязан к широкой позиции, очень редко смещался в середину, пару раз поменялся местами с Мозесом, но слева тоже работал в ширине. Квинси почти не создавал моменты и только один раз вышел на ударную позицию. С левой ноги из неудобной точки.

После перерыва из-за удаления роль Промеса стала гибче: он получил свободу в перемещениях, работал как в полуфлангах, так и центре, стал в 1,5 раза чаще касаться мяча. Суммарно за оба тайма у Квинси набралось пять попыток дриблинга, пять навесов, два заработанных нарушения и шесть передач в штрафную. Не так плохо для первого раза. Но если Тедеско встроит Промеса в игру без такой жёсткой привязки, как было до перерыва, влияние голландской звезды лишь возрастёт. Пока же – слишком скромно.

Тедеско мучает «Спартак» новой структурой. В ней напрочь потерялся даже Промес В меньшинстве красно-белые стали играть лучше. Это – главный приговор свежим тренерским взглядам.

Йоррит Хендрикс, «Спартак»

Ещё один новичок красно-белых, прибывший из Голландии, пока сталкивается с трудностями, хотя в обоих матчах с «Динамо» и «Рубином» выходил с первых минут. Тедеско в него верит и котирует выше Умярова, но настоящего Хендрикса мы ещё не увидели.

Против «Динамо» Йоррит сыграл 86 минут, был заметен и активен, однако чересчур часто для своей позиции суетился и допускал брак в несложных передачах. Суммарная точность пасов составила непривычно низкие для него 80% — обычно Хендрикс работает с мячом надёжнее, показатель стремится к 90%. Голландец поучаствовал в 17 единоборствах, выиграл 10 из них, отметился тремя обводками и двумя ударами. При этом он работал не только в глубине, но и часто поднимался выше – а это не идеальная роль для голландца. Но здесь сказалась игра в паре с таким же по стилистике Умяровым.

С «Рубином» Хендрикс отыграл приличный первый тайм: чёткая работа в передачах (32 из 35, точность – 91%), качественная поддержка фланговых игроков – на Мозеса и Айртона он пасовал особенно часто. Среди всех этих пасов было не так много тех, что развивают атаку, запомнилась лишь одна на 30-й минуте, когда Йоррит вывел на хорошую позицию Мозеса. И здесь уже есть вопросы к спартаковской структуре: если у полузащитника нет качественных предложений, он не сможет отдать острую передачу. Игроки же «Спартака» располагались слишком широко и далеко друг от друга.

Второй недостаток в игре Хендрикса ожидаемый – он даёт средний объём передвижения с мячом и единоборств (лишь пять единоборств до перерыва), недостаточно динамичен, обороняется он скорее за счёт выбора позиции и интеллекта. Поэтому в меньшинстве Тедеско и убрал его с поля, посчитав, что Крал справится с игрой в опорной зоне в одиночку лучше. Общая оценка игры Хендрикса пока выглядит так: он не испортил игру команды, но и не улучшил её. Здесь Тедеско тоже должен помочь, пока «Спартак» не использует лучшие навыки опорного полузащитника.

«Спартак» снова критикуют за селекцию. Но в этом вообще нет смысла Мозес – плохой, Хендрикс – слабый. Только заиграть в сегодняшнем клубе по умолчанию слишком сложно.

Пабло, «Локомотив»

Для окончательных выводов ещё слишком рано, ведь надёжность центрального защитника определяет дистанция, но на сегодня трансфер Пабло себя оправдывает. Бразилец органично влился в стартовый состав «Локомотива», забил в красивом высоком прыжке «Тамбову» в Кубке, достойно отыграл в дерби с ЦСКА и помог команде сохранить ворота сухими.

Пабло хорошо обучен, быстро и правильно перемещается, имеет баланс между агрессией и дисциплиной, адекватно выглядит в борьбе. В матче с ЦСКА можно выделить разве что три погрешности: на 30-й минуте он пропустил мяч по подсказке Гильерме (не увидел, что сзади бежит Рондон), на 50-й в зону за его спиной вторым темпом после штрафного ворвались Васин и Кучаев, родился самый опасный момент «армейцев» (но там коллективная ошибка – три соперника на дальней штанге!), а на 84-й Пабло долго разворачивался с мячом под правую ногу и чуть его не потерял.

На мяче бразилец пока играет надёжно, но по сравнению с Чорлукой скромно. Его отчасти ограничивает позиция (правоногий игрок на позиции левого центрального), поэтому передач с качественным продвижением Пабло отдаёт немного – лишь одна точная передача в финальную треть из трех попыток, а также высоковатый процент брака в длинных пасах (четыре точных из девяти). Но для «Локомотива» игра Пабло – это всё равно громадный шаг вперёд, особенно по сравнению с Райковичем.

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