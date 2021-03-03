«Или лавка в «Спартаке», или футбол в Англии». Павлюченко не хотел ехать в АПЛ

Всем привет, с вами Роман Павлюченко, и сегодня я расскажу о моём трансфере из «Спартака» в «Тоттенхэм» – как это было, почему я не хотел в Англию и как на переход повлияла поездка Валерия Карпина к моей жене.

Фото: instagram.com/larpav

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Летом 2008 года я ещё играл за «Спартак», и в Москву прилетели скауты «Тоттенхэма» – я про это не знал, они встречались только с моим агентом Олегом Артёмовым и уехали обратно. Но через какое-то время Олег раскрылся: «Снова прилетели люди из Лондона, хотят поговорить».

Мы встретились в ресторане «Ласточка» на Москва-реке. Кто там был из «Тоттенхэма» – точно не помню, скорее всего, генеральный или спортивный директор. Что заказывали – тоже не вспомню. Борща точно не было, англичане его не едят.

Представители клуба говорили, что с моим игровым стилем в Англии будет легко, но конкретики я им всё равно не обещал – послушал и сказал, что приму решение в ближайшее время. Тем более через два дня мы на выезде играли с киевским «Динамо» в квалификации Лиге чемпионов (дома «Спартак» проиграл 1:4 – Прим. «Чемпионата»).

Новый пост Павлюченко: как засыпал на разборах «Спартака» и кайфовал от тренировок в АПЛ Реднапп шутил, что Роман бежит медленнее своего переводчика.

За день до вылета меня вызвал к себе Карпин, тогда спортивный директор «Спартака». Начал говаривать:

– Я сам поиграл в Европе, тоже сначала боялся, но теперь ни о чём не жалею, поэтому езжай.

– Георгич, мне всё нравится в «Спартаке», не хочу никуда уезжать.

– Ром, понимаешь, у нас идёт сезон, ты будешь вторым нападающим после Веллитона. Или лавка в «Спартаке», или игра в Англии.

Я даже стал задумываться, что больше не нужен «Спартаку», хотя много забивал и был лучшим бомбардиром. Но всё же догадывался, что это уловки Карпина, который, помимо искреннего желания мне помочь, хотел совершить выгодный трансфер, за меня тогда давали 14 миллионов фунтов. И всё же в тот момент я злился на Карпина: «Только пришёл в «Спартак» и сразу хочет меня убрать». И не прислушался к его последней фразе: «Попробуй, потом «спасибо» скажешь».

У него не получилось, я действительно хотел оставаться в России, меня пугали бытовые перемены: когда ты один и молодой – одно дело, но у меня уже была семья, дочери Кристине исполнилось четыре года.

Однако Карпин не сдавался и рано утром, когда я уже уехал в аэропорт, приехал к нам в загородный дом на разговор с моей женой. Лариса потом рассказывала: «Стучат, я открываю, а там Валерий Карпин». Он снова просил, чтобы я согласился, что он сам поиграл за границей и желал мне того же. Я послушал, но мнения не поменял. Мы в тот момент уже прилетели в Киев.

Фото: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images

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Едем в автобусе в отель, как мне звонит агент: «Ром, я на связи с Хуанде Рамосом» – «И что?» – «Хочет лично поговорить» – «А как я буду с ним говорить, я же ни английский, ни испанский не понимаю?» Общались через переводчика.

«Роман, – говорил Рамос. – Никогда в жизни я не звонил футболистам. Ты – первый! Я за тобой следил, я тебя знаю и вижу тебя основным нападающим на место ушедшего Бербатова». Я понял, что если звонит лично тренер, то я реально нужен, поэтому собрался и сказал агенту, что готов: «Олег, оформляйте трансфер». И сразу позвонил жене: «Давай переезжать». – «Ром, попробуй, в «Спартак» или другой российский клуб ты в любом случае вернёшься».

Что было дальше.

Приехали в гостиницу, вышли из автобуса, команда пошла на обед, а я остался на ресепшене – агент тут же оформил обратный билет, я торопился в аэропорт и не успел попрощаться с ребятами и тренерским штабом. «Пав, ты где? Вся команда обедает», – написал мне сосед по номеру Калиниченко. «Макс, – ответил я. – Всё, братан, я уезжаю в Англию».

Прилетел в Москву – на следующий день самолёт до Лондона. Я летел на один день без вещей – с телефоном, в рубашечке, джинсиках и туфельках. Всё-таки суперзвезда «Спартака» едет в Англию, хаха. Олег в полёте был радостным: «Да нормально всё, будешь играть».

На месте ждали фотокорреспонденты, сразу же подарили футболки и шарф, на базе – контракт, потом – за вещами в Москву.

Так я слетал на Лигу чемпионов в Киев, а в итоге оказался в «Тоттенхэме».

И про Карпина. Он был прав. Говорю ему «спасибо».