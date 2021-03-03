Жена Мамаева найдена без сознания. Накануне она обвинила мужа в измене

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева найдена без сознания в квартире в Москве. На днях Алана обвинила мужа в очередной измене во время сборов ростовчан в Испании. Ей начали угрожать судом, а сегодня она попыталась совершить попытку суицида.

Испанская любовница Павла Мамаева

Накануне Алана вновь узнал об изменах со стороны мужа. Об этом ей сообщил знакомый, который дал контакты любовницы Павла.

«Итог: мой муж опять начал гулять. И думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё», — написала Алана в «сториз».

Через некоторое время супруга выложила в «сториз» фото девушки, с которой ей изменял Павел, обнародовав её номер телефона и копию водительских прав.

«Спасибо за сборы, ФК «Ростов», — написала Алана на фото любовницы мужа.

Любовницей футболиста ростовчан оказалась испанка Ирен Гарсия Морено. Позже, узнав об обвинениях Аланы, она написала в «Инстаграме» пост, пригрозив Мамаевой судом.

«Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск», — заявила Морено.

Попытка суицида или прикол?

Утром она выложила ещё две «сториз», адресованные мужу.

«Иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто в первый раз в вас не попал, потому что промахнулся. Дай человеку второй шанс – и он подарит тебе такой опыт, что после этого никто и никогда не получит от тебя даже первого шанса…» — написала Алана на чёрном фоне.

Уже вечером телеграм-канал Baza сообщил, что Алану Мамаеву нашли без сознания в Москве. Скорее всего, она попыталась совершить суицид. Позже она перестала выходить на связь.

Друзья Аланы пытались достучаться до неё, но дверь своей квартиры она так и не открыла. Им пришлось вызывать спасателей. Дверь вскрыли, но Алану нашли без сознания. Сейчас она находится в НИИ имени Склифосовского.

Откровения семьи Мамаевых: когда его арестовали, я подумала: «Наконец-то» Павел и Алана Мамаевы — о Кокорине, религии, критике и Карпине.

Чуть позже девушка прокомментировала информацию о попытке суицида.

«У меня всё хорошо, я дома. Я так просто… забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?» — приводит слова Мамаевой телеграм-канал Life Shot.

Впрочем, СМИ продолжают утверждать, что жена футболиста по-прежнему находится в медицинском учреждении. По некоторым данным, «скорую» Алане вызвал личный водитель Мамаева.

Ранее, в 2018 году, Алана сообщала в «Инстаграме» об изменах Павла. Но со временем им удалось сохранить семью ради двоих детей, и даже после выхода Мамаева из тюрьмы пара продолжила жить вместе.