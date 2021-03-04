В РПЛ появилась новая система назначения судей. Как она работает

С возобновлением чемпионата России в тестовом режиме начала работать новая система назначения судей. Если кратко – теперь этот процесс по большей части лежит на решениях математического алгоритма.

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Раньше же решение о назначении принимал глава судейского корпуса, основываясь на имеющихся у него данных: оценках работы арбитра, сложности матча, географическом расположении и т. д. То есть он самостоятельно изучал и сопоставлял все факторы, анализировал и только после производил назначения.

При разработке новой системы РФС вместе с Высшей школой экономики стремился к тому, чтобы этот процесс стал более эффективным. Но учитывал при этом несколько важных моментов.

1.Разный уровень судей. То есть на важные/сложные матчи нужно назначать арбитров с высоким рейтингом.



2. Отдых. Судья не может бегать в поле в пяти матчах за тур.



3. Ротация. Если в первом туре арбитр работал главным судьёй, то в следующем матче он должен работать на VAR. При этом ротация должна быть не только в ролях, но и в командах – нельзя, чтобы один и тот же человек судил только условный «Зенит».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Теперь подробнее.



Оценка судьи за матч = оценка инспектора (оценивает текущее качество судейства) + совокупность личных показателей вне поля

Инспектор оценивает работу судьи от 6,0 до 10,0, где

– 9,0 – 10,0 – отличный результат;

– 8,5 – 8,9 – очень хороший результат в непростом матче;

– 8,4 – хороший результат в матче обычного уровня сложности, надо держать такой же уровень в следующей игре;

– 8,3 – хорошо, но можно лучше (незначительная ошибка);

– 8,0 — 8,2 – нужно лучше;

– 7,9 – одна явная ошибка (если до этого матча у него была оценка 8,3+);

– 7,8 – одна явная ошибка (если до этого матча у него была оценка 8,0 – 8,2);

– 7,5 — 7,7 – явных ошибок не было, но плохо контролировал матч;

– 7,0 — 7,4 – одна или две явные ошибки;

– 6,0 – 6,9 – неприемлемый результаты, явные ошибки, серьёзные нарушения правил.

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Что входит во вторую составляющую:



💯 Средняя оценка инспектора за матч. Она составляет 50% рейтинга судьи.



❌ Количество ключевых ошибок. Да, оценка, которую выставляет инспектор, учитывает все промахи судьи, но бывают такие ошибки, которые меняют ход матча. Условно красная вместо жёлтой.



📝 Результаты теоретического зачёта. Судьи ежемесячно проходят тестирования, которые оцениваются по стобалльной шкале.

📚 Результаты теоретических занятий.



🏋 Результаты физических тестирований и занятий. Инструкторы по физподготовке анализируют результаты тренировок и физических тестов – они показывают, насколько судья готов к нагрузкам.



🏃 Run Index. Показатель, отражающий передвижения судьи по полю – как много и с какой скоростью он двигался. У каждого арбитра есть высокоточные часы, которые позволяют собирать эту информацию. При подсчёте учитывается также сложность матча.



💪 Масса тела. Вес и жировая масса.



🇬🇧 Уровень английского языка. Судьи изучают язык, после чего сдают тестирования – это важно для участия в международных соревнованиях.



🔝 Сложность матча. Тут есть свой рейтинг, который рассчитывается дважды – до матча (ожидаемая сложность) и после (фактическая). В первом случае учитываются медийность матча (чем больше людей на трибунах, чем популярнее команды, тем больше психологическое давление) и важность (места в таблице и разница в уровне команд – значение этого показателя возрастает к концу сезона, когда эта разница становится ощутимее); во втором – оценка инспектора, потому что не всегда ожидания совпадают с реальностью.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дополняет рейтинг судей система «бонусов-малусов». Если судья плохо отсудил в поле, то он чаще будет сидеть на VAR, чем работать главным. Если же неудачно выступил и там, и там, то работы у него станет ещё меньше. Смысл в том, что если арбитр часто ошибается, то его надёжность уменьшается, и в рейтинге он падает – это значит, что шанс получить от системы назначение на важный матч уменьшается в разы.

Все данные регулярно загружаются в систему, после чего алгоритм назначает судей, основываясь на всех параметрах. Пока – в тестовом режиме, потому что база данных ещё слишком мала. То есть Кашшаи всё равно будет составлять свои списки, сопоставлять с предложениями системы, анализировать, что-то корректировать и после принимать окончательное решение. Ожидается, что в полной мере система заработает уже в новом сезоне.